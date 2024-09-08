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Сообщения о минировании участков поступили в двух городах Крыма - РИА Новости Крым, 08.09.2024
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Сообщения о минировании участков поступили в двух городах Крыма
Сообщения о минировании участков поступили в двух городах Крыма - РИА Новости Крым, 08.09.2024
Сообщения о минировании участков поступили в двух городах Крыма
В третий день голосования на выборах депутатов Государственного совета РК и местные советы поступили сообщения о минировании избирательного участка в Джанкое и... РИА Новости Крым, 08.09.2024
2024-09-08T16:24
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единый день голосования - 2024
выборы в крыму и севастополе
крым
михаил малышев
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ 8 сен - РИА Новости Крым. В третий день голосования на выборах депутатов Государственного совета РК и местные советы поступили сообщения о минировании избирательного участка в Джанкое и теризбиркома в Евпатории, информация оказалась ложной. Об этом журналистам сообщил председатель Избирательной комиссии республики Михаил Малышев. По его словам, алгоритмы действий со стороны комиссий и правоохранителей были отработаны. Никаких взрывных устройств не обнаружено, голосование продолжается.
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единый день голосования - 2024, выборы в крыму и севастополе, крым, михаил малышев, новости крыма
Сообщения о минировании участков поступили в двух городах Крыма

В двух городах Крыма поступили ложные сообщения о минировании участков

16:24 08.09.2024 (обновлено: 16:28 08.09.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыборы в Крыму. 6 сентября 2024
Выборы в Крыму. 6 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ 8 сен - РИА Новости Крым. В третий день голосования на выборах депутатов Государственного совета РК и местные советы поступили сообщения о минировании избирательного участка в Джанкое и теризбиркома в Евпатории, информация оказалась ложной. Об этом журналистам сообщил председатель Избирательной комиссии республики Михаил Малышев.
"Процесс идет ровно, хотя в течение дня поступили сообщения об угрозах минирования одного участка в Джанкое и ТИК в Евпатории", - сказал Малышев.
По его словам, алгоритмы действий со стороны комиссий и правоохранителей были отработаны. Никаких взрывных устройств не обнаружено, голосование продолжается.
Выборы в Крыму 6 сентября 2024 года - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
16:05
Явка на выборах в Крыму превысила 40%
 
Единый день голосования - 2024Выборы в Крыму и СевастополеКрымМихаил МалышевНовости Крыма
 
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