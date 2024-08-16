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У берегов Крыма сбиты 5 беспилотников и два безэкипажных катера - РИА Новости Крым, 16.08.2024
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У берегов Крыма сбиты 5 беспилотников и два безэкипажных катера
У берегов Крыма сбиты 5 беспилотников и два безэкипажных катера - РИА Новости Крым, 16.08.2024
У берегов Крыма сбиты 5 беспилотников и два безэкипажных катера
Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили пять украинских беспилотников над акваторией Черного моря, также уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в... РИА Новости Крым, 16.08.2024
2024-08-16T07:11
2024-08-16T07:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили пять украинских беспилотников над акваторией Черного моря, также уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ утром в пятницу.Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова.В ночь на пятницу над Севастополем работала ПВО, жителей попросили оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. Позже губернатор города Михаил Развожаев сообщил об отражении атаки беспилотников. Также с трех часов ночи был закрыт Крымский мост. Возобновили движение в 7.13.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе нарастили темпы установки бетонных укрытийБалаклавскую бухту будут закрывать на ночьМинобороны показало видео уничтожения катеров ВСУ в Черном море
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безопасность республики крым и севастополя, пво, новости крыма, срочные новости крыма, чф рф (черноморский флот российской федерации), министерство обороны рф, атаки всу на крым
У берегов Крыма сбиты 5 беспилотников и два безэкипажных катера

У берегов Крыма сбиты пять беспилотников и два безэкипажных катера - Минобороны

07:11 16.08.2024 (обновлено: 07:24 16.08.2024)
 
© РИА Новости КрымКазантип
Казантип - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили пять украинских беспилотников над акваторией Черного моря, также уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма. Об этом сообщили в Минобороны РФ утром в пятницу.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.

Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова.
В ночь на пятницу над Севастополем работала ПВО, жителей попросили оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. Позже губернатор города Михаил Развожаев сообщил об отражении атаки беспилотников.
Также с трех часов ночи был закрыт Крымский мост. Возобновили движение в 7.13.
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