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Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 16.08.2024
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Крымский мост открыт
Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 16.08.2024
Крымский мост открыт
Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 16.08.2024
2024-08-16T07:14
2024-08-16T07:25
ситуация на дорогах крыма
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керчь
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краснодарский край
транспорт
крымский мост
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Мост перекрыли в три часа ночи. По данным Минобороны, силы ПВО в Крыму отразили атаку беспилотников и безэкипажных катеров. Проезд автомобилей по транспортному переходу периодически приостанавливают в целях безопасности.Республиканские власти обращают внимание на то, что безопасность мостового перехода через Керченский пролив имеет первостепенное значение, так как объект является стратегическим.В связи с остановкой движения перед досмотровыми пунктами у Крымского моста иногда образовываются очереди, о чем также сообщают по оперативным источниками информации.
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крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт, крымский мост, безопасность республики крым и севастополя
Крымский мост открыт

Крымский мост открыли для проезда

07:14 16.08.2024 (обновлено: 07:25 16.08.2024)
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.
Мост перекрыли в три часа ночи. По данным Минобороны, силы ПВО в Крыму отразили атаку беспилотников и безэкипажных катеров.
Проезд автомобилей по транспортному переходу периодически приостанавливают в целях безопасности.
Республиканские власти обращают внимание на то, что безопасность мостового перехода через Керченский пролив имеет первостепенное значение, так как объект является стратегическим.
В связи с остановкой движения перед досмотровыми пунктами у Крымского моста иногда образовываются очереди, о чем также сообщают по оперативным источниками информации.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКерчьТаманьКраснодарский крайТранспортКрымский мостБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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