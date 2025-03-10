https://crimea.ria.ru/20250310/glava-uchastkovogo-izbirkoma-postradala-pri-obstrele-khersonskoy-oblasti-1144799348.html

Глава участкового избиркома пострадала при обстреле Херсонской области

Глава участкового избиркома пострадала при обстреле Херсонской области - РИА Новости Крым, 10.03.2025

Глава участкового избиркома пострадала при обстреле Херсонской области

Среди пострадавших при обстреле боевиками ВСУ рынка в поселке Великие Копани – председатель участковой избирательной комиссии Алешкинского округа, женщину... РИА Новости Крым, 10.03.2025

2025-03-10T14:42

2025-03-10T14:42

2025-03-10T14:43

херсонская область

обстрелы всу

избирком херсонской области

новости

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/07/1132615978_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_67747de84a60287ba5abbed8994f4858.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Среди пострадавших при обстреле боевиками ВСУ рынка в поселке Великие Копани – председатель участковой избирательной комиссии Алешкинского округа, женщину доставили в Крым для оказания медпомощи. Об этом сообщает Избирком Херсонской области.Женщину экстренно доставили в Симферополь для оказания медицинской помощи. Врачи оценивают ее состояние как стабильное.В воскресенье днем ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS рынок в поселке Великие Копани Херсонской области. Первоначально сообщалось об одном погибшем, затем количество жертв, среди которых 15-летний подросток, увеличилось до трех.В понедельник утром стало известно о смерти еще одного пострадавшего – 30-летний мужчина умер в реанимации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Помощь под огнем: как прошел год работы омбудсмена Херсонской областиБьют по жилым домам: ВСУ обстреляли 10 населенных пунктов ХерсонщиныВ Алешках дрон влетел в кабинет главврача центральной больницы

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, обстрелы всу, избирком херсонской области, новости, происшествия