https://crimea.ria.ru/20240909/chto-pokazali-vybory-v-krymu-i-sevastopole-1140239964.html

Что показали выборы в Крыму и Севастополе

Что показали выборы в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 09.09.2024

Что показали выборы в Крыму и Севастополе

Рейтинг ЛДПР и КПРФ в Крыму и Севастополе снизился по сравнению с прошлыми выборами почти в три раза. В 2019 году за них голосовали люди, недовольные пенсионной РИА Новости Крым, 09.09.2024

2024-09-09T21:48

2024-09-09T21:48

2024-09-09T21:48

радио "спутник в крыму"

единый день голосования - 2024

выборы

мнения

крым

общество

наталья киселева

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Рейтинг ЛДПР и КПРФ в Крыму и Севастополе снизился по сравнению с прошлыми выборами почти в три раза. В 2019 году за них голосовали люди, недовольные пенсионной реформой, но удержать этот электорат партии не смогли. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политолог Наталья Киселева.По словам Киселевой, часть избирателей отдали этим партиям голоса не потому, что поддерживали их программу, а потому, что были недовольны повышением пенсионного возраста. Соответственно, так выразился их протест против "Единой России", которые тогда инициировали эту реформу.Сейчас единороссы значительно улучшили свои показатели. Это связано с тем, что время подтвердило правильность пенсионной реформы, с одной стороны. С другой –было принято много популярных решений для пенсионеров, подчеркнула политолог.В то же время коммунисты и лдпровцы, которые прошли во власть на фоне непопулярной пенсионной реформы, не сумели удержать электорат. Их рейтинг снизился почти в три раза, уточнила эксперт.В Республике Крым пятипроцентный барьер преодолели три партии, сообщил ранее председатель Избирательной комиссии республики Михаил Малышев: за "Единую Россию" проголосовали 74,87% избирателей, за ЛДПР 5,71%, за КПРФ 5,15%.Как заявили в севастопольском избиркоме, в Законодательное собрание Севастополя прошло четыре партии: "Единая Россия" (12 мандатов), "Новые люди" (два мандата), и по одному мандату у ЛДПР и КПРФ. Еще восемь кандидатов прошли в состав парламента по одномандатным округам.

https://crimea.ria.ru/20240909/pust-berut-za-etalon-v-krymu-otvetili-na-otkaz-es-priznavat-vybory-1140238287.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

единый день голосования - 2024, выборы, мнения, крым, общество, наталья киселева