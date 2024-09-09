Рейтинг@Mail.ru
В Крыму объявили итоговую явку на выборы - РИА Новости Крым, 09.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240909/v-krymu-obyavili-itogovuyu-yavku-na-vybory-1140236531.html
В Крыму объявили итоговую явку на выборы
В Крыму объявили итоговую явку на выборы - РИА Новости Крым, 09.09.2024
В Крыму объявили итоговую явку на выборы
Явка на выборах в Крыму составила 47,61%. Об этом журналистам сообщил председатель Избирательной комиссии республики Михаил Малышев. РИА Новости Крым, 09.09.2024
2024-09-09T16:43
2024-09-09T16:50
единый день голосования - 2024
выборы
новости крыма
крым
общество
александр малышев
избирком крыма
избирательная комиссия республики крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/06/1140159904_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_7072c54703f968ddb38c98eaca1c19bc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Явка на выборах в Крыму составила 47,61%. Об этом журналистам сообщил председатель Избирательной комиссии республики Михаил Малышев.Михаил Малышев отметил, что по республиканскому избирательному округу пятипроцентный барьер преодолели три партии: за "Единую Россию" проголосовали 74,87%, за ЛДПР 5,71%, за КПРФ 5,15%.По другим партиям голоса распределились следующим образом: "Новые люди" 3,14%, "Партия пенсионеров" 4,01%, "Справедливая Россия – За правду" 2,79%, "Партия зеленых" 1,4 %."По 24 одномандатным избирательным округам наибольшее количество голосов набрали кандидаты, выдвинутые партией "Единя Россия". По одномандатному избирательному округу № 18 – партия "Справедливая Россия – За правду", – уточнили в Избиркоме Крыма.В настоящее время, по словам Михаила Малышева, в избирательную комиссию продолжают поступать протоколы по республиканскому и одномандатным избирательным округам.На данный момент из 25 окружных избирательных комиссий РК в Избирком Крыма сданы первые экземпляры протоколов пяти окружных избирательных комиссий. После того, как будут сданы все протоколы, Избирательная комиссия РК сможет приступить к определению результатов выборов депутатов Госсовета РК.Ранее в Центризбиркоме России сообщили, что голосование на выборах разных уровней в РФ завершено, явка избирателей составила 47%.Выборы в Крыму проходили без нарушений, избирательные участки работали в штатном режиме. Все меры безопасности были должным образом обеспечены.Как сообщил председатель Избирательной комиссии республики Михаил Малышев, в третий день голосования на выборах депутатов Государственного совета РК и местные советы поступили сообщения о минировании избирательного участка в Джанкое и теризбиркома в Евпатории, информация оказалась ложной.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму и Севастополе завершилось голосование на выборахВ Госсовет Крыма пройдут кандидаты от всех партий – КонстантиновВ Законодательное собрание Севастополя прошли четыре партии
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/06/1140159904_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4de83ad392a9afc05ed04a0072bf5b15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
единый день голосования - 2024, выборы, новости крыма, крым, общество, александр малышев, избирком крыма, избирательная комиссия республики крым
В Крыму объявили итоговую явку на выборы

В выборах в Крыму приняли участие почти 48% избирателей

16:43 09.09.2024 (обновлено: 16:50 09.09.2024)
 
© РИА Новости КрымВыборы в Крыму
Выборы в Крыму - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Явка на выборах в Крыму составила 47,61%. Об этом журналистам сообщил председатель Избирательной комиссии республики Михаил Малышев.

"В настоящий момент в систему ГАС "Выборы" введено 100 процентов протоколов участковых избирательных комиссий. На всех участках выборы признаны действительными. В выборах депутатов Госсовета Республики Крым 3 созыва по республиканскому избирательному округу приняли участие 702 141 избиратель, что составляет 47,61%", – заявили в Избиркоме Крыма.

Михаил Малышев отметил, что по республиканскому избирательному округу пятипроцентный барьер преодолели три партии: за "Единую Россию" проголосовали 74,87%, за ЛДПР 5,71%, за КПРФ 5,15%.
По другим партиям голоса распределились следующим образом: "Новые люди" 3,14%, "Партия пенсионеров" 4,01%, "Справедливая Россия – За правду" 2,79%, "Партия зеленых" 1,4 %.
"По 24 одномандатным избирательным округам наибольшее количество голосов набрали кандидаты, выдвинутые партией "Единя Россия". По одномандатному избирательному округу № 18 – партия "Справедливая Россия – За правду", – уточнили в Избиркоме Крыма.
В настоящее время, по словам Михаила Малышева, в избирательную комиссию продолжают поступать протоколы по республиканскому и одномандатным избирательным округам.
На данный момент из 25 окружных избирательных комиссий РК в Избирком Крыма сданы первые экземпляры протоколов пяти окружных избирательных комиссий. После того, как будут сданы все протоколы, Избирательная комиссия РК сможет приступить к определению результатов выборов депутатов Госсовета РК.
Ранее в Центризбиркоме России сообщили, что голосование на выборах разных уровней в РФ завершено, явка избирателей составила 47%.
Выборы в Крыму проходили без нарушений, избирательные участки работали в штатном режиме. Все меры безопасности были должным образом обеспечены.
Как сообщил председатель Избирательной комиссии республики Михаил Малышев, в третий день голосования на выборах депутатов Государственного совета РК и местные советы поступили сообщения о минировании избирательного участка в Джанкое и теризбиркома в Евпатории, информация оказалась ложной.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму и Севастополе завершилось голосование на выборах
В Госсовет Крыма пройдут кандидаты от всех партий – Константинов
В Законодательное собрание Севастополя прошли четыре партии
 
Единый день голосования - 2024ВыборыНовости КрымаКрымОбществоАлександр МалышевИзбирком КрымаИзбирательная комиссия Республики Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:13Лавров назвал условие для переговоров по Украине
16:55Путин дал новые полномочия министру обороны России
16:43В Крыму объявили итоговую явку на выборы
16:21Крымский мост: очереди снова увеличились
16:10В России завершен процесс голосования – явка составила 47%
15:46Экологическое ЧП на Украине: в реке Десна массовая гибель рыбы
15:28На Украине выпустили учебник без Крыма и предложили детям его дорисовать
15:11Три стороны одной медали: зачем Шольц заговорил о своем плане по Украине
15:04Ситуация в Курской области – данные Минобороны
14:53В Законодательное собрание Севастополя прошли четыре партии
14:52Армия России ликвидировала почти 2000 боевиков ВСУ за сутки
14:37Сотрудница военной части задержана за связь с украинской разведкой
14:35Прокуратура начала проверку после крушения самолета в Подмосковье
14:32Шесть населенных пунктов в Крыму остались без света из-за аварии
14:28В Госсовет Крыма пройдут кандидаты от всех партий – Константинов
14:23Шторм снова идет на Крым: полуостров накроют сильные ливни с градом
14:14Очередь на Крымский мост за час выросла в два раза
13:59Самолет Ан-2 потерпел крушение в Подмосковье
13:48Армения передала Азербайджану проект мирного договора
13:33Российские системы ПВО сбили французские и американские бомбы и снаряды
Лента новостейМолния