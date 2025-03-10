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Глава участкового избиркома пострадала при обстреле Херсонской области
Глава участкового избиркома пострадала при обстреле Херсонской области - РИА Новости Крым, 10.03.2025
Глава участкового избиркома пострадала при обстреле Херсонской области
Среди пострадавших при обстреле боевиками ВСУ рынка в поселке Великие Копани – председатель участковой избирательной комиссии Алешкинского округа, женщину... РИА Новости Крым, 10.03.2025
2025-03-10T14:42
2025-03-10T14:42
2025-03-10T14:43
херсонская область
обстрелы всу
избирком херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Среди пострадавших при обстреле боевиками ВСУ рынка в поселке Великие Копани – председатель участковой избирательной комиссии Алешкинского округа, женщину доставили в Крым для оказания медпомощи. Об этом сообщает Избирком Херсонской области.Женщину экстренно доставили в Симферополь для оказания медицинской помощи. Врачи оценивают ее состояние как стабильное.В воскресенье днем ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS рынок в поселке Великие Копани Херсонской области. Первоначально сообщалось об одном погибшем, затем количество жертв, среди которых 15-летний подросток, увеличилось до трех.В понедельник утром стало известно о смерти еще одного пострадавшего – 30-летний мужчина умер в реанимации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Помощь под огнем: как прошел год работы омбудсмена Херсонской областиБьют по жилым домам: ВСУ обстреляли 10 населенных пунктов ХерсонщиныВ Алешках дрон влетел в кабинет главврача центральной больницы
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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херсонская область, обстрелы всу, избирком херсонской области, новости, происшествия
Глава участкового избиркома пострадала при обстреле Херсонской области
При обстреле рынка в Херсонской области пострадала глава участковой избирательной комиссии
14:42 10.03.2025 (обновлено: 14:43 10.03.2025)