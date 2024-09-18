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Часть Симферопольского района на сутки останется без газа - РИА Новости Крым, 18.09.2024
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Часть Симферопольского района на сутки останется без газа
Часть Симферопольского района на сутки останется без газа - РИА Новости Крым, 18.09.2024
Часть Симферопольского района на сутки останется без газа
В ряде сел Симферопольского района 19 сентября отключат газ из-за ремонтных работ. Об этом предупреждает предприятие "Крымгазсети". РИА Новости Крым, 18.09.2024
2024-09-18T21:31
2024-09-18T21:31
крым
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газ
отключение газа в крыму
симферопольский район
крымгазсети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В ряде сел Симферопольского района 19 сентября отключат газ из-за ремонтных работ. Об этом предупреждает предприятие "Крымгазсети".Под отключение попадут потребители многоквартирных домов и частного сектора.Село Фонтаны: ул. Изобильная, ул. Алима Азамат, ул. Достлук, ул. Яшлык, ул. Яны Ел, ул. Озенбашская, ул. Чкалова, ул. Тепличная, ул. Полевая, ул. им. Н. Челебиджихана, ул. им. Ибраима Аметова, ул. Григоренко, ул. Сахарова, ул. Вели Ибрагимова, ул. А. Султана, ул. Ю. Булата.Село Чистенькое: ул. 50 лет СССР, ул. Маяковского, ул. Садовая, ул. Молодежная, ул. Гагарина, ул. Железнодорожная, ул. 45 лет Победы, ул. Ленина. Также газа не будет на станции Чистенькая.Село Трехпрудное: ул. Авдет, ул. Адалет, ул. Байдар, ул. Ватан, ул. Достлук, ул. Заречная, ул. Кунешли, ул. Куруджылер, ул. Мектп, ул. Ортосокъак, ул. Строителей, ул. Терекли, ул. Умрет, ул. Чобан Заде, ул. Чобан Заде 1 проезд, ул. Чобан Заде 2 проезд, ул. Чобан Заде 3 проезд, ул. Шамиль – Заде, ул. 1й проезд Шамиль – Заде. Без газа временно останется и кооператив "Родничок".Село Трудолюбово: ул. Заречная, ул. Новая, ул. Садовая, ул. Тепличная.Село Камышинка: ул. Заречная, ул. Садовая.Село Новозбурьевка: ул. А. Султана, ул. Н.Бугары, ул. Верхняя, ул. Жукова, ул. Мира, ул. Молодежная, ул. Нижняя, ул. Центральная.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Газификация и отопление в поселках Ялты: когда проведут и за чей счетБолее 5 тысяч домовладений газифицируют в этом году в КрымуВ Крыму обсудили переход на индивидуальное отопление в многоэтажках
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РИА Новости Крым
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Часть Симферопольского района на сутки останется без газа

В селах Симферопольского района с 19 сентября на сутки отключат газ

21:31 18.09.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗапуск газоснабжения
Запуск газоснабжения - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В ряде сел Симферопольского района 19 сентября отключат газ из-за ремонтных работ. Об этом предупреждает предприятие "Крымгазсети".

"Приостановление подачи газа 19 сентября с 07:00 в связи проведении ремонтных работ на газораспределительной станции в селе Чистенькое. Восстановление газоснабжения запланировано с 08:00 20 сентября при полном допуске сотрудников "Крымгазсети" к газовому оборудованию для производства пусконаладочных работ", - сообщают на предприятии.

Под отключение попадут потребители многоквартирных домов и частного сектора.
Село Фонтаны: ул. Изобильная, ул. Алима Азамат, ул. Достлук, ул. Яшлык, ул. Яны Ел, ул. Озенбашская, ул. Чкалова, ул. Тепличная, ул. Полевая, ул. им. Н. Челебиджихана, ул. им. Ибраима Аметова, ул. Григоренко, ул. Сахарова, ул. Вели Ибрагимова, ул. А. Султана, ул. Ю. Булата.
Село Чистенькое: ул. 50 лет СССР, ул. Маяковского, ул. Садовая, ул. Молодежная, ул. Гагарина, ул. Железнодорожная, ул. 45 лет Победы, ул. Ленина. Также газа не будет на станции Чистенькая.
Село Трехпрудное: ул. Авдет, ул. Адалет, ул. Байдар, ул. Ватан, ул. Достлук, ул. Заречная, ул. Кунешли, ул. Куруджылер, ул. Мектп, ул. Ортосокъак, ул. Строителей, ул. Терекли, ул. Умрет, ул. Чобан Заде, ул. Чобан Заде 1 проезд, ул. Чобан Заде 2 проезд, ул. Чобан Заде 3 проезд, ул. Шамиль – Заде, ул. 1й проезд Шамиль – Заде. Без газа временно останется и кооператив "Родничок".
Село Трудолюбово: ул. Заречная, ул. Новая, ул. Садовая, ул. Тепличная.
Село Камышинка: ул. Заречная, ул. Садовая.
Село Новозбурьевка: ул. А. Султана, ул. Н.Бугары, ул. Верхняя, ул. Жукова, ул. Мира, ул. Молодежная, ул. Нижняя, ул. Центральная.
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КрымНовости КрымаЖКХ Крыма и СевастополяГазОтключение газа в КрымуСимферопольский районКрымгазсети
 
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