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Четыре безэкипажных катера и дрон уничтожены над Черным морем
Четыре безэкипажных катера и дрон уничтожены над Черным морем - РИА Новости Крым, 04.09.2024
Четыре безэкипажных катера и дрон уничтожены над Черным морем
Четыре украинских безэкипажных катера уничтожены в акватории Черного моря в ночь на среду. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 04.09.2024
2024-09-04T07:49
2024-09-04T07:49
2024-09-04T08:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Четыре украинских безэкипажных катера уничтожены в акватории Черного моря в ночь на среду. Об этом сообщили в Минобороны России.Кроме того, средства ПВО пресекли и попытку украинских боевиков атаковать регионы России с воздуха.ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать Крым и Севастополь с моря и воздуха. Эти попытки регулярно пресекаются силами ПВО и Черноморского Флота. 30 августа над Крымом были уничтожены два вражеских беспилотника. А днем ранее силы ЧФ И ПВО уничтожили в акватории Севастополя три безэкипажных катера и четыре беспилотника. Читайте также на РИА Новости Крым:Вторжение ВСУ в Крым – Аксенов оценил угрозуВ акватории Севастополя уничтожены три безэкипажных катера и четыре дронаНад Крымом сбиты два вражеских беспилотника
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министерство обороны рф, черное море, безопасность республики крым и севастополя, чф рф (черноморский флот российской федерации), беспилотник (бпла, дрон), безэкипажные катера, новости, новости крыма
Четыре безэкипажных катера и дрон уничтожены над Черным морем
У берегов Крыма за ночь уничтожены четыре морских дрона и один беспилотник - Минобороны
07:49 04.09.2024 (обновлено: 08:00 04.09.2024)