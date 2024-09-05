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Атака безэкипажных катеров на Новороссийск – что известно

Атака безэкипажных катеров на Новороссийск – что известно - РИА Новости Крым, 05.09.2024

Атака безэкипажных катеров на Новороссийск – что известно

В Новороссийске отражена атака украинских безэкипажных катеров. После инцидента закрыто движение транспорта и часть пляжей на набережной. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 05.09.2024

2024-09-05T06:02

2024-09-05T06:02

2024-09-05T06:24

новороссийск

андрей кравченко

происшествия

безэкипажные катера

краснодарский край

безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. В Новороссийске отражена атака украинских безэкипажных катеров. После инцидента закрыто движение транспорта и часть пляжей на набережной. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.В городе была запущена сирена – сигнал "Внимание всем" около 01:23. Об отражении атаки с моря мэр сообщил в ночь на четверг около 02:27 в своем Telegram-канале. "Особое внимание жителям первой береговой линии – не выходить на улицу! Находиться в помещении без стекол!" - акцентировал он.Спустя два часа Кравченко предупредил о введенных в городе ограничениях.К утру 5 сентября отмены сигнала тревоги в Новороссийске не объявлялось.

новороссийск

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, андрей кравченко, происшествия, безэкипажные катера, краснодарский край, безопасность, новости