Рейтинг@Mail.ru
Над Крымом сбиты два вражеских беспилотника - РИА Новости Крым, 20.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240820/nad-krymom-sbity-dva-vrazheskikh-bespilotnika-1139729033.html
Над Крымом сбиты два вражеских беспилотника
Над Крымом сбиты два вражеских беспилотника - РИА Новости Крым, 20.08.2024
Над Крымом сбиты два вражеских беспилотника
Ночью над Крымом силы ПВО уничтожили два вражеских беспилотника. Об этом утром во вторник сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 20.08.2024
2024-08-20T07:15
2024-08-20T07:18
безопасность республики крым и севастополя
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу на крым
новости крыма
пво
крым
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1d/1131008398_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_b66ccc6c2880d10f7bdd806c0be4e8cd.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Ночью над Крымом силы ПВО уничтожили два вражеских беспилотника. Об этом утром во вторник сообщили в Минобороны РФ.В ночь на 16 августа силы противовоздушной обороны России отразили атаку ВСУ на Крымский полуостров. Утром в Минобороны сообщили, что были сбиты пять беспилотников и уничтожены два безэкипажные катера. Позже сообщалось, что российские вертолеты Ми-8 и Ка-29 уничтожили в Черном море пять безэкипажных катеров ВМС Украины, которые следовали в направлении Крыма. Кроме того, системы ПВО отразили удар ВСУ 12 тактическими ракетами ATACMS по Крымскому мосту, все ракеты уничтожены.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Крым и Севастополь: что известно о ночном налете дроновВ Севастополе установили более 90 укрытий на остановках и пляжахДва безэкипажных катера Украины уничтожены силами Черноморского флотаВ школах Крыма оборудуют безопасные места на случай тревог
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1d/1131008398_0:0:1205:904_1920x0_80_0_0_593632846d69fc9104f8283b1522b5b9.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, новости крыма, пво, крым, министерство обороны рф
Над Крымом сбиты два вражеских беспилотника

Над Крымом силы ПВО сбили два украинских беспилотника - Минобороны

07:15 20.08.2024 (обновлено: 07:18 20.08.2024)
 
© РИА Новости КрымБеспилотник
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Ночью над Крымом силы ПВО уничтожили два вражеских беспилотника. Об этом утром во вторник сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
В ночь на 16 августа силы противовоздушной обороны России отразили атаку ВСУ на Крымский полуостров. Утром в Минобороны сообщили, что были сбиты пять беспилотников и уничтожены два безэкипажные катера. Позже сообщалось, что российские вертолеты Ми-8 и Ка-29 уничтожили в Черном море пять безэкипажных катеров ВМС Украины, которые следовали в направлении Крыма.
Кроме того, системы ПВО отразили удар ВСУ 12 тактическими ракетами ATACMS по Крымскому мосту, все ракеты уничтожены.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Атака ВСУ на Крым и Севастополь: что известно о ночном налете дронов
В Севастополе установили более 90 укрытий на остановках и пляжах
Два безэкипажных катера Украины уничтожены силами Черноморского флота
В школах Крыма оборудуют безопасные места на случай тревог
 
Безопасность Республики Крым и СевастополяБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ на КрымНовости КрымаПВОКрымМинистерство обороны РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:04Угрожал убийством и угнал машину: в Севастополе задержан подозреваемый
09:53Снова в школу: как подготовить ребенка к учебе без лишних трат
09:39250 млн направят на восстановление электросетей в новых регионах России
09:25Под Евпаторией во вторник будет громко
08:46Ялтинскую автостанцию отремонтируют за 480 миллионов: что сделают
08:19Очередь на Крымском мосту за час увеличилась в четыре раза
07:51Где в Севастополе во вторник не будет света: перечень улиц
07:32Пожар на границе сафари-парка в Крыму потушили
07:25Крымский мост сейчас: со стороны Керчи образовалась очередь
07:15Над Крымом сбиты два вражеских беспилотника
06:57Провокация Зеленского в Курской области: цели раскрыли западные СМИ
06:38Морпехи ЧФ остановили колонну украинских боевиков в Курской области
06:04В Крыму назвали особенность турпотока в 2024 году
00:01Опять +35: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 20 августа
23:05Главные новости Крыма: 19 августа
22:56Террор ВСУ в Белгородской области: ранены люди и разрушены дома
22:29Главное за день: 19 августа
22:08ВСУ обстреляли Донецк – число пострадавших выросло
21:51Кофемашина у вас дома: как выбрать и ухаживать – советы эксперта
Лента новостейМолния