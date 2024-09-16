https://crimea.ria.ru/20240916/aksenov-perenaznachil-predsedatelya-sovmina-i-ego-zamestiteley-1140383904.html

Аксенов переназначил председателя Совмина и его заместителей

Аксенов переназначил председателя Совмина и его заместителей - РИА Новости Крым, 16.09.2024

Аксенов переназначил председателя Совмина и его заместителей

Глава Республики Крым Сергей Аксенов отправил в отставку председателя Совмина, его заместителей и двух министров – министра курортов и туризма Сергея Ганзия и... РИА Новости Крым, 16.09.2024

2024-09-16T16:27

2024-09-16T16:27

2024-09-16T16:35

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кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя

кадровые перестановки

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов отправил в отставку председателя Совмина, его заместителей и двух министров – министра курортов и туризма Сергея Ганзия и министра ЖКХ Максима Новика. Соответствующие указы размещены на сайте Совета министров Республики Крым.В связи с истечением срока полномочий были уволены председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк и его заместители Елена Романовская, Михаил Назаров, Георгий Мурадов, Игорь Михайличенко, Ирина Кивико и Светлана Маслова. По той же причине были освобождены от должностей министр жилищно-коммунального хозяйства РК Максим Владимирович Новик и министр курортов и туризма РК Сергей Александрович Ганзий.После этого отдельными указами Юрий Гоцанюк и все его указанные выше вице-премьеры были назначены на свои должности вновь.О том, что новым министром курортов и туризма станет Сергей Ганзий, глава Республики Крым сообщал об этом 12 сентября. Указа о назначении на должность министра ЖКХ на сайте Совмина пока нет.Ранее депутаты государственного совета Крыма нового созыва согласовали переназначение Юрия Гоцанюка на пост председателя Совета министров республики, а также утвердили кандидатуры его заместителей. Соответствующее решение было принято на первом заседании сессии в четверг, 12 сентября.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Константинов избран председателем Госсовета КрымаГлавой Республики Крым избран Сергей АксеновАксенов отправил в отставку главу Госкомнаца Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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