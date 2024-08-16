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Крымский мост открыт
Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 16.08.2024
Крымский мост открыт
Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 16.08.2024
2024-08-16T07:14
2024-08-16T07:14
2024-08-16T07:25
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
крымский мост
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Мост перекрыли в три часа ночи. По данным Минобороны, силы ПВО в Крыму отразили атаку беспилотников и безэкипажных катеров. Проезд автомобилей по транспортному переходу периодически приостанавливают в целях безопасности.Республиканские власти обращают внимание на то, что безопасность мостового перехода через Керченский пролив имеет первостепенное значение, так как объект является стратегическим.В связи с остановкой движения перед досмотровыми пунктами у Крымского моста иногда образовываются очереди, о чем также сообщают по оперативным источниками информации.
крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт, крымский мост, безопасность республики крым и севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.
Мост перекрыли в три часа ночи. По данным Минобороны, силы ПВО в Крыму отразили атаку беспилотников и безэкипажных катеров.
Проезд автомобилей по транспортному переходу периодически приостанавливают в целях безопасности.
Республиканские власти обращают внимание на то, что безопасность мостового перехода через Керченский пролив имеет первостепенное значение, так как объект является стратегическим.
В связи с остановкой движения перед досмотровыми пунктами у Крымского моста иногда образовываются очереди, о чем также сообщают по оперативным источниками информации.