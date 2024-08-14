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В приграничных регионах пройдет досрочное голосование – ЦИК
В приграничных регионах пройдет досрочное голосование – ЦИК - РИА Новости Крым, 14.08.2024
В приграничных регионах пройдет досрочное голосование – ЦИК
В приграничных регионах голосование на выборах всех уровней может проходить досрочно. Такое решение принято Центральной избирательной комиссией России. РИА Новости Крым, 14.08.2024
2024-08-14T21:16
2024-08-14T21:16
2024-08-14T21:16
центральная избирательная комиссия россии (цик)
центризбирком (цик рф)
выборы
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. В приграничных регионах голосование на выборах всех уровней может проходить досрочно. Такое решение принято Центральной избирательной комиссией России.Также, по информации Центральной избирательной комиссии, досрочное голосование может проходить на территориях, где отсутствуют помещения для голосования, затруднено транспортное сообщение либо отсутствует возможность организовать голосование в помещении для голосования.В ЦИК объясняют как включиться в списки избирателей по месту нахождения в пределах своего избирательного округа. Для этого необходимо подать заявление с помощью технологии "Мобильный избиратель". Если же нет возможности подать такое заявление, то обратиться непосредственно в участковую комиссию по месту нахождения вплоть до дня голосования.С 6 по 8 сентября этого года в России пройдут очередные региональные и муниципальные выборы, а также другие выборные кампании, включая выборы депутатов законодательных органов и довыборы в Государственную думу. Всего в стране пройдут почти четыре тысячи избирательных кампаний.Читайте также на РИА Новости Крым:Адаптация к реальности: чего ждать от предстоящих выборов в РФ и КрымуВидеофиксация и наблюдатели: как в Крыму обеспечат прозрачность выборовВ какую сумму обойдутся выборы в парламент Крыма
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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центральная избирательная комиссия россии (цик), центризбирком (цик рф), выборы, новости
В приграничных регионах пройдет досрочное голосование – ЦИК
ЦИК принял решение о досрочном голосовании в приграничных регионах России
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. В приграничных регионах голосование на выборах всех уровней может проходить досрочно. Такое решение принято Центральной избирательной комиссией России.
"С 28 августа в восьми приграничных регионах для обеспечения избирательных прав их граждан по решению избирательных комиссий может проходить досрочное голосование: на избирательном участке, на дому, на придомовых территориях", – говорится в сообщении ЦИК России.
Также, по информации Центральной избирательной комиссии, досрочное голосование может проходить на территориях, где отсутствуют помещения для голосования, затруднено транспортное сообщение либо отсутствует возможность организовать голосование в помещении для голосования.
В ЦИК объясняют как включиться в списки избирателей по месту нахождения в пределах своего избирательного округа. Для этого необходимо подать заявление с помощью технологии "Мобильный избиратель". Если же нет возможности подать такое заявление, то обратиться непосредственно в участковую комиссию по месту нахождения вплоть до дня голосования.
"Постановлением ЦИК России предусмотрены меры обеспечения безопасности при организации голосования и при подсчете голосов", – обратили внимание в Центральной избирательной комиссии.
С 6 по 8 сентября этого года в России пройдут очередные региональные и муниципальные выборы, а также другие выборные кампании, включая выборы депутатов законодательных органов и довыборы в Государственную думу. Всего в стране пройдут почти четыре тысячи избирательных кампаний.
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