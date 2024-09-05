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Атака безэкипажных катеров на Новороссийск – что известно
Атака безэкипажных катеров на Новороссийск – что известно - РИА Новости Крым, 05.09.2024
Атака безэкипажных катеров на Новороссийск – что известно
В Новороссийске отражена атака украинских безэкипажных катеров. После инцидента закрыто движение транспорта и часть пляжей на набережной. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 05.09.2024
2024-09-05T06:02
2024-09-05T06:02
2024-09-05T06:24
новороссийск
андрей кравченко
происшествия
безэкипажные катера
краснодарский край
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. В Новороссийске отражена атака украинских безэкипажных катеров. После инцидента закрыто движение транспорта и часть пляжей на набережной. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.В городе была запущена сирена – сигнал "Внимание всем" около 01:23. Об отражении атаки с моря мэр сообщил в ночь на четверг около 02:27 в своем Telegram-канале. "Особое внимание жителям первой береговой линии – не выходить на улицу! Находиться в помещении без стекол!" - акцентировал он.Спустя два часа Кравченко предупредил о введенных в городе ограничениях.К утру 5 сентября отмены сигнала тревоги в Новороссийске не объявлялось.
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РИА Новости Крым
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новороссийск, андрей кравченко, происшествия, безэкипажные катера, краснодарский край, безопасность, новости
Атака безэкипажных катеров на Новороссийск – что известно
В Новороссийске после отражения атаки безэкипажных катеров закрыта часть набережной - мэр
06:02 05.09.2024 (обновлено: 06:24 05.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. В Новороссийске отражена атака украинских безэкипажных катеров. После инцидента закрыто движение транспорта и часть пляжей на набережной. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.
В городе была запущена сирена – сигнал "Внимание всем" около 01:23. Об отражении атаки с моря мэр сообщил в ночь на четверг около 02:27 в своем Telegram-канале.
"Особое внимание жителям первой береговой линии – не выходить на улицу! Находиться в помещении без стекол!" - акцентировал он.
Спустя два часа Кравченко предупредил о введенных в городе ограничениях.
"В районе набережной от улицы Исаева до Мысхако ограничено движение транспорта! Не осуществлять прогулки по набережной! Также на указанном участке закрыты пляжи!" - сказано в сообщении градоначальника.
К утру 5 сентября отмены сигнала тревоги в Новороссийске не объявлялось.