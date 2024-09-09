https://crimea.ria.ru/20240909/v-gossovet-kryma-proydut-kandidaty-ot-vsekh-partiy--konstantinov-1140228815.html

В Госсовет Крыма пройдут кандидаты от всех партий – Константинов

В Госсовет Крыма пройдут кандидаты от всех партий – Константинов - РИА Новости Крым, 09.09.2024

В Госсовет Крыма пройдут кандидаты от всех партий – Константинов

В новый состав Государственного совета Республики Крым прошли партии "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия". О предварительных результатах подсчета РИА Новости Крым, 09.09.2024

2024-09-09T14:28

2024-09-09T14:28

2024-09-09T14:37

новости крыма

единый день голосования - 2024

выборы

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владимир константинов

общество

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избирком крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. В новый состав Государственного совета Республики Крым прошли партии "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия". О предварительных результатах подсчета журналистам рассказал председатель Госсовета Владимир Константинов.В ближайшее время будет определен новый состав руководства Государственного совета республики – председателя, его заместителей и глав комиссий. Дата первого заседания нового состава парламента будет назначена после объявления официальных итогов выборов."Мы сейчас уточняемся с этой датой, там много еще юридических вопросов, но мы затягивать не будем. Это будет в ближайшее время", – уточнил Владимир Константинов.По его словам, "Единая Россия" на этих выборах вернула себе результат 2014 года, который был для партии наиболее успешным.Ранее стало известно, что после обработки 90% протоколов в Государственный Совет Крыма проходит три партии: "Единая Россия", "КПРФ" и "ЛДПР". Представитель "Справедливой России" Виктория Билан участвовала не по партийным спискам, а как мажоритарщик. После обработки протоколов предварительная явка на выборах в Крыму составила 46,72%.Читайте также на РИА Новости Крым:Специальные избирательные участки открылись в больнице СимферополяВ Крыму на выборах проголосовали 44,5% избирателейЯвка на выборах в Севастополе почти составила почти 48%

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, единый день голосования - 2024, выборы, государственный совет рк (госсовет), владимир константинов, общество, избирательная комиссия республики крым, избирком крыма