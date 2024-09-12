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Константинов избран председателем Госсовета Крыма

Константинов избран председателем Госсовета Крыма - РИА Новости Крым, 12.09.2024

Константинов избран председателем Госсовета Крыма

Председателем Государственного совета Республики Крым третьего созыва избран Владимир Константинов. Это решение принято на заседании Госсовета в четверг,... РИА Новости Крым, 12.09.2024

2024-09-12T15:33

2024-09-12T15:33

2024-09-12T15:33

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государственный совет рк (госсовет)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Председателем Государственного совета Республики Крым третьего созыва избран Владимир Константинов. Это решение принято на заседании Госсовета в четверг, передает корреспондент РИА Новости Крым.Депутаты поддержали кандидатуру Константинова единогласно, за него отдано 75 голосов.В новом созыве парламента Крыма сформировали три фракции: "Единая Россия", КПРФ и ЛДПР. Их председателями стали соответственно Андрей Козырев, Сергей Богатыренко и Светлана Шабельникова.Владимир Константинов родился 19 ноября 1956 года в селе Владимировка Тираспольского района Молдавской ССР. Имеет высшее образование, в 1979 году окончил Симферопольский филиал Севастопольского приборостроительного института по специальности "промышленное и гражданское строительство".С марта 2010 года по март 2014 года – председатель Верховного Совета Автономной Республики Крым. После воссоединения полуострова с Россией в 2014 году был избран председателем Государственного совета РК. После этого его переизбирали на это же пост.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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