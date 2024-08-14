Рейтинг@Mail.ru
В приграничных регионах пройдет досрочное голосование – ЦИК - РИА Новости Крым, 14.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240814/v-prigranichnykh-regionakh-proydet-dosrochnoe-golosovanie--tsik-1139609470.html
В приграничных регионах пройдет досрочное голосование – ЦИК
В приграничных регионах пройдет досрочное голосование – ЦИК - РИА Новости Крым, 14.08.2024
В приграничных регионах пройдет досрочное голосование – ЦИК
В приграничных регионах голосование на выборах всех уровней может проходить досрочно. Такое решение принято Центральной избирательной комиссией России. РИА Новости Крым, 14.08.2024
2024-08-14T21:16
2024-08-14T21:16
центральная избирательная комиссия россии (цик)
центризбирком (цик рф)
выборы
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/11/1135775594_0:0:3402:1915_1920x0_80_0_0_6c1f9a9565b1d7b221c5ed7af971afde.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. В приграничных регионах голосование на выборах всех уровней может проходить досрочно. Такое решение принято Центральной избирательной комиссией России.Также, по информации Центральной избирательной комиссии, досрочное голосование может проходить на территориях, где отсутствуют помещения для голосования, затруднено транспортное сообщение либо отсутствует возможность организовать голосование в помещении для голосования.В ЦИК объясняют как включиться в списки избирателей по месту нахождения в пределах своего избирательного округа. Для этого необходимо подать заявление с помощью технологии "Мобильный избиратель". Если же нет возможности подать такое заявление, то обратиться непосредственно в участковую комиссию по месту нахождения вплоть до дня голосования.С 6 по 8 сентября этого года в России пройдут очередные региональные и муниципальные выборы, а также другие выборные кампании, включая выборы депутатов законодательных органов и довыборы в Государственную думу. Всего в стране пройдут почти четыре тысячи избирательных кампаний.Читайте также на РИА Новости Крым:Адаптация к реальности: чего ждать от предстоящих выборов в РФ и КрымуВидеофиксация и наблюдатели: как в Крыму обеспечат прозрачность выборовВ какую сумму обойдутся выборы в парламент Крыма
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/11/1135775594_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_f17ae72e2901dc9cc583fb21eda6cc9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
центральная избирательная комиссия россии (цик), центризбирком (цик рф), выборы, новости
В приграничных регионах пройдет досрочное голосование – ЦИК

ЦИК принял решение о досрочном голосовании в приграничных регионах России

21:16 14.08.2024
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВыборы президента России в регионах
Выборы президента России в регионах - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. В приграничных регионах голосование на выборах всех уровней может проходить досрочно. Такое решение принято Центральной избирательной комиссией России.

"С 28 августа в восьми приграничных регионах для обеспечения избирательных прав их граждан по решению избирательных комиссий может проходить досрочное голосование: на избирательном участке, на дому, на придомовых территориях", – говорится в сообщении ЦИК России.

Также, по информации Центральной избирательной комиссии, досрочное голосование может проходить на территориях, где отсутствуют помещения для голосования, затруднено транспортное сообщение либо отсутствует возможность организовать голосование в помещении для голосования.
В ЦИК объясняют как включиться в списки избирателей по месту нахождения в пределах своего избирательного округа. Для этого необходимо подать заявление с помощью технологии "Мобильный избиратель". Если же нет возможности подать такое заявление, то обратиться непосредственно в участковую комиссию по месту нахождения вплоть до дня голосования.

"Постановлением ЦИК России предусмотрены меры обеспечения безопасности при организации голосования и при подсчете голосов", – обратили внимание в Центральной избирательной комиссии.

С 6 по 8 сентября этого года в России пройдут очередные региональные и муниципальные выборы, а также другие выборные кампании, включая выборы депутатов законодательных органов и довыборы в Государственную думу. Всего в стране пройдут почти четыре тысячи избирательных кампаний.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Адаптация к реальности: чего ждать от предстоящих выборов в РФ и Крыму
Видеофиксация и наблюдатели: как в Крыму обеспечат прозрачность выборов
В какую сумму обойдутся выборы в парламент Крыма
 
Центральная избирательная комиссия России (ЦИК)Центризбирком (ЦИК РФ)ВыборыНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:16В Самарской области сошел с рельсов поезд
22:03Главные новости Крыма: 14 августа
21:47В Курской области эвакуируют жителей поселка Глушково
21:43ВОЗ объявила эпидемию оспы обезьян ЧС в области здравоохранения
21:16В приграничных регионах пройдет досрочное голосование – ЦИК
20:53Театр кукол в Симферополе: как движутся работы
20:32Участник боевых действий в Керчи не получает жизненно важное лекарство
19:55Новый подвид "Омикрона" – данные Роспотребнадзора по Крыму
19:34В Сумской области Украины вывозят жителей 183 населенных пунктов
19:10"СВОи люди": 52-летний петербуржец пошел на фронт ради внука
18:52Эвакуация жителей из приграничья Курской области: актуальная информация
18:36Бензин в цене – когда ждать повышения стоимости топлива
18:01В Севастополе возбудили уголовное дело против бывшего директора лесхоза
17:40В Крыму сорван график грейдирования дорог в СНТ – Аксенов
17:35Какой мед делают крымские пчелы
17:02Пять беспилотников сбиты над Брянской областью
16:47Смертельное ДТП под Геленджиком: погиб водитель и пострадали дети
16:28Когда достроят уникальный для РФ центр реабилитации детей в Крыму
16:03В Крыму мошенники хотели купить квартиру по ложным херсонским паспортам
15:49Комиссия ООН в Курской области: что это изменит – мнение эксперта
Лента новостейМолния