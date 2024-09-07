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В Крыму на выборах работают наблюдатели-блогеры

В Крыму на выборах работают наблюдатели-блогеры - РИА Новости Крым, 07.09.2024

В Крыму на выборах работают наблюдатели-блогеры

На выборных участках в Крыму работают около 2,5 тысяч наблюдателей от Общественной палаты Крыма, в том числе наблюдатели-блогеры, которые с начала... РИА Новости Крым, 07.09.2024

2024-09-07T16:35

2024-09-07T16:35

2024-09-07T16:35

единый день голосования

радио "спутник в крыму"

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владимир рязанов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. На выборных участках в Крыму работают около 2,5 тысяч наблюдателей от Общественной палаты Крыма, в том числе наблюдатели-блогеры, которые с начала избирательного процесса и до этого момента не фиксировали значительных нарушений. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал зампредседателя регионального оперативного штаба, член Общественной палаты РФ от Крыма Владимир Рязанов.По его словам, всего в Крыму расположены 1160 избирательных участков, наблюдатели от Общественной палаты работают на 1129 из них: всего зарегистрировано 2474 человек – это граждане с активной позицией, которые предварительно прошли большое обучение, подчеркивает гость эфира. Кроме того, процесс контролируется в рамках инициативы "Независимый общественный мониторинг"Выборы в Крыму проходят без нарушений, сообщил ранее председатель Избирательной комиссии региона Михаил Малышев. В субботу все избирательные участки на территории республики открылись ровно в 8 утра и продолжат работу до 20 часов. Все меры безопасности обеспечены. В Ялте, Евпатории и Киевском районе Симферополя были попытки информировать о якобы возможных подрывах, но правоохранители по установленному алгоритму отработали такие сообщения – они не подтвердились.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму заработают 30 дополнительных избирательных участковВыборы в Крыму: как прошел первый день голосования – явка и обстановкаЕдиный день голосования-2024: когда состоится и кого избирают

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

единый день голосования, общественная палата крыма, новости крыма, крым, выборы, общество, владимир рязанов