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Авиация Черноморского флота уничтожила шесть безэкипажных катеров ВСУ
Авиация Черноморского флота уничтожила шесть безэкипажных катеров ВСУ - РИА Новости Крым, 27.09.2024
Авиация Черноморского флота уничтожила шесть безэкипажных катеров ВСУ
Шесть морских дронов ВСУ уничтожены за минувшую неделю российскими военными. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 27.09.2024
2024-09-27T13:30
2024-09-27T13:30
2024-09-27T13:30
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министерство обороны рф
потери всу
чф рф (черноморский флот российской федерации)
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Шесть морских дронов ВСУ уничтожены за минувшую неделю российскими военными. Об этом сообщили в Минобороны России.Кроме того, средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты оперативно-тактическая ракета ATACMS, 10 управляемых ракет большой дальности "Нептун", две противорадиолокационные ракеты HARM, две переоборудованные для поражения наземных целей ракеты С-200, 20 управляемых авиационных бомб Hammer.Также уничтожены 39 реактивных снарядов HIMARS и Vampire, а также 482 беспилотника. Уточняется, что 164 БПЛА сбиты вне зоны проведения специальной военной операции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экипажи кораблей Каспийской флотилии отразили атаку безэкипажных катеровЧерноморский флот уничтожил 11 безэкипажных катеров Штурмовой авиаполк ЧФ отработал уничтожение целей в Черном море
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россия, новости сво, министерство обороны рф, потери всу , чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, безэкипажные катера
Авиация Черноморского флота уничтожила шесть безэкипажных катеров ВСУ
Минобороны: авиация Черноморского флота уничтожила шесть безэкипажных катеров ВСУ