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В Госсовет Крыма пройдут кандидаты от всех партий – Константинов - РИА Новости Крым, 09.09.2024
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В Госсовет Крыма пройдут кандидаты от всех партий – Константинов
В Госсовет Крыма пройдут кандидаты от всех партий – Константинов - РИА Новости Крым, 09.09.2024
В Госсовет Крыма пройдут кандидаты от всех партий – Константинов
В новый состав Государственного совета Республики Крым прошли партии "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия". О предварительных результатах подсчета РИА Новости Крым, 09.09.2024
2024-09-09T14:28
2024-09-09T14:37
новости крыма
единый день голосования - 2024
выборы
государственный совет рк (госсовет)
владимир константинов
общество
избирательная комиссия республики крым
избирком крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. В новый состав Государственного совета Республики Крым прошли партии "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия". О предварительных результатах подсчета журналистам рассказал председатель Госсовета Владимир Константинов.В ближайшее время будет определен новый состав руководства Государственного совета республики – председателя, его заместителей и глав комиссий. Дата первого заседания нового состава парламента будет назначена после объявления официальных итогов выборов."Мы сейчас уточняемся с этой датой, там много еще юридических вопросов, но мы затягивать не будем. Это будет в ближайшее время", – уточнил Владимир Константинов.По его словам, "Единая Россия" на этих выборах вернула себе результат 2014 года, который был для партии наиболее успешным.Ранее стало известно, что после обработки 90% протоколов в Государственный Совет Крыма проходит три партии: "Единая Россия", "КПРФ" и "ЛДПР". Представитель "Справедливой России" Виктория Билан участвовала не по партийным спискам, а как мажоритарщик. После обработки протоколов предварительная явка на выборах в Крыму составила 46,72%.Читайте также на РИА Новости Крым:Специальные избирательные участки открылись в больнице СимферополяВ Крыму на выборах проголосовали 44,5% избирателейЯвка на выборах в Севастополе почти составила почти 48%
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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новости крыма, единый день голосования - 2024, выборы, государственный совет рк (госсовет), владимир константинов, общество, избирательная комиссия республики крым, избирком крыма
В Госсовет Крыма пройдут кандидаты от всех партий – Константинов

В Госсовет Крыма войдут представители всех партий – Константинов

14:28 09.09.2024 (обновлено: 14:37 09.09.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВладимир Константинов
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. В новый состав Государственного совета Республики Крым прошли партии "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия". О предварительных результатах подсчета журналистам рассказал председатель Госсовета Владимир Константинов.

"Избирком еще работает, но по нашим данным проходят коммунисты, ЛДПР и проходит Виктория Билан от "Справедливой России" по мажоритарному округу. В парламенте будут представлены все партии", – сказал он.

В ближайшее время будет определен новый состав руководства Государственного совета республики – председателя, его заместителей и глав комиссий. Дата первого заседания нового состава парламента будет назначена после объявления официальных итогов выборов.
"Мы сейчас уточняемся с этой датой, там много еще юридических вопросов, но мы затягивать не будем. Это будет в ближайшее время", – уточнил Владимир Константинов.
По его словам, "Единая Россия" на этих выборах вернула себе результат 2014 года, который был для партии наиболее успешным.
Ранее стало известно, что после обработки 90% протоколов в Государственный Совет Крыма проходит три партии: "Единая Россия", "КПРФ" и "ЛДПР". Представитель "Справедливой России" Виктория Билан участвовала не по партийным спискам, а как мажоритарщик. После обработки протоколов предварительная явка на выборах в Крыму составила 46,72%.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Специальные избирательные участки открылись в больнице Симферополя
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Новости КрымаЕдиный день голосования - 2024ВыборыГосударственный совет РК (Госсовет)Владимир КонстантиновОбществоИзбирательная комиссия Республики КрымИзбирком Крыма
 
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