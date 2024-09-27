https://crimea.ria.ru/20240927/aviatsiya-chernomorskogo-flota-unichtozhila-shest-bezekipazhnykh-katerov-vsu-1140676486.html

Авиация Черноморского флота уничтожила шесть безэкипажных катеров ВСУ

Авиация Черноморского флота уничтожила шесть безэкипажных катеров ВСУ - РИА Новости Крым, 27.09.2024

Авиация Черноморского флота уничтожила шесть безэкипажных катеров ВСУ

Шесть морских дронов ВСУ уничтожены за минувшую неделю российскими военными. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 27.09.2024

2024-09-27T13:30

2024-09-27T13:30

2024-09-27T13:30

россия

новости сво

министерство обороны рф

потери всу

чф рф (черноморский флот российской федерации)

армия и флот

безэкипажные катера

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Шесть морских дронов ВСУ уничтожены за минувшую неделю российскими военными. Об этом сообщили в Минобороны России.Кроме того, средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты оперативно-тактическая ракета ATACMS, 10 управляемых ракет большой дальности "Нептун", две противорадиолокационные ракеты HARM, две переоборудованные для поражения наземных целей ракеты С-200, 20 управляемых авиационных бомб Hammer.Также уничтожены 39 реактивных снарядов HIMARS и Vampire, а также 482 беспилотника. Уточняется, что 164 БПЛА сбиты вне зоны проведения специальной военной операции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экипажи кораблей Каспийской флотилии отразили атаку безэкипажных катеровЧерноморский флот уничтожил 11 безэкипажных катеров Штурмовой авиаполк ЧФ отработал уничтожение целей в Черном море

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости сво, министерство обороны рф, потери всу , чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, безэкипажные катера