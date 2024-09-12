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Константинов избран председателем Госсовета Крыма - РИА Новости Крым, 12.09.2024
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Константинов избран председателем Госсовета Крыма
Константинов избран председателем Госсовета Крыма - РИА Новости Крым, 12.09.2024
Константинов избран председателем Госсовета Крыма
Председателем Государственного совета Республики Крым третьего созыва избран Владимир Константинов. Это решение принято на заседании Госсовета в четверг,... РИА Новости Крым, 12.09.2024
2024-09-12T15:33
2024-09-12T15:33
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владимир константинов
государственный совет рк (госсовет)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Председателем Государственного совета Республики Крым третьего созыва избран Владимир Константинов. Это решение принято на заседании Госсовета в четверг, передает корреспондент РИА Новости Крым.Депутаты поддержали кандидатуру Константинова единогласно, за него отдано 75 голосов.В новом созыве парламента Крыма сформировали три фракции: "Единая Россия", КПРФ и ЛДПР. Их председателями стали соответственно Андрей Козырев, Сергей Богатыренко и Светлана Шабельникова.Владимир Константинов родился 19 ноября 1956 года в селе Владимировка Тираспольского района Молдавской ССР. Имеет высшее образование, в 1979 году окончил Симферопольский филиал Севастопольского приборостроительного института по специальности "промышленное и гражданское строительство".С марта 2010 года по март 2014 года – председатель Верховного Совета Автономной Республики Крым. После воссоединения полуострова с Россией в 2014 году был избран председателем Государственного совета РК. После этого его переизбирали на это же пост.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, новости крыма, срочные новости крыма, назначения, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, владимир константинов, государственный совет рк (госсовет)
Константинов избран председателем Госсовета Крыма

Председателем Государственного совета Крыма избран Владимир Константинов

15:33 12.09.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВладимир Константинов
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Председателем Государственного совета Республики Крым третьего созыва избран Владимир Константинов. Это решение принято на заседании Госсовета в четверг, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Депутаты поддержали кандидатуру Константинова единогласно, за него отдано 75 голосов.

"Я хочу выразить слова большой благодарности всему народу Крыма, главе Республики Крым, моему другу Сергею Валерьевичу Аксенову за эту поддержку, президенту страны, всем коллегам, силовому блоку. Уважаемые друзья, впереди сложный период, но опираясь на такую поддержку, вместе с исполнительной властью продолжим работу", - сказал Владимир Константинов, обращаясь к депутатам парламента.

В новом созыве парламента Крыма сформировали три фракции: "Единая Россия", КПРФ и ЛДПР. Их председателями стали соответственно Андрей Козырев, Сергей Богатыренко и Светлана Шабельникова.
Владимир Константинов родился 19 ноября 1956 года в селе Владимировка Тираспольского района Молдавской ССР. Имеет высшее образование, в 1979 году окончил Симферопольский филиал Севастопольского приборостроительного института по специальности "промышленное и гражданское строительство".
С марта 2010 года по март 2014 года – председатель Верховного Совета Автономной Республики Крым. После воссоединения полуострова с Россией в 2014 году был избран председателем Государственного совета РК. После этого его переизбирали на это же пост.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымНовости КрымаСрочные новости КрымаНазначенияКадровые перестановки во властных структурах Крыма и СевастополяВладимир КонстантиновГосударственный совет РК (Госсовет)
 
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