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Два безэкипажных катера уничтожены в Черном море

Два безэкипажных катера уничтожены в Черном море - РИА Новости Крым, 05.09.2024

Два безэкипажных катера уничтожены в Черном море

В ночь на четверг российские военные пресекли очередную попытку украинских боевиков атаковать регионы России с моря и воздуха при помощи беспилотников и... РИА Новости Крым, 05.09.2024

2024-09-05T07:28

2024-09-05T07:28

2024-09-05T07:35

черное море

министерство обороны рф

пво

безэкипажные катера

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

вооруженные силы россии

обстрелы белгородской области

обстрелы всу

обстрелы брянской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. В ночь на четверг российские военные пресекли очередную попытку украинских боевиков атаковать регионы России с моря и воздуха при помощи беспилотников и реактивных снарядов. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, как сообщают в военном ведомстве, в течение ночи беспилотники и реактивный снаряд были сбиты над российским приграничьем - Курской, Брянской и Белгородской областями.Ранее мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщал об отражении атаки украинских безэкипажных катеров на город. После инцидента закрыто движение транспорта и часть пляжей на набережной.

черное море

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, министерство обороны рф, пво, безэкипажные катера, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, вооруженные силы россии, обстрелы белгородской области, обстрелы всу, обстрелы брянской области, обстрелы курской области, новости