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Кто в Крыму сможет проголосовать досрочно
Кто в Крыму сможет проголосовать досрочно - РИА Новости Крым, 15.08.2024
Кто в Крыму сможет проголосовать досрочно
Крымчане, которые находятся в зоне СВО, смогут досрочно проголосовать на выборах депутатов парламента республики и муниципальных органов власти. В самой... РИА Новости Крым, 15.08.2024
2024-08-15T10:01
2024-08-15T10:01
2024-08-15T10:01
эксклюзивы риа новости крым
александр малышев
центральная избирательная комиссия россии (цик)
выборы
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крым
вооруженные силы россии
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Крымчане, которые находятся в зоне СВО, смогут досрочно проголосовать на выборах депутатов парламента республики и муниципальных органов власти. В самой республике досрочного голосования не будет. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал председатель Избирательной комиссии республики Михаил Малышев.Ранее сообщалось, что по решению Центральной избирательной комиссии России с 28 августа в приграничных регионах голосование на выборах всех уровней может проходить досрочно - на избирательном участке, на дому, на придомовых территориях.Выборы в Крыму пройдут с 6 по 8 сентября. Для их проведения сформированы 1129 участковых избирательных комиссий. По состоянию на 1 января этого года в Крыму зарегистрированы 1 миллион 481 тысяч 251 избиратель. Следить за процессом голосования будут тысячи наблюдателей - как от политических партий и кандидатов, так и от Общественной палаты республики.Дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на местных выборах в Крыму не будет.В то же время жителям республики будет доступен механизм "Мобильный избиратель", позволяющий проголосовать по месту своего нахождения. Подать заявление можно до 2 сентября через МФЦ, портал "Госуслуги" или в любую из 28 территориальных избирательных комиссий (ТИК). С 28 августа такое заявление можно подать в любую участковую комиссию.Но если избиратель будет выезжать за пределы своего одномандатного округа, он сможет проголосовать только за партийный список, но не за мажоритарного кандидата.Также будут доступны голосование на дому и голосование в труднодоступных местах, где нет помещений для голосования и затруднена транспортная доступность.Как ранее сообщила в пресс-центре РИА Новости Крым зампредседателя Избирательной комиссии РК Инна Гузеева, в Крыму в дни голосования на выборах депутатов парламента республики и муниципальных органов власти на всех избирательных участках будет проводиться сквозная видеофиксация с сохранением записи на цифровых носителях и возможностью просмотра при необходимости.Читайте также на РИА Новости Крым:Малышев вновь возглавил Избирательную комиссию КрымаВ какую сумму обойдутся выборы в парламент КрымаВидеофиксация и наблюдатели: как в Крыму обеспечат прозрачность выборов
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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александр малышев, центральная избирательная комиссия россии (цик), выборы, новости крыма, крым, вооруженные силы россии, общество
Кто в Крыму сможет проголосовать досрочно
В Крыму право проголосовать досрочно будет предоставлено военным – Малышев
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева
. Крымчане, которые находятся в зоне СВО, смогут досрочно проголосовать на выборах депутатов парламента республики и муниципальных органов власти. В самой республике досрочного голосования не будет. Об этом в комментарии РИА Новости Крым
рассказал председатель Избирательной комиссии республики Михаил Малышев.
Ранее сообщалось
, что по решению Центральной избирательной комиссии России с 28 августа в приграничных регионах голосование на выборах всех уровней может проходить досрочно - на избирательном участке, на дому, на придомовых территориях.
"У нас такого не будет. Единственное, где у нас будет досрочное голосование, это на участках, где будут голосовать военные, которые находятся на линии фронта. То есть те крымчане, которые сейчас находятся в зоне СВО, будут иметь возможность проголосовать досрочно. И это единственное, где будет действительно досрочное голосование", - прокомментировал Малышев.
Выборы в Крыму пройдут с 6 по 8 сентября. Для их проведения сформированы 1129 участковых избирательных комиссий. По состоянию на 1 января этого года в Крыму зарегистрированы 1 миллион 481 тысяч 251 избиратель. Следить за процессом голосования будут тысячи наблюдателей - как от политических партий и кандидатов, так и от Общественной палаты республики.
Дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на местных выборах в Крыму не будет.
В то же время жителям республики будет доступен механизм "Мобильный избиратель", позволяющий проголосовать по месту своего нахождения. Подать заявление можно до 2 сентября через МФЦ, портал "Госуслуги" или в любую из 28 территориальных избирательных комиссий (ТИК). С 28 августа такое заявление можно подать в любую участковую комиссию.
Но если избиратель будет выезжать за пределы своего одномандатного округа, он сможет проголосовать только за партийный список, но не за мажоритарного кандидата.
Также будут доступны голосование на дому и голосование в труднодоступных местах, где нет помещений для голосования и затруднена транспортная доступность.
Как ранее сообщила
в пресс-центре РИА Новости Крым зампредседателя Избирательной комиссии РК Инна Гузеева, в Крыму в дни голосования на выборах депутатов парламента республики и муниципальных органов власти на всех избирательных участках будет проводиться сквозная видеофиксация с сохранением записи на цифровых носителях и возможностью просмотра при необходимости.
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