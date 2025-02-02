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В Севастополе открыли рейд - РИА Новости Крым, 02.02.2025
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В Севастополе открыли рейд
В Севастополе открыли рейд - РИА Новости Крым, 02.02.2025
В Севастополе открыли рейд
В Севастополе возобновлено движение паромов и катеров через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 02.02.2025
2025-02-02T12:57
2025-02-02T12:57
севастополь
новости севастополя
паромы и катера в севастополе
северная сторона
крым
новости крыма
общественный транспорт
морской транспорт
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновлено движение паромов и катеров через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Движение пассажирских катеров и паромов через Севастопольскую бухту было перекрыто в 12.04. На этот период для горожан организовали работу компенсационных маршрутов от площади Нахимова и площади Захарова.Паромы являются метеозависимым транспортом. Рейд периодически закрывают также в целях безопасности при объявлении воздушной тревоги.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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В Севастополе открыли рейд

Рейд в Севастополе открыт

12:57 02.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновлено движение паромов и катеров через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
Движение пассажирских катеров и паромов через Севастопольскую бухту было перекрыто в 12.04. На этот период для горожан организовали работу компенсационных маршрутов от площади Нахимова и площади Захарова.
Паромы являются метеозависимым транспортом. Рейд периодически закрывают также в целях безопасности при объявлении воздушной тревоги.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СевастопольНовости СевастополяПаромы и катера в СевастополеСеверная сторонаКрымНовости КрымаОбщественный транспортМорской транспортТранспортБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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