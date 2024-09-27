https://crimea.ria.ru/20240927/33-gruppovykh-udara-kinzhalami--chto-unichtozheno-na-ukraine-1140676253.html
33 групповых удара "Кинжалами" – что уничтожено на Украине
33 групповых удара "Кинжалами" – что уничтожено на Украине - РИА Новости Крым, 27.09.2024
33 групповых удара "Кинжалами" – что уничтожено на Украине
33 групповых удара, в том числе с применением гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал", нанесены за неделю по объектам оборонного комплекса Украины,... РИА Новости Крым, 27.09.2024
2024-09-27T13:23
2024-09-27T13:23
2024-09-27T13:29
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
украина
гиперзвуковые ракеты "кинжал"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/17/1133013130_0:125:1754:1112_1920x0_80_0_0_f489f9b3c52b6e261188b6abe36d6c14.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. 33 групповых удара, в том числе с применением гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал", нанесены за неделю по объектам оборонного комплекса Украины, эшелону с западным вооружением и техникой, а также по арсеналам горючего и боеприпасов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.Вооруженные силы России наносили удары "Кинжалами", а также ударными беспилотными летательными аппаратами.Кроме того, были поражены цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, арсеналы, склады боеприпасов и горючего, пункты временной дислокации и районы сосредоточения подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России поразила военный аэродром и энергообъекты оборонки УкраиныНа Украине поражен завод по сборке двигателей для боевых самолетовКогда закончится СВО на Украине - ответ Кремля
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/17/1133013130_0:0:1654:1240_1920x0_80_0_0_06ebb6878bc04d895b6a13537b0f01c9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , украина, гиперзвуковые ракеты "кинжал"
33 групповых удара "Кинжалами" – что уничтожено на Украине
Армия России за неделю нанесла 33 групповых удара по оборонке Украины и наемникам
13:23 27.09.2024 (обновлено: 13:29 27.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. 33 групповых удара, в том числе с применением гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал", нанесены за неделю по объектам оборонного комплекса Украины, эшелону с западным вооружением и техникой, а также по арсеналам горючего и боеприпасов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
Вооруженные силы России наносили удары "Кинжалами", а также ударными беспилотными летательными аппаратами.
"В результате поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины и обеспечивавшие их работу объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, а также воинский эшелон с западным вооружением и техникой", - сказано в сводке военного ведомства за текущую неделю.
Кроме того, были поражены цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, арсеналы, склады боеприпасов и горючего, пункты временной дислокации и районы сосредоточения подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: