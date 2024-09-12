https://crimea.ria.ru/20240912/parlament-kryma-soglasoval-perenaznachenie-yuriya-gotsanyuka-premerom-1140309206.html
Парламент Крыма согласовал переназначение Юрия Гоцанюка премьером
Парламент Крыма согласовал переназначение Юрия Гоцанюка премьером - РИА Новости Крым, 12.09.2024
Парламент Крыма согласовал переназначение Юрия Гоцанюка премьером
Депутаты государственного совета Крыма нового созыва согласовали переназначение Юрия Гоцанюка на пост председателя совета министров республики и избрали пятерых РИА Новости Крым, 12.09.2024
2024-09-12T17:06
2024-09-12T17:06
2024-09-12T17:21
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юрий гоцанюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Депутаты государственного совета Крыма нового созыва согласовали переназначение Юрия Гоцанюка на пост председателя совета министров республики и избрали пятерых вице-спикеров, соответствующее решение принято на первом заседании сессии в четверг, передает корреспондент РИА Новости Крым.Ранее председателем государственного совета республики был переизбран Владимир Константинов, а главой республики - Сергей Аксенов. Гоцанюк руководит правительством с октября 2019 года.Кандидатура Гоцанюка была внесена главой республики Сергеем Аксеновым.Кроме того, на заседании избраны пятеро вице-спикеров, все они представляют фракцию "Единая Россия". В частности, кресло первых вице-спикеров заняли бывший сенатор от республики Сергей Цеков и Андрей Козырев. Вице-спикерами избраны Алла Пономаренко, Айдер Типпа и Наталья Звензек.Выборы в парламент Крыма третьего созыва прошли 6-8 сентября. По их итогам "Единая Россия" получила 68 мандатов, ЛДПР и КПРФ - по три, "Справедливая Россия - За правду" – один.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Константинов избран председателем Госсовета КрымаГлавой Республики Крым избран Сергей АксеновАксенов отправил в отставку главу Госкомнаца Крыма
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крым, юрий гоцанюк, совет министров рк, новости крыма, политика
Парламент Крыма согласовал переназначение Юрия Гоцанюка премьером
Госсовет Крыма согласовал назначение Юрия Гоцанюка на должность Председателя Совмина РК
17:06 12.09.2024 (обновлено: 17:21 12.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Депутаты государственного совета Крыма нового созыва согласовали переназначение Юрия Гоцанюка на пост председателя совета министров республики и избрали пятерых вице-спикеров, соответствующее решение принято на первом заседании сессии в четверг, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Ранее председателем государственного совета республики был переизбран Владимир Константинов, а главой республики - Сергей Аксенов. Гоцанюк руководит правительством с октября 2019 года.
"Юрий Михайлович Гоцанюк зарекомендовал себя невероятно энергичным и полезным руководителем. Для нас это была кадровая находка", - сказал Константинов на заседании сессии.
Кандидатура Гоцанюка была внесена главой республики Сергеем Аксеновым.
Кроме того, на заседании избраны пятеро вице-спикеров, все они представляют фракцию "Единая Россия". В частности, кресло первых вице-спикеров заняли бывший сенатор от республики Сергей Цеков и Андрей Козырев. Вице-спикерами избраны Алла Пономаренко, Айдер Типпа и Наталья Звензек.
Выборы в парламент Крыма третьего созыва прошли 6-8 сентября. По их итогам "Единая Россия" получила 68 мандатов, ЛДПР и КПРФ - по три, "Справедливая Россия - За правду" – один.
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