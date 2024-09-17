https://crimea.ria.ru/20240917/aksenov-ofitsialno-naznachil-ministra-kurortov-i-turizma-kryma-1140394300.html
Аксенов официально назначил министра курортов и туризма Крыма
Аксенов официально назначил министра курортов и туризма Крыма - РИА Новости Крым, 17.09.2024
Аксенов официально назначил министра курортов и туризма Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов назначил министром курортов и туризма Республики Крым Сергея Ганзия. Соответствующий указ опубликован во вторник на сайте... РИА Новости Крым, 17.09.2024
2024-09-17T10:35
2024-09-17T10:35
2024-09-17T10:35
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
кадровые перестановки
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов назначил министром курортов и туризма Республики Крым Сергея Ганзия. Соответствующий указ опубликован во вторник на сайте республиканского правительства.О том, что новым министром курортов и туризма станет Сергей Ганзий, глава Республики Крым сообщал 12 сентября.Ранее депутаты государственного совета Крыма нового созыва согласовали переназначение Юрия Гоцанюка на пост председателя Совета министров республики, а также утвердили кандидатуры его заместителей. Соответствующее решение было принято на первом заседании сессии в четверг, 12 сентября.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Константинов избран председателем Госсовета КрымаГлавой Республики Крым избран Сергей АксеновАксенов отправил в отставку главу Госкомнаца Крыма
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Аксенов официально назначил министра курортов и туризма Крыма
Аксенов назначил Сергея Ганзия министром курортов и туризма Крыма