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Глава участкового избиркома пострадала при обстреле Херсонской области - РИА Новости Крым, 10.03.2025
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Глава участкового избиркома пострадала при обстреле Херсонской области
Глава участкового избиркома пострадала при обстреле Херсонской области - РИА Новости Крым, 10.03.2025
Глава участкового избиркома пострадала при обстреле Херсонской области
Среди пострадавших при обстреле боевиками ВСУ рынка в поселке Великие Копани – председатель участковой избирательной комиссии Алешкинского округа, женщину... РИА Новости Крым, 10.03.2025
2025-03-10T14:42
2025-03-10T14:43
херсонская область
обстрелы всу
избирком херсонской области
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Среди пострадавших при обстреле боевиками ВСУ рынка в поселке Великие Копани – председатель участковой избирательной комиссии Алешкинского округа, женщину доставили в Крым для оказания медпомощи. Об этом сообщает Избирком Херсонской области.Женщину экстренно доставили в Симферополь для оказания медицинской помощи. Врачи оценивают ее состояние как стабильное.В воскресенье днем ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS рынок в поселке Великие Копани Херсонской области. Первоначально сообщалось об одном погибшем, затем количество жертв, среди которых 15-летний подросток, увеличилось до трех.В понедельник утром стало известно о смерти еще одного пострадавшего – 30-летний мужчина умер в реанимации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Помощь под огнем: как прошел год работы омбудсмена Херсонской областиБьют по жилым домам: ВСУ обстреляли 10 населенных пунктов ХерсонщиныВ Алешках дрон влетел в кабинет главврача центральной больницы
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Новости
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РИА Новости Крым
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херсонская область, обстрелы всу, избирком херсонской области, новости, происшествия
Глава участкового избиркома пострадала при обстреле Херсонской области

При обстреле рынка в Херсонской области пострадала глава участковой избирательной комиссии

14:42 10.03.2025 (обновлено: 14:43 10.03.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкОперационный светильник
Операционный светильник - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Среди пострадавших при обстреле боевиками ВСУ рынка в поселке Великие Копани – председатель участковой избирательной комиссии Алешкинского округа, женщину доставили в Крым для оказания медпомощи. Об этом сообщает Избирком Херсонской области.
"В результате террористического акта в селе Великие Копани пострадал председатель участковой избирательной комиссии… Восемь человек получили ранения, среди которых женщина - председатель участковой избирательной комиссии №54 Алешкинского муниципального округа", - говорится в сообщении.
Женщину экстренно доставили в Симферополь для оказания медицинской помощи. Врачи оценивают ее состояние как стабильное.
В воскресенье днем ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS рынок в поселке Великие Копани Херсонской области. Первоначально сообщалось об одном погибшем, затем количество жертв, среди которых 15-летний подросток, увеличилось до трех.
В понедельник утром стало известно о смерти еще одного пострадавшего – 30-летний мужчина умер в реанимации.
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Херсонская областьОбстрелы ВСУИзбирком Херсонской областиНовостиПроисшествия
 
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