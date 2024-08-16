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Крымский мост открыт

Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 16.08.2024

Крымский мост открыт

Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 16.08.2024

2024-08-16T07:14

2024-08-16T07:14

2024-08-16T07:25

ситуация на дорогах крыма

крым

керчь

тамань

краснодарский край

транспорт

крымский мост

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Мост перекрыли в три часа ночи. По данным Минобороны, силы ПВО в Крыму отразили атаку беспилотников и безэкипажных катеров. Проезд автомобилей по транспортному переходу периодически приостанавливают в целях безопасности.Республиканские власти обращают внимание на то, что безопасность мостового перехода через Керченский пролив имеет первостепенное значение, так как объект является стратегическим.В связи с остановкой движения перед досмотровыми пунктами у Крымского моста иногда образовываются очереди, о чем также сообщают по оперативным источниками информации.

крым

керчь

тамань

краснодарский край

крымский мост

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт, крымский мост, безопасность республики крым и севастополя