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В Севастополе назначили сенатора РФ от Законодательной власти

В Севастополе назначили сенатора РФ от Законодательной власти - РИА Новости Крым, 19.09.2024

В Севастополе назначили сенатора РФ от Законодательной власти

Представителем в Совете Федерации РФ от законодательной власти Севастополя избрана руководитель регионального исполкома ОНФ, активная участница Русской весны в... РИА Новости Крым, 19.09.2024

2024-09-19T15:18

2024-09-19T15:18

2024-09-19T15:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Представителем в Совете Федерации РФ от законодательной власти Севастополя избрана руководитель регионального исполкома ОНФ, активная участница Русской весны в Крыму Лариса Мельник. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он отметил, что Лариса Мельник – активный участник Крымской весны, занималась подготовкой и проведением исторического референдума в 2014 году. В том же году стала членом партии "Единая Россия".Она является руководителем регионального исполкома Общероссийского Народного Фронта в Севастополе и одним из инициаторов создания волонтерского движения "Мы вместе – Севастополь" весной 2020 года.С первых дней СВО Лариса Мельник участвует в сборе гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, а также раненых, находящихся в госпиталях и участникам спецоперации.Ранее Развожаев назвал главную задачу в совместной работе исполнительной власти и новоизбранного депутатского корпуса, а также обозначит стратегические задачи на ближайшее время, важные для города.Напомним, представителем Государственного Совета Республики Крым в Совете Федерации 12 сентября был избран гроссмейстер Сергей Карякин Полномочиями сенатора от исполнительной власти Крыма в соответствии с указом главы республики наделен Герой России Юрий Нимченко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава Минэкономразвития Крыма освобожден от должностиАксенов официально назначил министра курортов и туризма КрымаАксенов отправил в отставку главу Госкомнаца Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, законодательное собрание севастополя, новости, михаил развожаев, онф