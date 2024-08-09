https://crimea.ria.ru/20240809/minoborony-pokazalo-video-unichtozheniya-katerov-vsu-v-chernom-more-1139487485.html

Минобороны показало видео уничтожения катеров ВСУ в Черном море

Минобороны показало видео уничтожения катеров ВСУ в Черном море - РИА Новости Крым, 09.08.2024

Минобороны показало видео уничтожения катеров ВСУ в Черном море

Министерство обороны России показало кадры уничтожения украинских безэкипажных катеров в акватории Черного моря силами Черноморского флота. Видео опубликовано в РИА Новости Крым, 09.08.2024

2024-08-09T17:32

2024-08-09T17:32

2024-08-09T17:32

министерство обороны рф

безэкипажные катера

черное море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Министерство обороны России показало кадры уничтожения украинских безэкипажных катеров в акватории Черного моря силами Черноморского флота. Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.В ночь на пятницу силы Черноморского флота, ПВО и подразделения РЭБ отразили атаку ВСУ на Крымский полуостров. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, военные уничтожили три безэкипажных катера в море и три беспилотника над акваторией.Севастополь подвергся очередной атаке в ночь на пятницу. Воздушная тревога в городе была объявлена около часа ночи. Сообщалось, что в районе Орловки сбита одна воздушная цель, возможно падение осколков. Также обломки упали в районе поселка Кача рядом с улицей Авиаторов. Кроме того, в акватории, на значительном отдалении от берега, сбита одна противокорабельная ракета "Нептун".Читайте также на РИА Новости Крым:Разгром диверсантов ВСУ на Кинбурнской косе – детали от Минобороны75 вражеских беспилотников атаковали ряд областей и КрымСилы ПВО за неделю сбили 10 тактических ракет ATACMS и более 600 дронов

https://crimea.ria.ru/20240802/udary-atacms-po-sevastopolyu-ekspert-otsenil-logiku-atak-vsu-1139324378.html

черное море

крым

севастополь

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