https://crimea.ria.ru/20240820/nad-krymom-sbity-dva-vrazheskikh-bespilotnika-1139729033.html
Над Крымом сбиты два вражеских беспилотника
Над Крымом сбиты два вражеских беспилотника - РИА Новости Крым, 20.08.2024
Над Крымом сбиты два вражеских беспилотника
Ночью над Крымом силы ПВО уничтожили два вражеских беспилотника. Об этом утром во вторник сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 20.08.2024
2024-08-20T07:15
2024-08-20T07:15
2024-08-20T07:18
безопасность республики крым и севастополя
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу на крым
новости крыма
пво
крым
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1d/1131008398_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_b66ccc6c2880d10f7bdd806c0be4e8cd.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Ночью над Крымом силы ПВО уничтожили два вражеских беспилотника. Об этом утром во вторник сообщили в Минобороны РФ.В ночь на 16 августа силы противовоздушной обороны России отразили атаку ВСУ на Крымский полуостров. Утром в Минобороны сообщили, что были сбиты пять беспилотников и уничтожены два безэкипажные катера. Позже сообщалось, что российские вертолеты Ми-8 и Ка-29 уничтожили в Черном море пять безэкипажных катеров ВМС Украины, которые следовали в направлении Крыма. Кроме того, системы ПВО отразили удар ВСУ 12 тактическими ракетами ATACMS по Крымскому мосту, все ракеты уничтожены.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Крым и Севастополь: что известно о ночном налете дроновВ Севастополе установили более 90 укрытий на остановках и пляжахДва безэкипажных катера Украины уничтожены силами Черноморского флотаВ школах Крыма оборудуют безопасные места на случай тревог
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1d/1131008398_0:0:1205:904_1920x0_80_0_0_593632846d69fc9104f8283b1522b5b9.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, новости крыма, пво, крым, министерство обороны рф
Над Крымом сбиты два вражеских беспилотника
Над Крымом силы ПВО сбили два украинских беспилотника - Минобороны
07:15 20.08.2024 (обновлено: 07:18 20.08.2024)