https://crimea.ria.ru/20240927/33-gruppovykh-udara-kinzhalami--chto-unichtozheno-na-ukraine-1140676253.html

33 групповых удара "Кинжалами" – что уничтожено на Украине

33 групповых удара "Кинжалами" – что уничтожено на Украине - РИА Новости Крым, 27.09.2024

33 групповых удара "Кинжалами" – что уничтожено на Украине

33 групповых удара, в том числе с применением гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал", нанесены за неделю по объектам оборонного комплекса Украины,... РИА Новости Крым, 27.09.2024

2024-09-27T13:23

2024-09-27T13:23

2024-09-27T13:29

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

украина

гиперзвуковые ракеты "кинжал"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. 33 групповых удара, в том числе с применением гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал", нанесены за неделю по объектам оборонного комплекса Украины, эшелону с западным вооружением и техникой, а также по арсеналам горючего и боеприпасов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.Вооруженные силы России наносили удары "Кинжалами", а также ударными беспилотными летательными аппаратами.Кроме того, были поражены цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, арсеналы, склады боеприпасов и горючего, пункты временной дислокации и районы сосредоточения подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России поразила военный аэродром и энергообъекты оборонки УкраиныНа Украине поражен завод по сборке двигателей для боевых самолетовКогда закончится СВО на Украине - ответ Кремля

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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