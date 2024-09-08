https://crimea.ria.ru/20240908/spetsialnye-uchastki-otkrylis-v-bolnitse-simferopolya-1140209007.html

Специальные избирательные участки открылись в больнице Симферополя

Специальные избирательные участки открылись в больнице Симферополя - РИА Новости Крым, 08.09.2024

Специальные избирательные участки открылись в больнице Симферополя

В Симферополе в третий день голосования на выборах в Государственный Совет Республики Крым и представительные органы муниципалитетов открылись... РИА Новости Крым, 08.09.2024

2024-09-08T09:15

2024-09-08T09:15

2024-09-08T09:35

единый день голосования

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В Симферополе в третий день голосования на выборах в Государственный Совет Республики Крым и представительные органы муниципалитетов открылись специализированные избирательные участки в больницах, где исполнить свой гражданский долг могут пациенты, передает корреспондент РИА Новости Крым. Как ранее сообщил в эфире радио "Спутник в Крыму" председатель Избирательной комиссии региона Михаил Малышев, первые два дня выборов на территории Крыма работали 1129 участков, расположенных здесь, а в воскресенье заработали 30 дополнительных избирательных участков на территории медицинских учреждений и следственного изолятора. На территории 7-й городской больницы работает в воскресенье два спецучастка. Все специализированные участки будут работать только 8 сентября. Специализированный участок № 224 открылся в Симферопольском родильном доме №2 - для беременных, рожениц и тех, кто лежит в отделении гинекологии, а также № 223 в актовом зале – для пациентов 7-й городской больницы. "Наш специализированный участок № 224 открылся в штатном режиме. По спискам у нас всего 17 человек", - рассказала РИА Новости Крым председатель комиссии Вера Ященко. Также она отметила, что все проходит без казусов.В актовом зале 7-й горбольнице также работает специализированный участок №223. Он сформирован только для пациентов, которые находятся на временном пребывании на территории больницы. За час работы участка проголосовали около двух десятков человек."Участвовать в выборах очень важно, особенно сейчас, когда нас обложили враги, когда наша страна сражается. И только вместе мы сила", - сказал избиратель Владимир, исполнив свой гражданский долг. Как сообщалось ранее, выборы в Крыму проходят без нарушений. Накануне все избирательные участки на территории республики открылись ровно в 8 утра и продолжат работу до 20 часов. Все меры безопасности обеспечены. Читайте также на РИА Новости Крым: В Крыму на выборах работают наблюдатели-блогеры

https://crimea.ria.ru/20240908/v-krymu-na-vyborakh-za-dva-dnya-progolosovali-pochti-34-izbirateley-1140208518.html

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единый день голосования, выборы в крыму и севастополе, крым, новости крыма, общество