https://crimea.ria.ru/20240820/nad-krymom-sbity-dva-vrazheskikh-bespilotnika-1139729033.html

Над Крымом сбиты два вражеских беспилотника

Над Крымом сбиты два вражеских беспилотника - РИА Новости Крым, 20.08.2024

Над Крымом сбиты два вражеских беспилотника

Ночью над Крымом силы ПВО уничтожили два вражеских беспилотника. Об этом утром во вторник сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 20.08.2024

2024-08-20T07:15

2024-08-20T07:15

2024-08-20T07:18

безопасность республики крым и севастополя

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Ночью над Крымом силы ПВО уничтожили два вражеских беспилотника. Об этом утром во вторник сообщили в Минобороны РФ.В ночь на 16 августа силы противовоздушной обороны России отразили атаку ВСУ на Крымский полуостров. Утром в Минобороны сообщили, что были сбиты пять беспилотников и уничтожены два безэкипажные катера. Позже сообщалось, что российские вертолеты Ми-8 и Ка-29 уничтожили в Черном море пять безэкипажных катеров ВМС Украины, которые следовали в направлении Крыма. Кроме того, системы ПВО отразили удар ВСУ 12 тактическими ракетами ATACMS по Крымскому мосту, все ракеты уничтожены.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Крым и Севастополь: что известно о ночном налете дроновВ Севастополе установили более 90 укрытий на остановках и пляжахДва безэкипажных катера Украины уничтожены силами Черноморского флотаВ школах Крыма оборудуют безопасные места на случай тревог

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, новости крыма, пво, крым, министерство обороны рф