https://crimea.ria.ru/20240908/soobscheniya-o-minirovanii-uchastkov-postupili-v-dvukh-gorodakh-kryma-1140214338.html

Сообщения о минировании участков поступили в двух городах Крыма

Сообщения о минировании участков поступили в двух городах Крыма - РИА Новости Крым, 08.09.2024

Сообщения о минировании участков поступили в двух городах Крыма

В третий день голосования на выборах депутатов Государственного совета РК и местные советы поступили сообщения о минировании избирательного участка в Джанкое и... РИА Новости Крым, 08.09.2024

2024-09-08T16:24

2024-09-08T16:24

2024-09-08T16:28

единый день голосования - 2024

выборы в крыму и севастополе

крым

михаил малышев

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ 8 сен - РИА Новости Крым. В третий день голосования на выборах депутатов Государственного совета РК и местные советы поступили сообщения о минировании избирательного участка в Джанкое и теризбиркома в Евпатории, информация оказалась ложной. Об этом журналистам сообщил председатель Избирательной комиссии республики Михаил Малышев. По его словам, алгоритмы действий со стороны комиссий и правоохранителей были отработаны. Никаких взрывных устройств не обнаружено, голосование продолжается.

https://crimea.ria.ru/20240908/yavka-na-vyborakh-v-krymu-prevysila-40-1140214051.html

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единый день голосования - 2024, выборы в крыму и севастополе, крым, михаил малышев, новости крыма