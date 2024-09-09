Что показали выборы в Крыму и Севастополе
Выборы в Крыму показали падение рейтингов некоторых партий
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыборы в Крыму 6 сентября 2024 года
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Рейтинг ЛДПР и КПРФ в Крыму и Севастополе снизился по сравнению с прошлыми выборами почти в три раза. В 2019 году за них голосовали люди, недовольные пенсионной реформой, но удержать этот электорат партии не смогли. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политолог Наталья Киселева.
"В 2019 году они (ЛДПР и КПРФ – ред.) получили бонус от пенсионной реформы, причем специально они для этого ничего не делали. Это они получили такой бонус от избирателей, увеличив свой электорат за счет протестного голосования", – выразила мнение политолог.
По словам Киселевой, часть избирателей отдали этим партиям голоса не потому, что поддерживали их программу, а потому, что были недовольны повышением пенсионного возраста. Соответственно, так выразился их протест против "Единой России", которые тогда инициировали эту реформу.
Сейчас единороссы значительно улучшили свои показатели. Это связано с тем, что время подтвердило правильность пенсионной реформы, с одной стороны. С другой –было принято много популярных решений для пенсионеров, подчеркнула политолог.
В то же время коммунисты и лдпровцы, которые прошли во власть на фоне непопулярной пенсионной реформы, не сумели удержать электорат. Их рейтинг снизился почти в три раза, уточнила эксперт.
"Если говорить о Крыме, раньше у ЛДПР почти 17% было, у КПРФ чуть больше 8%. А сейчас в Крыму эти партии вообще балансирует на грани (пятипроцентного барьера – ред). То есть у них снизился рейтинг значительно", – подытожила Киселева.
В Республике Крым пятипроцентный барьер преодолели три партии, сообщил ранее председатель Избирательной комиссии республики Михаил Малышев: за "Единую Россию" проголосовали 74,87% избирателей, за ЛДПР 5,71%, за КПРФ 5,15%.
Как заявили в севастопольском избиркоме, в Законодательное собрание Севастополя прошло четыре партии: "Единая Россия" (12 мандатов), "Новые люди" (два мандата), и по одному мандату у ЛДПР и КПРФ. Еще восемь кандидатов прошли в состав парламента по одномандатным округам.