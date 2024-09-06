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Единый день голосования - обстановка на участках в Керчи - РИА Новости Крым, 06.09.2024
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Единый день голосования - обстановка на участках в Керчи
Единый день голосования - обстановка на участках в Керчи - РИА Новости Крым, 06.09.2024
Единый день голосования - обстановка на участках в Керчи
Жители Керчи сегодня выбирают депутатов Госсовета Республики Крым и депутатов Керченского городского совета. Как подготовлен один из 69 открывшихся участков... РИА Новости Крым, 06.09.2024
2024-09-06T09:22
2024-09-06T09:42
крым
керчь
новости крыма
выборы
государственный совет рк (госсовет)
политика
выборы в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Жители Керчи сегодня выбирают депутатов Госсовета Республики Крым и депутатов Керченского городского совета. Как подготовлен один из 69 открывшихся участков корреспонденту РИА Новости Крым рассказал председатель участковой избирательной комиссии № 154 Сергей Илютченко.Перед открытием участка прозвучал гимн России, после чего двери открыли для избирателей. Многие пришли прямо с утра. В целях обеспечения безопасности людей на входе проверяет полиция, также дежурят сотрудники МЧС.Каждому избирателю тут выдают четыре бюллетеня.Если по какой-то причине человека, пришедшего на участок, нет в списке, но по прописке он относится к нему, то его вносят в дополнительный список и дают право проголосовать.На месте работают и наблюдатели – на этом участке за ходом выборов следят три человека. "Я решила стать наблюдателем по собственному желанию. Выборы начались активно, людей достаточно много. Все идут с желанием. На выборы - как на праздник", - отмечает общественный наблюдатель Людмила.Всего в Керчи в пятницу утром открылись 69 избирательных участков, в том числе три в больницах. Кого и как будут выбирать жители города, РИА Новости Крым рассказала председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) города Керчь Республики Крым Любовь Сервик.Читайте также на РИА Новости Крым:Самая масштабная кампания: в Крыму оценил готовность региона к выборамТифломаркеры помогают слабовидящим севастопольцам голосовать на выборахВ Крыму определили около 150 мест для придомового голосования на выборах
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РИА Новости Крым
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4.7
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крым, керчь, новости крыма, выборы, государственный совет рк (госсовет), политика, выборы в крыму и севастополе
Единый день голосования - обстановка на участках в Керчи

Единый день голосования стартовал в Керчи

09:22 06.09.2024 (обновлено: 09:42 06.09.2024)
 
© РИА Новости КрымВыборы в Крыму. 6 сентября 2024
Выборы в Крыму. 6 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Жители Керчи сегодня выбирают депутатов Госсовета Республики Крым и депутатов Керченского городского совета. Как подготовлен один из 69 открывшихся участков корреспонденту РИА Новости Крым рассказал председатель участковой избирательной комиссии № 154 Сергей Илютченко.
"У нас на участке на момент открытия в списках 1980 человек. Планируем высокую явку", - сказал Сергей Илютченко.
Перед открытием участка прозвучал гимн России, после чего двери открыли для избирателей. Многие пришли прямо с утра. В целях обеспечения безопасности людей на входе проверяет полиция, также дежурят сотрудники МЧС.
Каждому избирателю тут выдают четыре бюллетеня.

"Участок оборудован комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Это очень удобно, потому что человек идет в кабинку, заполняет бюллетень, а затем отправляет его в КОИБ, который тут же считывает всю информацию. Когда закончится выборный процесс, он уже все посчитает", - поясняет Сергей Илютченко.

Если по какой-то причине человека, пришедшего на участок, нет в списке, но по прописке он относится к нему, то его вносят в дополнительный список и дают право проголосовать.
На месте работают и наблюдатели – на этом участке за ходом выборов следят три человека.
"Я решила стать наблюдателем по собственному желанию. Выборы начались активно, людей достаточно много. Все идут с желанием. На выборы - как на праздник", - отмечает общественный наблюдатель Людмила.
Всего в Керчи в пятницу утром открылись 69 избирательных участков, в том числе три в больницах. Кого и как будут выбирать жители города, РИА Новости Крым рассказала председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) города Керчь Республики Крым Любовь Сервик.
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КрымКерчьНовости КрымаВыборыГосударственный совет РК (Госсовет)ПолитикаВыборы в Крыму и Севастополе
 
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