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Что показали выборы в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 09.09.2024
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Что показали выборы в Крыму и Севастополе
Что показали выборы в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 09.09.2024
Что показали выборы в Крыму и Севастополе
Рейтинг ЛДПР и КПРФ в Крыму и Севастополе снизился по сравнению с прошлыми выборами почти в три раза. В 2019 году за них голосовали люди, недовольные пенсионной РИА Новости Крым, 09.09.2024
2024-09-09T21:48
2024-09-09T21:48
радио "спутник в крыму"
единый день голосования - 2024
выборы
мнения
крым
общество
наталья киселева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Рейтинг ЛДПР и КПРФ в Крыму и Севастополе снизился по сравнению с прошлыми выборами почти в три раза. В 2019 году за них голосовали люди, недовольные пенсионной реформой, но удержать этот электорат партии не смогли. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политолог Наталья Киселева.По словам Киселевой, часть избирателей отдали этим партиям голоса не потому, что поддерживали их программу, а потому, что были недовольны повышением пенсионного возраста. Соответственно, так выразился их протест против "Единой России", которые тогда инициировали эту реформу.Сейчас единороссы значительно улучшили свои показатели. Это связано с тем, что время подтвердило правильность пенсионной реформы, с одной стороны. С другой –было принято много популярных решений для пенсионеров, подчеркнула политолог.В то же время коммунисты и лдпровцы, которые прошли во власть на фоне непопулярной пенсионной реформы, не сумели удержать электорат. Их рейтинг снизился почти в три раза, уточнила эксперт.В Республике Крым пятипроцентный барьер преодолели три партии, сообщил ранее председатель Избирательной комиссии республики Михаил Малышев: за "Единую Россию" проголосовали 74,87% избирателей, за ЛДПР 5,71%, за КПРФ 5,15%.Как заявили в севастопольском избиркоме, в Законодательное собрание Севастополя прошло четыре партии: "Единая Россия" (12 мандатов), "Новые люди" (два мандата), и по одному мандату у ЛДПР и КПРФ. Еще восемь кандидатов прошли в состав парламента по одномандатным округам.
https://crimea.ria.ru/20240909/pust-berut-za-etalon-v-krymu-otvetili-na-otkaz-es-priznavat-vybory-1140238287.html
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РИА Новости Крым
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4.7
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единый день голосования - 2024, выборы, мнения, крым, общество, наталья киселева
Что показали выборы в Крыму и Севастополе

Выборы в Крыму показали падение рейтингов некоторых партий

21:48 09.09.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВыборы в Крыму 6 сентября 2024 года
Выборы в Крыму 6 сентября 2024 года - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Рейтинг ЛДПР и КПРФ в Крыму и Севастополе снизился по сравнению с прошлыми выборами почти в три раза. В 2019 году за них голосовали люди, недовольные пенсионной реформой, но удержать этот электорат партии не смогли. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политолог Наталья Киселева.

"В 2019 году они (ЛДПР и КПРФ – ред.) получили бонус от пенсионной реформы, причем специально они для этого ничего не делали. Это они получили такой бонус от избирателей, увеличив свой электорат за счет протестного голосования", – выразила мнение политолог.

По словам Киселевой, часть избирателей отдали этим партиям голоса не потому, что поддерживали их программу, а потому, что были недовольны повышением пенсионного возраста. Соответственно, так выразился их протест против "Единой России", которые тогда инициировали эту реформу.
Сейчас единороссы значительно улучшили свои показатели. Это связано с тем, что время подтвердило правильность пенсионной реформы, с одной стороны. С другой –было принято много популярных решений для пенсионеров, подчеркнула политолог.
В то же время коммунисты и лдпровцы, которые прошли во власть на фоне непопулярной пенсионной реформы, не сумели удержать электорат. Их рейтинг снизился почти в три раза, уточнила эксперт.

"Если говорить о Крыме, раньше у ЛДПР почти 17% было, у КПРФ чуть больше 8%. А сейчас в Крыму эти партии вообще балансирует на грани (пятипроцентного барьера – ред). То есть у них снизился рейтинг значительно", подытожила Киселева.

В Республике Крым пятипроцентный барьер преодолели три партии, сообщил ранее председатель Избирательной комиссии республики Михаил Малышев: за "Единую Россию" проголосовали 74,87% избирателей, за ЛДПР 5,71%, за КПРФ 5,15%.
Как заявили в севастопольском избиркоме, в Законодательное собрание Севастополя прошло четыре партии: "Единая Россия" (12 мандатов), "Новые люди" (два мандата), и по одному мандату у ЛДПР и КПРФ. Еще восемь кандидатов прошли в состав парламента по одномандатным округам.
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Радио "Спутник в Крыму"Единый день голосования - 2024ВыборыМненияКрымОбществоНаталья Киселева
 
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