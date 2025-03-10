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К землям участников спецоперации в Крыму начнут тянуть водовод
К землям участников спецоперации в Крыму начнут тянуть водовод - РИА Новости Крым, 10.03.2025
К землям участников спецоперации в Крыму начнут тянуть водовод
В Крыму начнут работы по строительству сетей водоснабжения к земельным массивам участников спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ... РИА Новости Крым, 10.03.2025
2025-03-10T13:57
2025-03-10T13:57
2025-03-10T13:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар -РИА Новости Крым. В Крыму начнут работы по строительству сетей водоснабжения к земельным массивам участников спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Республики Крым.Аналогичные работы на этот год запланированы в Сакском и Черноморском районах. Это села Лесновка, Штормовое, Молочное, Окуневка.В 2026 году водовод начнут тянуть и к участкам в Ленинском районе – в села Каменское и Соляное. Из бюджета республики уже выделили средства на разработку проектно-сметной документации.С подробной "дорожной картой" по индивидуальному подключению к коммуникациям можно ознакомиться на официальном сайте ГУП РК "Вода Крыма".Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Крым работает над всесторонней поддержкой участников спецоперации и членов их семей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Право на статус ветерана должны получить все участники СВО - ПутинВ России появится стандарт по поддержке участников СВО - поручение Путина"Герои Крыма": сколько участников СВО готовы работать в органах власти
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, земля в крыму для участников сво, минжкх крыма, симферопольский район
К землям участников спецоперации в Крыму начнут тянуть водовод
В Крыму начнут тянуть сети водоснабжения к земельным участкам воинов СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар -РИА Новости Крым. В Крыму начнут работы по строительству сетей водоснабжения к земельным массивам участников спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Республики Крым.
"В настоящее время заключены контракты и начались проектно-изыскательские работы по объекту: строительство подводящего водовода к земельным участкам, выделенным участникам СВО в Николаевском сельском поселении Симферопольского района", – сказано в сообщении.
Аналогичные работы на этот год запланированы в Сакском и Черноморском районах. Это села Лесновка, Штормовое, Молочное, Окуневка.
В 2026 году водовод начнут тянуть и к участкам в Ленинском районе – в села Каменское и Соляное. Из бюджета республики уже выделили средства на разработку проектно-сметной документации.
С подробной "дорожной картой" по индивидуальному подключению к коммуникациям можно ознакомиться на официальном сайте ГУП РК "Вода Крыма".
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил
, что Крым работает над всесторонней поддержкой участников спецоперации и членов их семей.
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