https://crimea.ria.ru/20240910/v-gossovet-kryma-izbrany-75-deputatov-ot-trekh-partiy-1140253284.html

В Госсовет Крыма избраны 75 депутатов от трех партий

В Госсовет Крыма избраны 75 депутатов от трех партий - РИА Новости Крым, 10.09.2024

В Госсовет Крыма избраны 75 депутатов от трех партий

В состав третьего созыва Государственного Совета Республики Крым по итогам выборов вошли 75 депутатов от трех политических партий. Об этом сообщил председатель... РИА Новости Крым, 10.09.2024

2024-09-10T13:52

2024-09-10T13:52

2024-09-10T14:24

крым

избирком крыма

михаил малышев

выборы в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В состав третьего созыва Государственного Совета Республики Крым по итогам выборов вошли 75 депутатов от трех политических партий. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии республики Михаил Малышев.По его данным, 50 депутатов избраны по республиканскому городскому округу и 25 – по одномандатным избирательным округам.В парламент Крыма прошли представители трех политических партий: "Единая Россия" (74,87%), ЛДПР (5,71%) и КПРФ (5,15%). Не прошли 5%-й порог "Партия пенсионеров" (4,01%), партия "Справедливая Россия - за правду" (2,79%), "Новые люди" (3,14%), и партия "Зеленые" (1,40%).Итоговая явка на выборах в Крыму составила 47,61%. На всех участках голосование признано действительным. В выборах депутатов Госсовета Республики Крым третьего созыва по республиканскому избирательному округу приняли участие 702 141 избиратель, что составляет 47,61%.Выборы в Крыму проходили без нарушений, избирательные участки работали в штатном режиме. Все меры безопасности были должным образом обеспечены.Ранее в Центризбиркоме России сообщили, что голосование на выборах разных уровней в РФ завершено, явка избирателей составила 47%.Читайте также на РИА Новости Крым:Сообщения о минировании участков поступили в двух городах КрымаВ Севастополе на выборах в Заксобрание проголосовали 188 тысяч человекЧто показали выборы в Крыму и Севастополе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, избирком крыма, михаил малышев, выборы в крыму и севастополе