https://crimea.ria.ru/20240907/v-krymu-zarabotayut-30-dopolnitelnykh-izbiratelnykh-uchastkov-1140197570.html

В Крыму заработают 30 дополнительных избирательных участков

В Крыму заработают 30 дополнительных избирательных участков - РИА Новости Крым, 07.09.2024

В Крыму заработают 30 дополнительных избирательных участков

В Крыму в воскресенье заработают 30 дополнительных избирательных участков на территории медицинских учреждений и следственного изолятора. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 07.09.2024

2024-09-07T13:13

2024-09-07T13:13

2024-09-07T13:13

единый день голосования

радио "спутник в крыму"

выборы

новости крыма

крым

михаил малышев

избирательная комиссия республики крым

избирком крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. В Крыму в воскресенье заработают 30 дополнительных избирательных участков на территории медицинских учреждений и следственного изолятора. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил председатель Избирательной комиссии региона Михаил Малышев.К этому времени, по его словам, в республике проголосовали 274 344 избирателя, что составляет 18,61%. В Избиркоме рассчитывают на значительное увеличение числа голосующих в выходные дни. Окончательные итоги выборов в Крыму могут быть подведены в течение двух дней после окончания голосования."Существует много процедурных моментов, но ориентировочно мы бы хотели подвести итоги 10 сентября. Тем не менее, убедительно просим наши участковые комиссии не торопиться, чтобы не допустить ошибок, которые впоследствии могли бы стать предметом отмены результатов", – сказал Малышев.Выборы в Крыму проходят без нарушений, сообщил он ранее. В субботу все избирательные участки на территории республики открылись ровно в 8 утра и продолжат работу до 20 часов. Все меры безопасности обеспечены. В Ялте, Евпатории и Киевском районе Симферополя были попытки информировать о якобы возможных подрывах, но правоохранители по установленному алгоритму отработали такие сообщения – они не подтвердились.Читайте также на РИА Новости Крым:На выборах в Заксобрание Севастополя проголосовали уже 38,17% избирателейВторой день выборов в Феодосии – как идет процесс голосованияЕдиный день голосования - обстановка на участках в Керчи

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

единый день голосования, выборы, новости крыма, крым, михаил малышев, избирательная комиссия республики крым, избирком крыма