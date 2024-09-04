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Четыре безэкипажных катера и дрон уничтожены над Черным морем - РИА Новости Крым, 04.09.2024
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Четыре безэкипажных катера и дрон уничтожены над Черным морем
Четыре безэкипажных катера и дрон уничтожены над Черным морем - РИА Новости Крым, 04.09.2024
Четыре безэкипажных катера и дрон уничтожены над Черным морем
Четыре украинских безэкипажных катера уничтожены в акватории Черного моря в ночь на среду. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 04.09.2024
2024-09-04T07:49
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министерство обороны рф
черное море
безопасность республики крым и севастополя
чф рф (черноморский флот российской федерации)
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Четыре украинских безэкипажных катера уничтожены в акватории Черного моря в ночь на среду. Об этом сообщили в Минобороны России.Кроме того, средства ПВО пресекли и попытку украинских боевиков атаковать регионы России с воздуха.ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать Крым и Севастополь с моря и воздуха. Эти попытки регулярно пресекаются силами ПВО и Черноморского Флота. 30 августа над Крымом были уничтожены два вражеских беспилотника. А днем ранее силы ЧФ И ПВО уничтожили в акватории Севастополя три безэкипажных катера и четыре беспилотника. Читайте также на РИА Новости Крым:Вторжение ВСУ в Крым – Аксенов оценил угрозуВ акватории Севастополя уничтожены три безэкипажных катера и четыре дронаНад Крымом сбиты два вражеских беспилотника
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министерство обороны рф, черное море, безопасность республики крым и севастополя, чф рф (черноморский флот российской федерации), беспилотник (бпла, дрон), безэкипажные катера, новости, новости крыма
Четыре безэкипажных катера и дрон уничтожены над Черным морем

У берегов Крыма за ночь уничтожены четыре морских дрона и один беспилотник - Минобороны

07:49 04.09.2024 (обновлено: 08:00 04.09.2024)
 
© РИА Новости КрымАтаки ВСУ
Атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Четыре украинских безэкипажных катера уничтожены в акватории Черного моря в ночь на среду. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Силами Черноморского Флота в северо-западной части акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера", - сказано в сообщении.
Кроме того, средства ПВО пресекли и попытку украинских боевиков атаковать регионы России с воздуха.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотника самолетного типа. Два БПЛА сбито над территорией Белгородской области и по одному над территорией Курской области и над акваторией Черного моря", - уточнили в военном ведомстве.
ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать Крым и Севастополь с моря и воздуха. Эти попытки регулярно пресекаются силами ПВО и Черноморского Флота. 30 августа над Крымом были уничтожены два вражеских беспилотника.
А днем ранее силы ЧФ И ПВО уничтожили в акватории Севастополя три безэкипажных катера и четыре беспилотника.
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Министерство обороны РФЧерное мореБезопасность Республики Крым и СевастополяЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Беспилотник (БПЛА, дрон)Безэкипажные катераНовостиНовости Крыма
 
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