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Минобороны показало видео уничтожения катеров ВСУ в Черном море
Минобороны показало видео уничтожения катеров ВСУ в Черном море - РИА Новости Крым, 09.08.2024
Минобороны показало видео уничтожения катеров ВСУ в Черном море
Министерство обороны России показало кадры уничтожения украинских безэкипажных катеров в акватории Черного моря силами Черноморского флота. Видео опубликовано в РИА Новости Крым, 09.08.2024
2024-08-09T17:32
2024-08-09T17:32
2024-08-09T17:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Министерство обороны России показало кадры уничтожения украинских безэкипажных катеров в акватории Черного моря силами Черноморского флота. Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.В ночь на пятницу силы Черноморского флота, ПВО и подразделения РЭБ отразили атаку ВСУ на Крымский полуостров. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, военные уничтожили три безэкипажных катера в море и три беспилотника над акваторией.Севастополь подвергся очередной атаке в ночь на пятницу. Воздушная тревога в городе была объявлена около часа ночи. Сообщалось, что в районе Орловки сбита одна воздушная цель, возможно падение осколков. Также обломки упали в районе поселка Кача рядом с улицей Авиаторов. Кроме того, в акватории, на значительном отдалении от берега, сбита одна противокорабельная ракета "Нептун".Читайте также на РИА Новости Крым:Разгром диверсантов ВСУ на Кинбурнской косе – детали от Минобороны75 вражеских беспилотников атаковали ряд областей и КрымСилы ПВО за неделю сбили 10 тактических ракет ATACMS и более 600 дронов
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Минобороны показало видео уничтожения катеров ВСУ в Черном море
Минобороны России показало кадры уничтожения безэкипажных катеров ВСУ в Черном море