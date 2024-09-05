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Черноморский флот уничтожил 11 безэкипажных катеров - РИА Новости Крым, 05.09.2024
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Черноморский флот уничтожил 11 безэкипажных катеров
Черноморский флот уничтожил 11 безэкипажных катеров - РИА Новости Крым, 05.09.2024
Черноморский флот уничтожил 11 безэкипажных катеров
За минувшие сутки силами Черноморского флота России в акватории Черного моря были обнаружены и уничтожены 11 вражеских морских дрона. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 05.09.2024
2024-09-05T12:08
2024-09-05T12:15
безэкипажные катера
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
чф рф (черноморский флот российской федерации)
вооруженные силы россии
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. За минувшие сутки силами Черноморского флота России в акватории Черного моря были обнаружены и уничтожены 11 вражеских морских дрона. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В ночь на четверг в Новороссийске была отражена атака украинских безэкипажных катеров на город. После инцидента закрыли движение транспорта и часть пляжей на набережной. Ограничения были сняты спустя четыре часа. Позже в Минобороны уточнили, что в северо-восточной части акватории Черного моря уничтожены два морских дрона. Накануне днем экипажи вертолетов морской авиации Черноморского флота уничтожили четыре безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма. В ночь на 4 сентября силами ЧФ в северо-западной части Черного моря были уничтожены четыре морских дрона украинских боевиков. Кроме того, силы ПВО сбили над акваторией один беспилотник самолетного типа.Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтожение морских дронов ВСУ в Черном море – видеоАтака безэкипажных катеров на Новороссийск – что известноДва безэкипажных катера уничтожены в Черном море
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РИА Новости Крым
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безэкипажные катера, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), чф рф (черноморский флот российской федерации), вооруженные силы россии, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, черное море, новости
Черноморский флот уничтожил 11 безэкипажных катеров

В Черном море уничтожены 11 безэккипажных катеров Украины - Минобороны

12:08 05.09.2024 (обновлено: 12:15 05.09.2024)
 
© Фото: отдел информационного обеспечения ЧФУчебно-тренировочные полеты экипажей истребителей ЮВО
Учебно-тренировочные полеты экипажей истребителей ЮВО
© Фото: отдел информационного обеспечения ЧФ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. За минувшие сутки силами Черноморского флота России в акватории Черного моря были обнаружены и уничтожены 11 вражеских морских дрона. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Силами Черноморского флота уничтожены 11 безэкипажных катеров ВСУ", - сказано в сводке военного ведомства.
В ночь на четверг в Новороссийске была отражена атака украинских безэкипажных катеров на город. После инцидента закрыли движение транспорта и часть пляжей на набережной. Ограничения были сняты спустя четыре часа. Позже в Минобороны уточнили, что в северо-восточной части акватории Черного моря уничтожены два морских дрона.
Накануне днем экипажи вертолетов морской авиации Черноморского флота уничтожили четыре безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма. В ночь на 4 сентября силами ЧФ в северо-западной части Черного моря были уничтожены четыре морских дрона украинских боевиков. Кроме того, силы ПВО сбили над акваторией один беспилотник самолетного типа.
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Безэкипажные катераМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)ЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Вооруженные силы РоссииБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьЧерное мореНовости
 
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