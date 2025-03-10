https://crimea.ria.ru/20250310/k-zemlyam-uchastnikov-spetsoperatsii-v-krymu-nachnut-tyanut-vodovod-1144798358.html

К землям участников спецоперации в Крыму начнут тянуть водовод

К землям участников спецоперации в Крыму начнут тянуть водовод - РИА Новости Крым, 10.03.2025

К землям участников спецоперации в Крыму начнут тянуть водовод

В Крыму начнут работы по строительству сетей водоснабжения к земельным массивам участников спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ... РИА Новости Крым, 10.03.2025

2025-03-10T13:57

2025-03-10T13:57

2025-03-10T13:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар -РИА Новости Крым. В Крыму начнут работы по строительству сетей водоснабжения к земельным массивам участников спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Республики Крым.Аналогичные работы на этот год запланированы в Сакском и Черноморском районах. Это села Лесновка, Штормовое, Молочное, Окуневка.В 2026 году водовод начнут тянуть и к участкам в Ленинском районе – в села Каменское и Соляное. Из бюджета республики уже выделили средства на разработку проектно-сметной документации.С подробной "дорожной картой" по индивидуальному подключению к коммуникациям можно ознакомиться на официальном сайте ГУП РК "Вода Крыма".Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Крым работает над всесторонней поддержкой участников спецоперации и членов их семей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Право на статус ветерана должны получить все участники СВО - ПутинВ России появится стандарт по поддержке участников СВО - поручение Путина"Герои Крыма": сколько участников СВО готовы работать в органах власти

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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