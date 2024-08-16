https://crimea.ria.ru/20240816/pyat-bezekipazhnykh-katerov-vsu-unichtozheny-u-beregov-kryma-1139643882.html
Пять безэкипажных катеров ВСУ уничтожены у берегов Крыма
Пять безэкипажных катеров ВСУ уничтожены у берегов Крыма - РИА Новости Крым, 16.08.2024
Пять безэкипажных катеров ВСУ уничтожены у берегов Крыма
Российские вертолеты Ми-8 и Ка-29 уничтожили в Черном море пять безэкипажных катеров ВМС Украины, которые следовали в направлении Крыма. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 16.08.2024
2024-08-16T12:18
2024-08-16T12:18
2024-08-16T12:22
атаки всу на крым
безэкипажные катера
новости крыма
крым
всу (вооруженные силы украины)
воздушно-космический силы (вкс)
безопасность республики крым и севастополя
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/06/1131893372_0:285:3134:2048_1920x0_80_0_0_1c2d709a1643bf8d97773b633f090af1.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Российские вертолеты Ми-8 и Ка-29 уничтожили в Черном море пять безэкипажных катеров ВМС Украины, которые следовали в направлении Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ, пишет РИА Новости.В ночь на 16 августа силы противовоздушной обороны России отразили атаку ВСУ на Крымский полуостров. По данным Минобороны, были сбиты пять БПЛА и уничтожены два безэкипажные катера.
https://crimea.ria.ru/20240816/ataka-vsu-na-krym-i-sevastopol-chto-izvestno-o-nochnom-nalete-dronov-1139641250.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/06/1131893372_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_7c9c25a5d9c8f2be128c9ab4e18d7a67.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
атаки всу на крым, безэкипажные катера, новости крыма, крым, всу (вооруженные силы украины), воздушно-космический силы (вкс), безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф
Пять безэкипажных катеров ВСУ уничтожены у берегов Крыма
Российские вертолеты уничтожили пять безэкипажных катеров ВСУ у берегов Крыма
12:18 16.08.2024 (обновлено: 12:22 16.08.2024)