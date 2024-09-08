https://crimea.ria.ru/20240908/spetsialnye-uchastki-otkrylis-v-bolnitse-simferopolya-1140209007.html
Специальные избирательные участки открылись в больнице Симферополя
Специальные избирательные участки открылись в больнице Симферополя - РИА Новости Крым, 08.09.2024
Специальные избирательные участки открылись в больнице Симферополя
В Симферополе в третий день голосования на выборах в Государственный Совет Республики Крым и представительные органы муниципалитетов открылись... РИА Новости Крым, 08.09.2024
2024-09-08T09:15
2024-09-08T09:15
2024-09-08T09:35
единый день голосования
выборы в крыму и севастополе
крым
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/08/1140209718_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2483ce8ae9b524898c83710c8a8a5871.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В Симферополе в третий день голосования на выборах в Государственный Совет Республики Крым и представительные органы муниципалитетов открылись специализированные избирательные участки в больницах, где исполнить свой гражданский долг могут пациенты, передает корреспондент РИА Новости Крым. Как ранее сообщил в эфире радио "Спутник в Крыму" председатель Избирательной комиссии региона Михаил Малышев, первые два дня выборов на территории Крыма работали 1129 участков, расположенных здесь, а в воскресенье заработали 30 дополнительных избирательных участков на территории медицинских учреждений и следственного изолятора. На территории 7-й городской больницы работает в воскресенье два спецучастка. Все специализированные участки будут работать только 8 сентября. Специализированный участок № 224 открылся в Симферопольском родильном доме №2 - для беременных, рожениц и тех, кто лежит в отделении гинекологии, а также № 223 в актовом зале – для пациентов 7-й городской больницы. "Наш специализированный участок № 224 открылся в штатном режиме. По спискам у нас всего 17 человек", - рассказала РИА Новости Крым председатель комиссии Вера Ященко. Также она отметила, что все проходит без казусов.В актовом зале 7-й горбольнице также работает специализированный участок №223. Он сформирован только для пациентов, которые находятся на временном пребывании на территории больницы. За час работы участка проголосовали около двух десятков человек."Участвовать в выборах очень важно, особенно сейчас, когда нас обложили враги, когда наша страна сражается. И только вместе мы сила", - сказал избиратель Владимир, исполнив свой гражданский долг. Как сообщалось ранее, выборы в Крыму проходят без нарушений. Накануне все избирательные участки на территории республики открылись ровно в 8 утра и продолжат работу до 20 часов. Все меры безопасности обеспечены. Читайте также на РИА Новости Крым: В Крыму на выборах работают наблюдатели-блогеры
https://crimea.ria.ru/20240908/v-krymu-na-vyborakh-za-dva-dnya-progolosovali-pochti-34-izbirateley-1140208518.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/08/1140209718_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_40a95dfcce0331ad4e2fe9b9b604ef04.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
единый день голосования, выборы в крыму и севастополе, крым, новости крыма, общество
Специальные избирательные участки открылись в больнице Симферополя
Как работают специализированные участки на территории 7-й городской больницы в Симферополе
09:15 08.09.2024 (обновлено: 09:35 08.09.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым.
В Симферополе в третий день голосования на выборах в Государственный Совет Республики Крым и представительные органы муниципалитетов открылись специализированные избирательные участки в больницах, где исполнить свой гражданский долг могут пациенты, передает корреспондент РИА Новости Крым
.
Как ранее сообщил в эфире радио "Спутник в Крыму" председатель Избирательной комиссии региона Михаил Малышев, первые два дня выборов на территории Крыма работали 1129 участков, расположенных здесь, а в воскресенье заработали 30 дополнительных избирательных участков на территории медицинских учреждений и следственного изолятора.
На территории 7-й городской больницы работает в воскресенье два спецучастка. Все специализированные участки будут работать только 8 сентября.
Специализированный участок № 224 открылся в Симферопольском родильном доме №2 - для беременных, рожениц и тех, кто лежит в отделении гинекологии, а также № 223 в актовом зале – для пациентов 7-й городской больницы.
"Наш специализированный участок № 224 открылся в штатном режиме. По спискам у нас всего 17 человек", - рассказала РИА Новости Крым председатель комиссии Вера Ященко. Также она отметила, что все проходит без казусов.
"Пришла исполнить свой гражданский долг. Если бы в больнице не лежала, тоже бы пришла голосовать, но только с бабушкой и детьми", - признается пациентка Альбина.
В актовом зале 7-й горбольнице также работает специализированный участок №223. Он сформирован только для пациентов, которые находятся на временном пребывании на территории больницы.
"По спискам у нас 107 человек. Все проходит штатно. Основной наплыв избирателей ожидаем ближе к обеду", - рассказал РИА Новости Крым председатель комиссии данного участка Сергей Остриков.
За час работы участка проголосовали около двух десятков человек.
"Участвовать в выборах очень важно, особенно сейчас, когда нас обложили враги, когда наша страна сражается. И только вместе мы сила", - сказал избиратель Владимир, исполнив свой гражданский долг.
Как сообщалось ранее, выборы в Крыму проходят без нарушений. Накануне все избирательные участки на территории республики открылись ровно в 8 утра и продолжат работу до 20 часов. Все меры безопасности обеспечены.
Читайте также на РИА Новости Крым: