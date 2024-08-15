https://crimea.ria.ru/20240815/kto-v-krymu-smozhet-progolosovat-dosrochno-1139619461.html

Кто в Крыму сможет проголосовать досрочно

Кто в Крыму сможет проголосовать досрочно - РИА Новости Крым, 15.08.2024

Кто в Крыму сможет проголосовать досрочно

Крымчане, которые находятся в зоне СВО, смогут досрочно проголосовать на выборах депутатов парламента республики и муниципальных органов власти. В самой... РИА Новости Крым, 15.08.2024

2024-08-15T10:01

2024-08-15T10:01

2024-08-15T10:01

эксклюзивы риа новости крым

александр малышев

центральная избирательная комиссия россии (цик)

выборы

новости крыма

крым

вооруженные силы россии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/0e/1118725221_671:20:2957:1306_1920x0_80_0_0_2582b6718f41f1540d928ecaab8097fc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Крымчане, которые находятся в зоне СВО, смогут досрочно проголосовать на выборах депутатов парламента республики и муниципальных органов власти. В самой республике досрочного голосования не будет. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал председатель Избирательной комиссии республики Михаил Малышев.Ранее сообщалось, что по решению Центральной избирательной комиссии России с 28 августа в приграничных регионах голосование на выборах всех уровней может проходить досрочно - на избирательном участке, на дому, на придомовых территориях.Выборы в Крыму пройдут с 6 по 8 сентября. Для их проведения сформированы 1129 участковых избирательных комиссий. По состоянию на 1 января этого года в Крыму зарегистрированы 1 миллион 481 тысяч 251 избиратель. Следить за процессом голосования будут тысячи наблюдателей - как от политических партий и кандидатов, так и от Общественной палаты республики.Дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на местных выборах в Крыму не будет.В то же время жителям республики будет доступен механизм "Мобильный избиратель", позволяющий проголосовать по месту своего нахождения. Подать заявление можно до 2 сентября через МФЦ, портал "Госуслуги" или в любую из 28 территориальных избирательных комиссий (ТИК). С 28 августа такое заявление можно подать в любую участковую комиссию.Но если избиратель будет выезжать за пределы своего одномандатного округа, он сможет проголосовать только за партийный список, но не за мажоритарного кандидата.Также будут доступны голосование на дому и голосование в труднодоступных местах, где нет помещений для голосования и затруднена транспортная доступность.Как ранее сообщила в пресс-центре РИА Новости Крым зампредседателя Избирательной комиссии РК Инна Гузеева, в Крыму в дни голосования на выборах депутатов парламента республики и муниципальных органов власти на всех избирательных участках будет проводиться сквозная видеофиксация с сохранением записи на цифровых носителях и возможностью просмотра при необходимости.Читайте также на РИА Новости Крым:Малышев вновь возглавил Избирательную комиссию КрымаВ какую сумму обойдутся выборы в парламент КрымаВидеофиксация и наблюдатели: как в Крыму обеспечат прозрачность выборов

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр малышев, центральная избирательная комиссия россии (цик), выборы, новости крыма, крым, вооруженные силы россии, общество