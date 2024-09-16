Рейтинг@Mail.ru
Аксенов переназначил председателя Совмина и его заместителей - РИА Новости Крым, 16.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240916/aksenov-perenaznachil-predsedatelya-sovmina-i-ego-zamestiteley-1140383904.html
Аксенов переназначил председателя Совмина и его заместителей
Аксенов переназначил председателя Совмина и его заместителей - РИА Новости Крым, 16.09.2024
Аксенов переназначил председателя Совмина и его заместителей
Глава Республики Крым Сергей Аксенов отправил в отставку председателя Совмина, его заместителей и двух министров – министра курортов и туризма Сергея Ганзия и... РИА Новости Крым, 16.09.2024
2024-09-16T16:27
2024-09-16T16:35
совет министров рк
крым
новости
новости крыма
сергей аксенов
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
кадровые перестановки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/10/1140382226_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_66cd6fbcb2eb379fef9bffe5486f0770.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов отправил в отставку председателя Совмина, его заместителей и двух министров – министра курортов и туризма Сергея Ганзия и министра ЖКХ Максима Новика. Соответствующие указы размещены на сайте Совета министров Республики Крым.В связи с истечением срока полномочий были уволены председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк и его заместители Елена Романовская, Михаил Назаров, Георгий Мурадов, Игорь Михайличенко, Ирина Кивико и Светлана Маслова. По той же причине были освобождены от должностей министр жилищно-коммунального хозяйства РК Максим Владимирович Новик и министр курортов и туризма РК Сергей Александрович Ганзий.После этого отдельными указами Юрий Гоцанюк и все его указанные выше вице-премьеры были назначены на свои должности вновь.О том, что новым министром курортов и туризма станет Сергей Ганзий, глава Республики Крым сообщал об этом 12 сентября. Указа о назначении на должность министра ЖКХ на сайте Совмина пока нет.Ранее депутаты государственного совета Крыма нового созыва согласовали переназначение Юрия Гоцанюка на пост председателя Совета министров республики, а также утвердили кандидатуры его заместителей. Соответствующее решение было принято на первом заседании сессии в четверг, 12 сентября.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Константинов избран председателем Госсовета КрымаГлавой Республики Крым избран Сергей АксеновАксенов отправил в отставку главу Госкомнаца Крыма
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/10/1140382226_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_44aec73210eec509e4484a1996005155.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совет министров рк, крым, новости, новости крыма, сергей аксенов, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, кадровые перестановки
Аксенов переназначил председателя Совмина и его заместителей

Глава Крыма уволил председателя Совмина, вице-премьеров и двух министров

16:27 16.09.2024 (обновлено: 16:35 16.09.2024)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваСовет министров Республики Крым
Совет министров Республики Крым
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов отправил в отставку председателя Совмина, его заместителей и двух министров – министра курортов и туризма Сергея Ганзия и министра ЖКХ Максима Новика. Соответствующие указы размещены на сайте Совета министров Республики Крым.
В связи с истечением срока полномочий были уволены председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк и его заместители Елена Романовская, Михаил Назаров, Георгий Мурадов, Игорь Михайличенко, Ирина Кивико и Светлана Маслова. По той же причине были освобождены от должностей министр жилищно-коммунального хозяйства РК Максим Владимирович Новик и министр курортов и туризма РК Сергей Александрович Ганзий.
После этого отдельными указами Юрий Гоцанюк и все его указанные выше вице-премьеры были назначены на свои должности вновь.
О том, что новым министром курортов и туризма станет Сергей Ганзий, глава Республики Крым сообщал об этом 12 сентября. Указа о назначении на должность министра ЖКХ на сайте Совмина пока нет.
Ранее депутаты государственного совета Крыма нового созыва согласовали переназначение Юрия Гоцанюка на пост председателя Совета министров республики, а также утвердили кандидатуры его заместителей. Соответствующее решение было принято на первом заседании сессии в четверг, 12 сентября.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Константинов избран председателем Госсовета Крыма
Главой Республики Крым избран Сергей Аксенов
Аксенов отправил в отставку главу Госкомнаца Крыма
 
Совет министров РККрымНовостиНовости КрымаСергей АксеновКадровые перестановки во властных структурах Крыма и СевастополяКадровые перестановки
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:10Что означает увеличение штатной численности Вооруженных сил РФ
17:02В Севастополе растет заболеваемость коронавирусом - Роспотребнадзор
16:48Россия перезапустит ЗАЭС как только позволит обстановка - Лихачев
16:27Аксенов переназначил председателя Совмина и его заместителей
16:10Пенсионерка спасена на пожаре в Евпатории
16:02Что скрывали на Украине: лихорадка Западного Нила в Херсонской области
15:56Перещеголяли Оруэлла: Лавров о санкциях против RT и "России сегодня"
15:43Число раненных при ударе ВСУ по Сватово выросло до 11 человек
15:35Лесной пожар под Симферополем ликвидирован
15:33Два человека погибли на пожаре в Ростовской области
15:24В приграничье Курской области началась обязательная эвакуация населения
15:17Севастополь ждет новый удар стихии - власти принимают меры
14:43В Керчи простились с героем спецоперации Виктором Медведковым
14:27Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил России
14:19На севере Крыма будут стрелять
14:09Десятки провальных контратак: ВСУ потеряли 1915 боевиков за сутки
14:00Отельеры Крыма помогают жителям Курской области
13:59Севастополь тонет - видео ливня и его последствий
13:46На Украине "прилетело" по военному аэродрому и складам БПЛА
13:21Лето закончилось - на Крымском мосту собралась очередь на выезд из Крыма
Лента новостейМолния