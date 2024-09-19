https://crimea.ria.ru/20240919/glava-minekonomrazvitiya-kryma-osvobozhden-ot-dolzhnosti-1140457151.html

Глава Минэкономразвития Крыма освобожден от должности

Глава Минэкономразвития Крыма освобожден от должности - РИА Новости Крым, 19.09.2024

Глава Минэкономразвития Крыма освобожден от должности

Глава Республики Крым Сергей Аксенов отправил в отставку министра экономического развития Крыма Дмитрия Шеряко. Соответствующий указ размещен на сайте Совета... РИА Новости Крым, 19.09.2024

2024-09-19T09:43

2024-09-19T09:43

2024-09-19T10:38

сергей аксенов

дмитрий шеряко

минэкономразвития крыма

кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя

кадровые перестановки

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов отправил в отставку министра экономического развития Крыма Дмитрия Шеряко. Соответствующий указ размещен на сайте Совета министров Республики Крым.Указом председателя Совета министров Крыма Юрия Гоцанюка Дмитрий Шеряко назначен на должность первого заместителя министра финансов Республики Крым.Ранее в связи с истечением срока полномочий Сергей Аксенов отправил в отставку председателя Совмина и его заместителей. После этого отдельными указами Юрий Гоцанюк и все вице-премьеры были назначены на свои должности вновь. Кроме того, переназначен на должность министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий, а врио министра ЖКХ Крыма назначена Оксана Механичева.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в ОдноклассникахиRutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Константинов избран председателем Госсовета КрымаГлавой Республики Крым избран Сергей АксеновАксенов отправил в отставку главу Госкомнаца Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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