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В Крыму определили около 150 мест для придомового голосования на выборах

В Крыму определили около 150 мест для придомового голосования на выборах - РИА Новости Крым, 28.08.2024

В Крыму определили около 150 мест для придомового голосования на выборах

Избирательная комиссия Крыма определила порядка 150 площадок для голосования на придомовых территориях в ходе местных выборов 6-8 сентября. Об этом в... РИА Новости Крым, 28.08.2024

2024-08-28T14:47

2024-08-28T14:47

2024-08-28T14:47

единый день голосования - 2024

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 авг – РИА Новости Крым. Избирательная комиссия Крыма определила порядка 150 площадок для голосования на придомовых территориях в ходе местных выборов 6-8 сентября. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила зампредседателя Избиркома РК Инна Гузеева.По ее словам, помимо традиционного голосования непосредственно на участках, в Крыму на предстоящих выборах будут предусмотрено голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель" (только на выборах в Госсовет республики); голосование на дому; голосование в населенных пунктах, где отсутствует помещение для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено; волеизъявление на придомовых территориях.Зампредседателя Избиркома Крыма также рассказала о критериях определения таких площадок."У нас есть большие участки протяженностью пять-семь километров, есть такие, где рельеф местности затрудняет прибытие избирателей непосредственно на участки, где много людей пожилого возраста. На таких участках будет проводиться придомовое голосование", - пояснила она.Выборы депутатов Государственного совета Крыма и представительных органов муниципальных образований пройдут с 6 по 8 сентября. На сегодняшний день в республике зарегистрированы 1 миллион 473 тысячи избирателей.На этой неделе типография "Таврида" передала Избиркому РК более 2,9 миллиона напечатанных бюллетеней для проведения голосования.По словам председателя Избиркома Крыма Михаила Малышева, досрочного голосования в республике не будет, за исключением экстерриториальных участков, где будут голосовать находящиеся в зоне СВО военные.Читайте также на РИА Новости Крым:Голосование на выборах в Севастополе продлится 7 дней – РазвожаевЕдиный день голосования в России: как он пройдет в КрымуЦИК отложила выборы депутатов в семи муниципалитетах Курской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

единый день голосования - 2024, выборы, новости крыма, инна гузеева, избирком крыма, крым, общество