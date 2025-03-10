https://crimea.ria.ru/20250310/novosti-svo-ukrainskaya-armiya-poteryala-okolo-1200-voennykh-za-sutki-1144798185.html

Новости СВО: украинская армия потеряла около 1200 военных за сутки

Новости СВО: украинская армия потеряла около 1200 военных за сутки - РИА Новости Крым, 10.03.2025

Новости СВО: украинская армия потеряла около 1200 военных за сутки

Подразделения Вооруженных сил России за минувшие сутки продолжили продвижение в глубину обороны противника и заняли более выгодные рубежи на ряде направлений в... РИА Новости Крым, 10.03.2025

2025-03-10T13:51

2025-03-10T13:51

2025-03-10T13:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил России за минувшие сутки продолжили продвижение в глубину обороны противника и заняли более выгодные рубежи на ряде направлений в зоне СВО, потери украинских войск составили 1185 военнослужащих и более 50 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.На Харьковском направлении подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Казачья Лопань Харьковской области. Противник потерял более 30 военнослужащих и три автомобиля.Бойцы группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и разгромили подразделения ВСУ в районах Кондрашовки, Загоруйковки, Моначиновки, Гороховатки и Подвысокого Харьковской области. Потери противника составили до 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и станция контрбатарейной борьбы.Формирования "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение формированиям ВСУ, теробороны и нацгвардии в районах Григоровки, Константиновки, Щербиновки, Дроновки и Дружковки Донецкой Народной Республики. Потери украинской армии составили до 270 боевиков, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии и три полевых склада боеприпасов.Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ и нацгвардия потерпели поражение в районах населенных пунктов Успеновка, Новопавловка, Удачное, Петровское, Алексеевка и Красноармейск ДНР. Противник потерял до 490 военных, танк, боевую бронированную машину, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", шесть автомобилей и четыре артиллерийских орудия.Военнослужащие группировки войск "Восток" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах Федоровки, Богатыря, Веселого и Разлива ДНР. Потери противника составили более 120 военнослужащих, танк и три автомобиля.Бойцы группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Пятихатки, Павловка Запорожской области и Новониколаевка Херсонской области. Уничтожены до 65 военнослужащих ВСУ, пять автомобилей и орудие полевой артиллерии.Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по военным объектам аэродромной инфраструктуры, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 152-х районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Войска РФ освободили населенный пункт Константинополь в ДНРРоссийские военные нанесли очередные удары по аэродромам ВСУВ России появится стандарт по поддержке участников СВО - поручение Путина

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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