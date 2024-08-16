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Пять безэкипажных катеров ВСУ уничтожены у берегов Крыма - РИА Новости Крым, 16.08.2024
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Пять безэкипажных катеров ВСУ уничтожены у берегов Крыма
Пять безэкипажных катеров ВСУ уничтожены у берегов Крыма - РИА Новости Крым, 16.08.2024
Пять безэкипажных катеров ВСУ уничтожены у берегов Крыма
Российские вертолеты Ми-8 и Ка-29 уничтожили в Черном море пять безэкипажных катеров ВМС Украины, которые следовали в направлении Крыма. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 16.08.2024
2024-08-16T12:18
2024-08-16T12:22
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Российские вертолеты Ми-8 и Ка-29 уничтожили в Черном море пять безэкипажных катеров ВМС Украины, которые следовали в направлении Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ, пишет РИА Новости.В ночь на 16 августа силы противовоздушной обороны России отразили атаку ВСУ на Крымский полуостров. По данным Минобороны, были сбиты пять БПЛА и уничтожены два безэкипажные катера.
https://crimea.ria.ru/20240816/ataka-vsu-na-krym-i-sevastopol-chto-izvestno-o-nochnom-nalete-dronov-1139641250.html
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атаки всу на крым, безэкипажные катера, новости крыма, крым, всу (вооруженные силы украины), воздушно-космический силы (вкс), безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф
Пять безэкипажных катеров ВСУ уничтожены у берегов Крыма

Российские вертолеты уничтожили пять безэкипажных катеров ВСУ у берегов Крыма

12:18 16.08.2024 (обновлено: 12:22 16.08.2024)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкТранспортно-боевой вертолет Ка-29
Транспортно-боевой вертолет Ка-29
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Российские вертолеты Ми-8 и Ка-29 уничтожили в Черном море пять безэкипажных катеров ВМС Украины, которые следовали в направлении Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ, пишет РИА Новости.
"Вертолетами Ми-8 и Ка-29 морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены пять безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова", - говорится в сообщении министерства.
В ночь на 16 августа силы противовоздушной обороны России отразили атаку ВСУ на Крымский полуостров. По данным Минобороны, были сбиты пять БПЛА и уничтожены два безэкипажные катера.
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