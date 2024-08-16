https://crimea.ria.ru/20240816/pyat-bezekipazhnykh-katerov-vsu-unichtozheny-u-beregov-kryma-1139643882.html

Пять безэкипажных катеров ВСУ уничтожены у берегов Крыма

Пять безэкипажных катеров ВСУ уничтожены у берегов Крыма - РИА Новости Крым, 16.08.2024

Пять безэкипажных катеров ВСУ уничтожены у берегов Крыма

Российские вертолеты Ми-8 и Ка-29 уничтожили в Черном море пять безэкипажных катеров ВМС Украины, которые следовали в направлении Крыма. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 16.08.2024

2024-08-16T12:18

2024-08-16T12:18

2024-08-16T12:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Российские вертолеты Ми-8 и Ка-29 уничтожили в Черном море пять безэкипажных катеров ВМС Украины, которые следовали в направлении Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ, пишет РИА Новости.В ночь на 16 августа силы противовоздушной обороны России отразили атаку ВСУ на Крымский полуостров. По данным Минобороны, были сбиты пять БПЛА и уничтожены два безэкипажные катера.

https://crimea.ria.ru/20240816/ataka-vsu-na-krym-i-sevastopol-chto-izvestno-o-nochnom-nalete-dronov-1139641250.html

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2024

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