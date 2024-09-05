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Два безэкипажных катера уничтожены в Черном море
Два безэкипажных катера уничтожены в Черном море - РИА Новости Крым, 05.09.2024
Два безэкипажных катера уничтожены в Черном море
В ночь на четверг российские военные пресекли очередную попытку украинских боевиков атаковать регионы России с моря и воздуха при помощи беспилотников и... РИА Новости Крым, 05.09.2024
2024-09-05T07:28
2024-09-05T07:28
2024-09-05T07:35
черное море
министерство обороны рф
пво
безэкипажные катера
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
вооруженные силы россии
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. В ночь на четверг российские военные пресекли очередную попытку украинских боевиков атаковать регионы России с моря и воздуха при помощи беспилотников и реактивных снарядов. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, как сообщают в военном ведомстве, в течение ночи беспилотники и реактивный снаряд были сбиты над российским приграничьем - Курской, Брянской и Белгородской областями.Ранее мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщал об отражении атаки украинских безэкипажных катеров на город. После инцидента закрыто движение транспорта и часть пляжей на набережной.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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черное море, министерство обороны рф, пво, безэкипажные катера, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, вооруженные силы россии, обстрелы белгородской области, обстрелы всу, обстрелы брянской области, обстрелы курской области, новости
Два безэкипажных катера уничтожены в Черном море
В Черном море уничтожены два безэкипажных катера
07:28 05.09.2024 (обновлено: 07:35 05.09.2024)