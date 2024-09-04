https://crimea.ria.ru/20240904/chetyre-bezekipazhnykh-katera-i-dron-unichtozheny-nad-chernym-morem-1140101034.html

Четыре безэкипажных катера и дрон уничтожены над Черным морем

Четыре безэкипажных катера и дрон уничтожены над Черным морем - РИА Новости Крым, 04.09.2024

Четыре безэкипажных катера и дрон уничтожены над Черным морем

Четыре украинских безэкипажных катера уничтожены в акватории Черного моря в ночь на среду. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 04.09.2024

2024-09-04T07:49

2024-09-04T07:49

2024-09-04T08:00

министерство обороны рф

черное море

безопасность республики крым и севастополя

чф рф (черноморский флот российской федерации)

беспилотник (бпла, дрон)

безэкипажные катера

новости

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/15/1132941135_0:97:1754:1084_1920x0_80_0_0_ca6ebf2dd22ab863b184fe6bb8c05a48.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Четыре украинских безэкипажных катера уничтожены в акватории Черного моря в ночь на среду. Об этом сообщили в Минобороны России.Кроме того, средства ПВО пресекли и попытку украинских боевиков атаковать регионы России с воздуха.ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать Крым и Севастополь с моря и воздуха. Эти попытки регулярно пресекаются силами ПВО и Черноморского Флота. 30 августа над Крымом были уничтожены два вражеских беспилотника. А днем ранее силы ЧФ И ПВО уничтожили в акватории Севастополя три безэкипажных катера и четыре беспилотника. Читайте также на РИА Новости Крым:Вторжение ВСУ в Крым – Аксенов оценил угрозуВ акватории Севастополя уничтожены три безэкипажных катера и четыре дронаНад Крымом сбиты два вражеских беспилотника

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, черное море, безопасность республики крым и севастополя, чф рф (черноморский флот российской федерации), беспилотник (бпла, дрон), безэкипажные катера, новости, новости крыма