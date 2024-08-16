https://crimea.ria.ru/20240816/u-beregov-kryma-sbity-5-bespilotnikov-i-dva-bezekipazhnykh-katera-1139639962.html

У берегов Крыма сбиты 5 беспилотников и два безэкипажных катера

У берегов Крыма сбиты 5 беспилотников и два безэкипажных катера - РИА Новости Крым, 16.08.2024

У берегов Крыма сбиты 5 беспилотников и два безэкипажных катера

Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили пять украинских беспилотников над акваторией Черного моря, также уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в... РИА Новости Крым, 16.08.2024

2024-08-16T07:11

2024-08-16T07:11

2024-08-16T07:24

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили пять украинских беспилотников над акваторией Черного моря, также уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ утром в пятницу.Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова.В ночь на пятницу над Севастополем работала ПВО, жителей попросили оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. Позже губернатор города Михаил Развожаев сообщил об отражении атаки беспилотников. Также с трех часов ночи был закрыт Крымский мост. Возобновили движение в 7.13.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе нарастили темпы установки бетонных укрытийБалаклавскую бухту будут закрывать на ночьМинобороны показало видео уничтожения катеров ВСУ в Черном море

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2024

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безопасность республики крым и севастополя, пво, новости крыма, срочные новости крыма, чф рф (черноморский флот российской федерации), министерство обороны рф, атаки всу на крым