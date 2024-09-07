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В Крыму на выборах работают наблюдатели-блогеры - РИА Новости Крым, 07.09.2024
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В Крыму на выборах работают наблюдатели-блогеры
В Крыму на выборах работают наблюдатели-блогеры - РИА Новости Крым, 07.09.2024
В Крыму на выборах работают наблюдатели-блогеры
На выборных участках в Крыму работают около 2,5 тысяч наблюдателей от Общественной палаты Крыма, в том числе наблюдатели-блогеры, которые с начала... РИА Новости Крым, 07.09.2024
2024-09-07T16:35
2024-09-07T16:35
единый день голосования
радио "спутник в крыму"
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общество
владимир рязанов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. На выборных участках в Крыму работают около 2,5 тысяч наблюдателей от Общественной палаты Крыма, в том числе наблюдатели-блогеры, которые с начала избирательного процесса и до этого момента не фиксировали значительных нарушений. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал зампредседателя регионального оперативного штаба, член Общественной палаты РФ от Крыма Владимир Рязанов.По его словам, всего в Крыму расположены 1160 избирательных участков, наблюдатели от Общественной палаты работают на 1129 из них: всего зарегистрировано 2474 человек – это граждане с активной позицией, которые предварительно прошли большое обучение, подчеркивает гость эфира. Кроме того, процесс контролируется в рамках инициативы "Независимый общественный мониторинг"Выборы в Крыму проходят без нарушений, сообщил ранее председатель Избирательной комиссии региона Михаил Малышев. В субботу все избирательные участки на территории республики открылись ровно в 8 утра и продолжат работу до 20 часов. Все меры безопасности обеспечены. В Ялте, Евпатории и Киевском районе Симферополя были попытки информировать о якобы возможных подрывах, но правоохранители по установленному алгоритму отработали такие сообщения – они не подтвердились.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму заработают 30 дополнительных избирательных участковВыборы в Крыму: как прошел первый день голосования – явка и обстановкаЕдиный день голосования-2024: когда состоится и кого избирают
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единый день голосования, общественная палата крыма, новости крыма, крым, выборы, общество, владимир рязанов
В Крыму на выборах работают наблюдатели-блогеры

Выборы в Крыму проходят без нарушений – Общественная палата

16:35 07.09.2024
 
© РИА Новости КрымВыборы в Крыму
Выборы в Крыму - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. На выборных участках в Крыму работают около 2,5 тысяч наблюдателей от Общественной палаты Крыма, в том числе наблюдатели-блогеры, которые с начала избирательного процесса и до этого момента не фиксировали значительных нарушений. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал зампредседателя регионального оперативного штаба, член Общественной палаты РФ от Крыма Владимир Рязанов.

"Выборы в Крыму проходят нормально, ровно, процесс идет", – констатировал Рязанов.

По его словам, всего в Крыму расположены 1160 избирательных участков, наблюдатели от Общественной палаты работают на 1129 из них: всего зарегистрировано 2474 человек – это граждане с активной позицией, которые предварительно прошли большое обучение, подчеркивает гость эфира. Кроме того, процесс контролируется в рамках инициативы "Независимый общественный мониторинг"

"Речь идет о наблюдателях-блогерах, которых мы тоже обучали, и которые отправляют важную информацию с участков с разрешения председатели избирательной комиссии. Если что-то произойдет – все будет фиксироваться и передаваться в соответствующе органы", – подытожил Рязанов.

Выборы в Крыму проходят без нарушений, сообщил ранее председатель Избирательной комиссии региона Михаил Малышев. В субботу все избирательные участки на территории республики открылись ровно в 8 утра и продолжат работу до 20 часов. Все меры безопасности обеспечены. В Ялте, Евпатории и Киевском районе Симферополя были попытки информировать о якобы возможных подрывах, но правоохранители по установленному алгоритму отработали такие сообщения – они не подтвердились.
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Радио "Спутник в Крыму"Единый день голосованияОбщественная палата КрымаНовости КрымаКрымВыборыОбществоВладимир Рязанов
 
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