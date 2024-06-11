https://crimea.ria.ru/20240611/videofiksatsiya-i-nablyudateli-kak-v-krymu-obespechat-prozrachnost-vyborov-1138032564.html

Видеофиксация и наблюдатели: как в Крыму обеспечат прозрачность выборов

Видеофиксация и наблюдатели: как в Крыму обеспечат прозрачность выборов - РИА Новости Крым, 11.06.2024

Видеофиксация и наблюдатели: как в Крыму обеспечат прозрачность выборов

В Крыму в дни голосования на выборах депутатов парламента республики и муниципальных органов власти на всех избирательных участках будет проводиться сквозная... РИА Новости Крым, 11.06.2024

2024-06-11T17:38

2024-06-11T17:38

2024-06-11T17:38

выборы

единый день голосования

государственный совет рк (госсовет)

общество

михаил малышев

избирком крыма

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В Крыму в дни голосования на выборах депутатов парламента республики и муниципальных органов власти на всех избирательных участках будет проводиться сквозная видеофиксация с сохранением записи на цифровых носителях и возможностью просмотра при необходимости. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила зампредседателя Избирательной комиссии РК Инна Гузеева.От видеонаблюдения онлайн, которое на состоявшихся в марте президентских выборах применялось в Крыму более чем на 600 участках, пришлось отказаться из-за высокой дороговизны этой технологии, пояснила Гузеева. Видеонаблюдение обошлось бы крымскому бюджету в 50 миллионов рублей плюс к тем 376 миллионам, которые уже выделены из казны на подготовку и проведение выборов в Госсовет РК.Председатель Избиркома Михаил Малышев в свою очередь заверил, что систем видеофиксации вполне достаточно для того, чтобы не допустить фальсификаций и инсинуаций и обеспечить легитимность и прозрачность процесса волеизъявления и самих результатов выборов.Выборы в Крыму пройдут с 6 по 8 сентября. Для их проведения сформированы 1129 участковых избирательных комиссий. По состоянию на 1 января этого года в Крыму зарегистрированы 1 миллион 481 тысяч 251 избиратель. Следить за процессом голосования будут тысячи наблюдателей - как от политических партий и кандидатов, так и от Общественной палаты республики.Дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на местных выборах в Крыму не будет, добавила Гузеева. В то же время жителям республики будет доступен механизм "Мобильный избиратель", позволяющий проголосовать по месту своего нахождения. Подать заявление можно с 22 июля по 2 сентября через МФЦ, портал "Госуслуги" или в любую из 28 территориальных избирательных комиссий (ТИК). С 28 августа такое заявление можно подать в любую участковую комиссию.Но если избиратель будет выезжать за пределы своего одномандатного округа, он сможет проголосовать только за партийный список, но не за мажоритарного кандидата.Также будут доступны голосование на дому и голосование в труднодоступных местах, где нет помещений для голосования и затруднена транспортная доступность.Малышев добавил, что предпринимаются все надлежащие меры для обеспечения безопасности всех участников избирательного процесса.Читайте также на РИА Новости Крым:Малышев вновь возглавил Избирательную комиссию КрымаВ Крыму началось формирование нового состава ИзбиркомаСтали известны результаты выборов президента России в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выборы, единый день голосования, государственный совет рк (госсовет), общество, михаил малышев, избирком крыма, новости крыма, крым