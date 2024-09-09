https://crimea.ria.ru/20240909/v-krymu-obyavili-itogovuyu-yavku-na-vybory-1140236531.html

В Крыму объявили итоговую явку на выборы

В Крыму объявили итоговую явку на выборы - РИА Новости Крым, 09.09.2024

В Крыму объявили итоговую явку на выборы

Явка на выборах в Крыму составила 47,61%. Об этом журналистам сообщил председатель Избирательной комиссии республики Михаил Малышев. РИА Новости Крым, 09.09.2024

2024-09-09T16:43

2024-09-09T16:43

2024-09-09T16:50

единый день голосования - 2024

выборы

новости крыма

крым

общество

александр малышев

избирком крыма

избирательная комиссия республики крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/06/1140159904_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_7072c54703f968ddb38c98eaca1c19bc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Явка на выборах в Крыму составила 47,61%. Об этом журналистам сообщил председатель Избирательной комиссии республики Михаил Малышев.Михаил Малышев отметил, что по республиканскому избирательному округу пятипроцентный барьер преодолели три партии: за "Единую Россию" проголосовали 74,87%, за ЛДПР 5,71%, за КПРФ 5,15%.По другим партиям голоса распределились следующим образом: "Новые люди" 3,14%, "Партия пенсионеров" 4,01%, "Справедливая Россия – За правду" 2,79%, "Партия зеленых" 1,4 %."По 24 одномандатным избирательным округам наибольшее количество голосов набрали кандидаты, выдвинутые партией "Единя Россия". По одномандатному избирательному округу № 18 – партия "Справедливая Россия – За правду", – уточнили в Избиркоме Крыма.В настоящее время, по словам Михаила Малышева, в избирательную комиссию продолжают поступать протоколы по республиканскому и одномандатным избирательным округам.На данный момент из 25 окружных избирательных комиссий РК в Избирком Крыма сданы первые экземпляры протоколов пяти окружных избирательных комиссий. После того, как будут сданы все протоколы, Избирательная комиссия РК сможет приступить к определению результатов выборов депутатов Госсовета РК.Ранее в Центризбиркоме России сообщили, что голосование на выборах разных уровней в РФ завершено, явка избирателей составила 47%.Выборы в Крыму проходили без нарушений, избирательные участки работали в штатном режиме. Все меры безопасности были должным образом обеспечены.Как сообщил председатель Избирательной комиссии республики Михаил Малышев, в третий день голосования на выборах депутатов Государственного совета РК и местные советы поступили сообщения о минировании избирательного участка в Джанкое и теризбиркома в Евпатории, информация оказалась ложной.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму и Севастополе завершилось голосование на выборахВ Госсовет Крыма пройдут кандидаты от всех партий – КонстантиновВ Законодательное собрание Севастополя прошли четыре партии

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

единый день голосования - 2024, выборы, новости крыма, крым, общество, александр малышев, избирком крыма, избирательная комиссия республики крым