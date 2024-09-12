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Новые назначения в Крыму: кто возглавил министерства курортов и экологии - РИА Новости Крым, 12.09.2024
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Новые назначения в Крыму: кто возглавил министерства курортов и экологии
Новые назначения в Крыму: кто возглавил министерства курортов и экологии - РИА Новости Крым, 12.09.2024
Новые назначения в Крыму: кто возглавил министерства курортов и экологии
Ольга Славгородская назначена Министром экологии и природных ресурсов Крыма, а министерство курортов и туризма возглавил Сергей Ганзий. Об этом сообщил глава РК РИА Новости Крым, 12.09.2024
2024-09-12T17:34
2024-09-12T17:43
совет министров рк
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новости крыма
ольга славгородская
сергей ганзий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Ольга Славгородская назначена Министром экологии и природных ресурсов Крыма, а министерство курортов и туризма возглавил Сергей Ганзий. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.Также в ходе заседания первой сессии Госсовета Республики Крым третьего созыва депутаты согласовали назначение на должность председателя Совета министров РК Юрия Гоцанюка. Заместители председателя Совмина также сохранили свои посты в новом составе правительства Крыма. Ранее депутаты в ходе тайного голосования избрали председателем Госсовета Владимира Константинова.Также парламентарии большинством голосов избрали главой Республики Крым действующего лидера Сергея Аксенова. На этот пост было внесено три кандидатуры, среди которых действующий глава Сергей Аксенов, а также представители от КПРФ и партии "Новые люди".С 6 по 8 сентября проходили выборы в состав третьего созыва Государственного Совета Республики Крым. По их итогам в Госсовет вошли 75 депутатов от трех политических партий.Согласно Конституции Крыма, в течение 45 дней новый парламент должен избрать главу региона из трех кандидатур, предложенных президентом России. Глава Крыма избирается на пять лет. Сергей Аксенов руководит регионом с 2014 года.Председателем Государственного совета Республики Крым третьего созыва в четверг избран Владимир Константинов - решение было принято на заседании Госсовета единогласно.Сергей Цеков ранее занимал пост сенатора от Крыма в Совете Федерации РФ, 11 сентября он сложил свои полномочия в связи с избранием депутатом крымского парламента третьего созыва. Также свой пост покидает сенатор Ольга Ковитиди. Далее Крым в Совфеде будут представлять шахматист Сергей Карякин и герой России Юрий Нимченко. Андрей Козырев руководил депутатской фракцией "Единой Россия" в Госсовете РК.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Главой Республики Крым избран Сергей АксеновПарламент Крыма согласовал переназначение Юрия Гоцанюка премьеромАксенов отправил в отставку главу Госкомнаца Крыма
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совет министров рк, политика, новости, крым, новости крыма, ольга славгородская, сергей ганзий
Новые назначения в Крыму: кто возглавил министерства курортов и экологии

В Крыму назначили министров курортов и экологии

17:34 12.09.2024 (обновлено: 17:43 12.09.2024)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваЗдание Совета министров Крыма
Здание Совета министров Крыма
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Ольга Славгородская назначена Министром экологии и природных ресурсов Крыма, а министерство курортов и туризма возглавил Сергей Ганзий. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
"Министром экологии и природных ресурсов Республики Крым – Главным государственным инспектором Республики Крым стала Ольга Александровна Славгородская, министром курортов и туризма Республики Крым – Сергей Александрович Ганзий", - написал он в своем ТГ-канале.
Также в ходе заседания первой сессии Госсовета Республики Крым третьего созыва депутаты согласовали назначение на должность председателя Совета министров РК Юрия Гоцанюка. Заместители председателя Совмина также сохранили свои посты в новом составе правительства Крыма.
Ранее депутаты в ходе тайного голосования избрали председателем Госсовета Владимира Константинова.
Также парламентарии большинством голосов избрали главой Республики Крым действующего лидера Сергея Аксенова. На этот пост было внесено три кандидатуры, среди которых действующий глава Сергей Аксенов, а также представители от КПРФ и партии "Новые люди".
С 6 по 8 сентября проходили выборы в состав третьего созыва Государственного Совета Республики Крым. По их итогам в Госсовет вошли 75 депутатов от трех политических партий.
Согласно Конституции Крыма, в течение 45 дней новый парламент должен избрать главу региона из трех кандидатур, предложенных президентом России. Глава Крыма избирается на пять лет. Сергей Аксенов руководит регионом с 2014 года.
Председателем Государственного совета Республики Крым третьего созыва в четверг избран Владимир Константинов - решение было принято на заседании Госсовета единогласно.
Сергей Цеков ранее занимал пост сенатора от Крыма в Совете Федерации РФ, 11 сентября он сложил свои полномочия в связи с избранием депутатом крымского парламента третьего созыва. Также свой пост покидает сенатор Ольга Ковитиди. Далее Крым в Совфеде будут представлять шахматист Сергей Карякин и герой России Юрий Нимченко. Андрей Козырев руководил депутатской фракцией "Единой Россия" в Госсовете РК.
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