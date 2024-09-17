Рейтинг@Mail.ru
Аксенов официально назначил министра курортов и туризма Крыма - РИА Новости Крым, 17.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240917/aksenov-ofitsialno-naznachil-ministra-kurortov-i-turizma-kryma-1140394300.html
Аксенов официально назначил министра курортов и туризма Крыма
Аксенов официально назначил министра курортов и туризма Крыма - РИА Новости Крым, 17.09.2024
Аксенов официально назначил министра курортов и туризма Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов назначил министром курортов и туризма Республики Крым Сергея Ганзия. Соответствующий указ опубликован во вторник на сайте... РИА Новости Крым, 17.09.2024
2024-09-17T10:35
2024-09-17T10:35
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
кадровые перестановки
сергей аксенов
крым
сергей ганзий
новости крыма
минкурортов крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/05/1138623568_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fc816897a144264ab4991301dc61f76d.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов назначил министром курортов и туризма Республики Крым Сергея Ганзия. Соответствующий указ опубликован во вторник на сайте республиканского правительства.О том, что новым министром курортов и туризма станет Сергей Ганзий, глава Республики Крым сообщал 12 сентября.Ранее депутаты государственного совета Крыма нового созыва согласовали переназначение Юрия Гоцанюка на пост председателя Совета министров республики, а также утвердили кандидатуры его заместителей. Соответствующее решение было принято на первом заседании сессии в четверг, 12 сентября.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Константинов избран председателем Госсовета КрымаГлавой Республики Крым избран Сергей АксеновАксенов отправил в отставку главу Госкомнаца Крыма
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/05/1138623568_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_64e8405c3987d69af7315cbec83d7ea8.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, кадровые перестановки, сергей аксенов, крым, сергей ганзий, новости крыма, минкурортов крыма
Аксенов официально назначил министра курортов и туризма Крыма

Аксенов назначил Сергея Ганзия министром курортов и туризма Крыма

10:35 17.09.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГанзий Сергей Александрович, министр курортов и туризма Республики Крым
Ганзий Сергей Александрович, министр курортов и туризма Республики Крым - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов назначил министром курортов и туризма Республики Крым Сергея Ганзия. Соответствующий указ опубликован во вторник на сайте республиканского правительства.

"Назначить Ганзия Сергея Александровича на государственную должность Республики Крым, замещаемую на профессиональной основе, - министра курортов и туризма Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым", - говорится в указе.

О том, что новым министром курортов и туризма станет Сергей Ганзий, глава Республики Крым сообщал 12 сентября.
Ранее депутаты государственного совета Крыма нового созыва согласовали переназначение Юрия Гоцанюка на пост председателя Совета министров республики, а также утвердили кандидатуры его заместителей. Соответствующее решение было принято на первом заседании сессии в четверг, 12 сентября.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Константинов избран председателем Госсовета Крыма
Главой Республики Крым избран Сергей Аксенов
Аксенов отправил в отставку главу Госкомнаца Крыма
 
Кадровые перестановки во властных структурах Крыма и СевастополяКадровые перестановкиСергей АксеновКрымСергей ГанзийНовости КрымаМинкурортов Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:17Безуспешные контратаки и рост потерь: итоги суток в зоне СВО
12:55Землетрясение в Румынии: ждать ли подземные толчки в Крыму
12:49Увеличение численности армии в России – Кремль назвал причину
12:40Машину разорвало на две части: жуткое ДТП произошло на Кубани
12:31Российские войска поразили объекты энергетики предприятий ВПК Украины
12:22В России заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла почти на 50%
12:13Названы лучшие приложения российских банков на Android
11:57Где в Крыму ограничат продажу алкоголя с 20 часов
11:44Экс-глава поселка под Севастополем пойдет под суд за злоупотребления
11:32Кто возглавил горсовет Симферополя
10:58В Крыму назначен врио министра ЖКХ
10:47Жителя Крыма будут судить за жестокое убийство родной сестры
10:39В Севастопольском госуниверситете назначили ректора
10:35Аксенов официально назначил министра курортов и туризма Крыма
10:23Федеральная трасса в Сочи полностью закрыта из-за ДТП
10:06Агент ГУР пытался взорвать машину руководителя оборонного предприятия
09:58Не верь глазам своим: искусственный интеллект на службе у мошенников
09:45В порту Туапсе временно закроют движение судов
09:37Нападение подростка в школе Челябинска: что известно о состоянии детей
09:12Часть Севастополя останется без воды
Лента новостейМолния