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Два безэкипажных катера уничтожены в Черном море - РИА Новости Крым, 05.09.2024
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Два безэкипажных катера уничтожены в Черном море
Два безэкипажных катера уничтожены в Черном море - РИА Новости Крым, 05.09.2024
Два безэкипажных катера уничтожены в Черном море
В ночь на четверг российские военные пресекли очередную попытку украинских боевиков атаковать регионы России с моря и воздуха при помощи беспилотников и... РИА Новости Крым, 05.09.2024
2024-09-05T07:28
2024-09-05T07:35
черное море
министерство обороны рф
пво
безэкипажные катера
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
вооруженные силы россии
обстрелы белгородской области
обстрелы всу
обстрелы брянской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. В ночь на четверг российские военные пресекли очередную попытку украинских боевиков атаковать регионы России с моря и воздуха при помощи беспилотников и реактивных снарядов. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, как сообщают в военном ведомстве, в течение ночи беспилотники и реактивный снаряд были сбиты над российским приграничьем - Курской, Брянской и Белгородской областями.Ранее мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщал об отражении атаки украинских безэкипажных катеров на город. После инцидента закрыто движение транспорта и часть пляжей на набережной.
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черное море, министерство обороны рф, пво, безэкипажные катера, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, вооруженные силы россии, обстрелы белгородской области, обстрелы всу, обстрелы брянской области, обстрелы курской области, новости
Два безэкипажных катера уничтожены в Черном море

В Черном море уничтожены два безэкипажных катера

07:28 05.09.2024 (обновлено: 07:35 05.09.2024)
 
© РИА Новости КрымАтаки ВСУ
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© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. В ночь на четверг российские военные пресекли очередную попытку украинских боевиков атаковать регионы России с моря и воздуха при помощи беспилотников и реактивных снарядов. Об этом сообщили в Минобороны.
"Дежурными огневыми средствами в северо-восточной части акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера", - сказано в сообщении.
Кроме того, как сообщают в военном ведомстве, в течение ночи беспилотники и реактивный снаряд были сбиты над российским приграничьем - Курской, Брянской и Белгородской областями.
"Дежурными средствами ПВО один реактивный снаряд РСЗО "Ольха" и два БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, три дрона – над Курской и два – над Брянской областями", - уточнили в Минобороны.
Ранее мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщал об отражении атаки украинских безэкипажных катеров на город. После инцидента закрыто движение транспорта и часть пляжей на набережной.
 
Черное мореМинистерство обороны РФПВОБезэкипажные катераБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияВооруженные силы РоссииОбстрелы Белгородской областиОбстрелы ВСУОбстрелы Брянской областиОбстрелы Курской областиНовости
 
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