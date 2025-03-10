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Крымчанина будут судить за хранение снарядов - РИА Новости Крым, 10.03.2025
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Крымчанина будут судить за хранение снарядов
Крымчанина будут судить за хранение снарядов - РИА Новости Крым, 10.03.2025
Крымчанина будут судить за хранение снарядов
Жителя Керчи будут судить за хранение снарядов периода Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 10.03.2025
2025-03-10T15:46
2025-03-10T15:46
новости крыма
прокуратура республики крым
происшествия
оружие
керчь
суд
великая отечественная война
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Жителя Керчи будут судить за хранение снарядов периода Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Правоохранители пресекли неправомерные действия мужчины. В отношении керчанина возбуждено уголовное дело, которое рассмотрят в Керченском горсуде.Ранее сообщалось, что на полигонах Ленинского района уничтожат взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе уничтожили десятки артснарядов и минометных минНа складах Украины и Европы закончилось оружиеВ Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасности
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новости крыма, прокуратура республики крым, происшествия, оружие, керчь, суд, великая отечественная война
Крымчанина будут судить за хранение снарядов

Крымчанина будут судить за хранение снарядов времен Великой Отечественной войны

15:46 10.03.2025
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымПрокуратура Республики Крым
Прокуратура Республики Крым
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Жителя Керчи будут судить за хранение снарядов периода Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

"Как полагает следствие, находясь на территории Ленинского района, мужчина нашел один взрыватель к минометной мине, два взрывателя к артиллерийским снарядам, а также иные предметы времен Великой Отечественной войны, которые перенес по месту жительства", – сказано в сообщении.

Правоохранители пресекли неправомерные действия мужчины. В отношении керчанина возбуждено уголовное дело, которое рассмотрят в Керченском горсуде.
Ранее сообщалось, что на полигонах Ленинского района уничтожат взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны.
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Новости КрымаПрокуратура Республики КрымПроисшествияОружиеКерчьСудВеликая Отечественная война
 
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