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В Крыму определили около 150 мест для придомового голосования на выборах
В Крыму определили около 150 мест для придомового голосования на выборах - РИА Новости Крым, 28.08.2024
В Крыму определили около 150 мест для придомового голосования на выборах
Избирательная комиссия Крыма определила порядка 150 площадок для голосования на придомовых территориях в ходе местных выборов 6-8 сентября. Об этом в... РИА Новости Крым, 28.08.2024
2024-08-28T14:47
2024-08-28T14:47
2024-08-28T14:47
единый день голосования - 2024
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 авг – РИА Новости Крым. Избирательная комиссия Крыма определила порядка 150 площадок для голосования на придомовых территориях в ходе местных выборов 6-8 сентября. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила зампредседателя Избиркома РК Инна Гузеева.По ее словам, помимо традиционного голосования непосредственно на участках, в Крыму на предстоящих выборах будут предусмотрено голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель" (только на выборах в Госсовет республики); голосование на дому; голосование в населенных пунктах, где отсутствует помещение для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено; волеизъявление на придомовых территориях.Зампредседателя Избиркома Крыма также рассказала о критериях определения таких площадок."У нас есть большие участки протяженностью пять-семь километров, есть такие, где рельеф местности затрудняет прибытие избирателей непосредственно на участки, где много людей пожилого возраста. На таких участках будет проводиться придомовое голосование", - пояснила она.Выборы депутатов Государственного совета Крыма и представительных органов муниципальных образований пройдут с 6 по 8 сентября. На сегодняшний день в республике зарегистрированы 1 миллион 473 тысячи избирателей.На этой неделе типография "Таврида" передала Избиркому РК более 2,9 миллиона напечатанных бюллетеней для проведения голосования.По словам председателя Избиркома Крыма Михаила Малышева, досрочного голосования в республике не будет, за исключением экстерриториальных участков, где будут голосовать находящиеся в зоне СВО военные.Читайте также на РИА Новости Крым:Голосование на выборах в Севастополе продлится 7 дней – РазвожаевЕдиный день голосования в России: как он пройдет в КрымуЦИК отложила выборы депутатов в семи муниципалитетах Курской области
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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единый день голосования - 2024, выборы, новости крыма, инна гузеева, избирком крыма, крым, общество
В Крыму определили около 150 мест для придомового голосования на выборах
В Крыму организуют порядка 150 площадок для придомового голосования на местных выборах
СИМФЕРОПОЛЬ 28 авг – РИА Новости Крым.
Избирательная комиссия Крыма определила порядка 150 площадок для голосования на придомовых территориях в ходе местных выборов 6-8 сентября. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым
сообщила зампредседателя Избиркома РК Инна Гузеева.
По ее словам, помимо традиционного голосования непосредственно на участках, в Крыму на предстоящих выборах будут предусмотрено голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель" (только на выборах в Госсовет республики); голосование на дому; голосование в населенных пунктах, где отсутствует помещение для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено; волеизъявление на придомовых территориях.
"Голосование на придомовых территориях будет применяться только 6 и 7 сентября. Мы согласовали с нашими территориальными комиссиями места проведения такого голосования... Этих точек немного – порядка 150 на весь Крым", - сказала Гузеева.
Зампредседателя Избиркома Крыма также рассказала о критериях определения таких площадок.
"У нас есть большие участки протяженностью пять-семь километров, есть такие, где рельеф местности затрудняет прибытие избирателей непосредственно на участки, где много людей пожилого возраста. На таких участках будет проводиться придомовое голосование", - пояснила она.
Выборы депутатов Государственного совета Крыма и представительных органов муниципальных образований пройдут с 6 по 8 сентября. На сегодняшний день в республике зарегистрированы 1 миллион 473 тысячи избирателей.
На этой неделе типография "Таврида" передала Избиркому РК
более 2,9 миллиона напечатанных бюллетеней для проведения голосования.
По словам председателя Избиркома Крыма Михаила Малышева, досрочного голосования в республике не будет
, за исключением экстерриториальных участков, где будут голосовать находящиеся в зоне СВО военные.
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