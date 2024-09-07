В Крыму на выборах работают наблюдатели-блогеры
Выборы в Крыму проходят без нарушений – Общественная палата
© РИА Новости КрымВыборы в Крыму
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. На выборных участках в Крыму работают около 2,5 тысяч наблюдателей от Общественной палаты Крыма, в том числе наблюдатели-блогеры, которые с начала избирательного процесса и до этого момента не фиксировали значительных нарушений. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал зампредседателя регионального оперативного штаба, член Общественной палаты РФ от Крыма Владимир Рязанов.
"Выборы в Крыму проходят нормально, ровно, процесс идет", – констатировал Рязанов.
По его словам, всего в Крыму расположены 1160 избирательных участков, наблюдатели от Общественной палаты работают на 1129 из них: всего зарегистрировано 2474 человек – это граждане с активной позицией, которые предварительно прошли большое обучение, подчеркивает гость эфира. Кроме того, процесс контролируется в рамках инициативы "Независимый общественный мониторинг"
"Речь идет о наблюдателях-блогерах, которых мы тоже обучали, и которые отправляют важную информацию с участков с разрешения председатели избирательной комиссии. Если что-то произойдет – все будет фиксироваться и передаваться в соответствующе органы", – подытожил Рязанов.
Выборы в Крыму проходят без нарушений, сообщил ранее председатель Избирательной комиссии региона Михаил Малышев. В субботу все избирательные участки на территории республики открылись ровно в 8 утра и продолжат работу до 20 часов. Все меры безопасности обеспечены. В Ялте, Евпатории и Киевском районе Симферополя были попытки информировать о якобы возможных подрывах, но правоохранители по установленному алгоритму отработали такие сообщения – они не подтвердились.
Читайте также на РИА Новости Крым: