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Сообщения о минировании участков поступили в двух городах Крыма
Сообщения о минировании участков поступили в двух городах Крыма - РИА Новости Крым, 08.09.2024
Сообщения о минировании участков поступили в двух городах Крыма
В третий день голосования на выборах депутатов Государственного совета РК и местные советы поступили сообщения о минировании избирательного участка в Джанкое и... РИА Новости Крым, 08.09.2024
2024-09-08T16:24
2024-09-08T16:24
2024-09-08T16:28
единый день голосования - 2024
выборы в крыму и севастополе
крым
михаил малышев
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СИМФЕРОПОЛЬ 8 сен - РИА Новости Крым. В третий день голосования на выборах депутатов Государственного совета РК и местные советы поступили сообщения о минировании избирательного участка в Джанкое и теризбиркома в Евпатории, информация оказалась ложной. Об этом журналистам сообщил председатель Избирательной комиссии республики Михаил Малышев. По его словам, алгоритмы действий со стороны комиссий и правоохранителей были отработаны. Никаких взрывных устройств не обнаружено, голосование продолжается.
https://crimea.ria.ru/20240908/yavka-na-vyborakh-v-krymu-prevysila-40-1140214051.html
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единый день голосования - 2024, выборы в крыму и севастополе, крым, михаил малышев, новости крыма
Сообщения о минировании участков поступили в двух городах Крыма
В двух городах Крыма поступили ложные сообщения о минировании участков
16:24 08.09.2024 (обновлено: 16:28 08.09.2024)