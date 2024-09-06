https://crimea.ria.ru/20240906/edinyy-den-golosovaniya---obstanovka-na-uchastkakh-v-kerchi-1140164227.html

Единый день голосования - обстановка на участках в Керчи

Единый день голосования - обстановка на участках в Керчи - РИА Новости Крым, 06.09.2024

Единый день голосования - обстановка на участках в Керчи

Жители Керчи сегодня выбирают депутатов Госсовета Республики Крым и депутатов Керченского городского совета. Как подготовлен один из 69 открывшихся участков... РИА Новости Крым, 06.09.2024

2024-09-06T09:22

2024-09-06T09:22

2024-09-06T09:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Жители Керчи сегодня выбирают депутатов Госсовета Республики Крым и депутатов Керченского городского совета. Как подготовлен один из 69 открывшихся участков корреспонденту РИА Новости Крым рассказал председатель участковой избирательной комиссии № 154 Сергей Илютченко.Перед открытием участка прозвучал гимн России, после чего двери открыли для избирателей. Многие пришли прямо с утра. В целях обеспечения безопасности людей на входе проверяет полиция, также дежурят сотрудники МЧС.Каждому избирателю тут выдают четыре бюллетеня.Если по какой-то причине человека, пришедшего на участок, нет в списке, но по прописке он относится к нему, то его вносят в дополнительный список и дают право проголосовать.На месте работают и наблюдатели – на этом участке за ходом выборов следят три человека. "Я решила стать наблюдателем по собственному желанию. Выборы начались активно, людей достаточно много. Все идут с желанием. На выборы - как на праздник", - отмечает общественный наблюдатель Людмила.Всего в Керчи в пятницу утром открылись 69 избирательных участков, в том числе три в больницах. Кого и как будут выбирать жители города, РИА Новости Крым рассказала председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) города Керчь Республики Крым Любовь Сервик.Читайте также на РИА Новости Крым:Самая масштабная кампания: в Крыму оценил готовность региона к выборамТифломаркеры помогают слабовидящим севастопольцам голосовать на выборахВ Крыму определили около 150 мест для придомового голосования на выборах

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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