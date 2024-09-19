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Глава Минэкономразвития Крыма освобожден от должности - РИА Новости Крым, 19.09.2024
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Глава Минэкономразвития Крыма освобожден от должности
Глава Минэкономразвития Крыма освобожден от должности - РИА Новости Крым, 19.09.2024
Глава Минэкономразвития Крыма освобожден от должности
Глава Республики Крым Сергей Аксенов отправил в отставку министра экономического развития Крыма Дмитрия Шеряко. Соответствующий указ размещен на сайте Совета... РИА Новости Крым, 19.09.2024
2024-09-19T09:43
2024-09-19T10:38
сергей аксенов
дмитрий шеряко
минэкономразвития крыма
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
кадровые перестановки
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов отправил в отставку министра экономического развития Крыма Дмитрия Шеряко. Соответствующий указ размещен на сайте Совета министров Республики Крым.Указом председателя Совета министров Крыма Юрия Гоцанюка Дмитрий Шеряко назначен на должность первого заместителя министра финансов Республики Крым.Ранее в связи с истечением срока полномочий Сергей Аксенов отправил в отставку председателя Совмина и его заместителей. После этого отдельными указами Юрий Гоцанюк и все вице-премьеры были назначены на свои должности вновь. Кроме того, переназначен на должность министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий, а врио министра ЖКХ Крыма назначена Оксана Механичева.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в ОдноклассникахиRutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Константинов избран председателем Госсовета КрымаГлавой Республики Крым избран Сергей АксеновАксенов отправил в отставку главу Госкомнаца Крыма
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Глава Минэкономразвития Крыма освобожден от должности

Министр экономического развития Крыма Дмитрий Шеряко отстранен от должности

09:43 19.09.2024 (обновлено: 10:38 19.09.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМинистр экономического развития Республики Крым Дмитрий Шеряко
Министр экономического развития Республики Крым Дмитрий Шеряко - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов отправил в отставку министра экономического развития Крыма Дмитрия Шеряко. Соответствующий указ размещен на сайте Совета министров Республики Крым.
"Освободить Шеряко Дмитрия Ивановича от государственной должности Республики Крым, замещаемой на профессиональной основе, - министра экономического развития Республики Крым в связи с истечением срока полномочий", - говорится в тексте указа.
Указом председателя Совета министров Крыма Юрия Гоцанюка Дмитрий Шеряко назначен на должность первого заместителя министра финансов Республики Крым.
Ранее в связи с истечением срока полномочий Сергей Аксенов отправил в отставку председателя Совмина и его заместителей. После этого отдельными указами Юрий Гоцанюк и все вице-премьеры были назначены на свои должности вновь. Кроме того, переназначен на должность министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий, а врио министра ЖКХ Крыма назначена Оксана Механичева.
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