https://crimea.ria.ru/20240912/parlament-kryma-soglasoval-perenaznachenie-yuriya-gotsanyuka-premerom-1140309206.html

Парламент Крыма согласовал переназначение Юрия Гоцанюка премьером

Парламент Крыма согласовал переназначение Юрия Гоцанюка премьером - РИА Новости Крым, 12.09.2024

Парламент Крыма согласовал переназначение Юрия Гоцанюка премьером

Депутаты государственного совета Крыма нового созыва согласовали переназначение Юрия Гоцанюка на пост председателя совета министров республики и избрали пятерых РИА Новости Крым, 12.09.2024

2024-09-12T17:06

2024-09-12T17:06

2024-09-12T17:21

крым

юрий гоцанюк

совет министров рк

новости крыма

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Депутаты государственного совета Крыма нового созыва согласовали переназначение Юрия Гоцанюка на пост председателя совета министров республики и избрали пятерых вице-спикеров, соответствующее решение принято на первом заседании сессии в четверг, передает корреспондент РИА Новости Крым.Ранее председателем государственного совета республики был переизбран Владимир Константинов, а главой республики - Сергей Аксенов. Гоцанюк руководит правительством с октября 2019 года.Кандидатура Гоцанюка была внесена главой республики Сергеем Аксеновым.Кроме того, на заседании избраны пятеро вице-спикеров, все они представляют фракцию "Единая Россия". В частности, кресло первых вице-спикеров заняли бывший сенатор от республики Сергей Цеков и Андрей Козырев. Вице-спикерами избраны Алла Пономаренко, Айдер Типпа и Наталья Звензек.Выборы в парламент Крыма третьего созыва прошли 6-8 сентября. По их итогам "Единая Россия" получила 68 мандатов, ЛДПР и КПРФ - по три, "Справедливая Россия - За правду" – один.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Константинов избран председателем Госсовета КрымаГлавой Республики Крым избран Сергей АксеновАксенов отправил в отставку главу Госкомнаца Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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