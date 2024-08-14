https://crimea.ria.ru/20240814/v-prigranichnykh-regionakh-proydet-dosrochnoe-golosovanie--tsik-1139609470.html

В приграничных регионах пройдет досрочное голосование – ЦИК

В приграничных регионах пройдет досрочное голосование – ЦИК - РИА Новости Крым, 14.08.2024

В приграничных регионах пройдет досрочное голосование – ЦИК

В приграничных регионах голосование на выборах всех уровней может проходить досрочно. Такое решение принято Центральной избирательной комиссией России. РИА Новости Крым, 14.08.2024

2024-08-14T21:16

2024-08-14T21:16

2024-08-14T21:16

центральная избирательная комиссия россии (цик)

центризбирком (цик рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. В приграничных регионах голосование на выборах всех уровней может проходить досрочно. Такое решение принято Центральной избирательной комиссией России.Также, по информации Центральной избирательной комиссии, досрочное голосование может проходить на территориях, где отсутствуют помещения для голосования, затруднено транспортное сообщение либо отсутствует возможность организовать голосование в помещении для голосования.В ЦИК объясняют как включиться в списки избирателей по месту нахождения в пределах своего избирательного округа. Для этого необходимо подать заявление с помощью технологии "Мобильный избиратель". Если же нет возможности подать такое заявление, то обратиться непосредственно в участковую комиссию по месту нахождения вплоть до дня голосования.С 6 по 8 сентября этого года в России пройдут очередные региональные и муниципальные выборы, а также другие выборные кампании, включая выборы депутатов законодательных органов и довыборы в Государственную думу. Всего в стране пройдут почти четыре тысячи избирательных кампаний.Читайте также на РИА Новости Крым:Адаптация к реальности: чего ждать от предстоящих выборов в РФ и КрымуВидеофиксация и наблюдатели: как в Крыму обеспечат прозрачность выборовВ какую сумму обойдутся выборы в парламент Крыма

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центральная избирательная комиссия россии (цик), центризбирком (цик рф), выборы, новости