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Видеофиксация и наблюдатели: как в Крыму обеспечат прозрачность выборов - РИА Новости Крым, 11.06.2024
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Видеофиксация и наблюдатели: как в Крыму обеспечат прозрачность выборов
Видеофиксация и наблюдатели: как в Крыму обеспечат прозрачность выборов - РИА Новости Крым, 11.06.2024
Видеофиксация и наблюдатели: как в Крыму обеспечат прозрачность выборов
В Крыму в дни голосования на выборах депутатов парламента республики и муниципальных органов власти на всех избирательных участках будет проводиться сквозная... РИА Новости Крым, 11.06.2024
2024-06-11T17:38
2024-06-11T17:38
выборы
единый день голосования
государственный совет рк (госсовет)
общество
михаил малышев
избирком крыма
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В Крыму в дни голосования на выборах депутатов парламента республики и муниципальных органов власти на всех избирательных участках будет проводиться сквозная видеофиксация с сохранением записи на цифровых носителях и возможностью просмотра при необходимости. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила зампредседателя Избирательной комиссии РК Инна Гузеева.От видеонаблюдения онлайн, которое на состоявшихся в марте президентских выборах применялось в Крыму более чем на 600 участках, пришлось отказаться из-за высокой дороговизны этой технологии, пояснила Гузеева. Видеонаблюдение обошлось бы крымскому бюджету в 50 миллионов рублей плюс к тем 376 миллионам, которые уже выделены из казны на подготовку и проведение выборов в Госсовет РК.Председатель Избиркома Михаил Малышев в свою очередь заверил, что систем видеофиксации вполне достаточно для того, чтобы не допустить фальсификаций и инсинуаций и обеспечить легитимность и прозрачность процесса волеизъявления и самих результатов выборов.Выборы в Крыму пройдут с 6 по 8 сентября. Для их проведения сформированы 1129 участковых избирательных комиссий. По состоянию на 1 января этого года в Крыму зарегистрированы 1 миллион 481 тысяч 251 избиратель. Следить за процессом голосования будут тысячи наблюдателей - как от политических партий и кандидатов, так и от Общественной палаты республики.Дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на местных выборах в Крыму не будет, добавила Гузеева. В то же время жителям республики будет доступен механизм "Мобильный избиратель", позволяющий проголосовать по месту своего нахождения. Подать заявление можно с 22 июля по 2 сентября через МФЦ, портал "Госуслуги" или в любую из 28 территориальных избирательных комиссий (ТИК). С 28 августа такое заявление можно подать в любую участковую комиссию.Но если избиратель будет выезжать за пределы своего одномандатного округа, он сможет проголосовать только за партийный список, но не за мажоритарного кандидата.Также будут доступны голосование на дому и голосование в труднодоступных местах, где нет помещений для голосования и затруднена транспортная доступность.Малышев добавил, что предпринимаются все надлежащие меры для обеспечения безопасности всех участников избирательного процесса.Читайте также на РИА Новости Крым:Малышев вновь возглавил Избирательную комиссию КрымаВ Крыму началось формирование нового состава ИзбиркомаСтали известны результаты выборов президента России в Крыму
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РИА Новости Крым
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4.7
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выборы, единый день голосования, государственный совет рк (госсовет), общество, михаил малышев, избирком крыма, новости крыма, крым
Видеофиксация и наблюдатели: как в Крыму обеспечат прозрачность выборов

На выборах в Крыму все участки будут оборудованы средствами видеофиксации – Избирком

17:38 11.06.2024
 
© РИА Новости . Андрей Иглов / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в Крыму
Единый день голосования в Крыму - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости . Андрей Иглов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В Крыму в дни голосования на выборах депутатов парламента республики и муниципальных органов власти на всех избирательных участках будет проводиться сквозная видеофиксация с сохранением записи на цифровых носителях и возможностью просмотра при необходимости. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила зампредседателя Избирательной комиссии РК Инна Гузеева.
"На всех участках планируется видеофиксация. Запись будет производиться на протяжении всех трех дней голосования 24 часа в сутки", – сказала она.
От видеонаблюдения онлайн, которое на состоявшихся в марте президентских выборах применялось в Крыму более чем на 600 участках, пришлось отказаться из-за высокой дороговизны этой технологии, пояснила Гузеева. Видеонаблюдение обошлось бы крымскому бюджету в 50 миллионов рублей плюс к тем 376 миллионам, которые уже выделены из казны на подготовку и проведение выборов в Госсовет РК.
Председатель Избиркома Михаил Малышев в свою очередь заверил, что систем видеофиксации вполне достаточно для того, чтобы не допустить фальсификаций и инсинуаций и обеспечить легитимность и прозрачность процесса волеизъявления и самих результатов выборов.
Выборы в Крыму пройдут с 6 по 8 сентября. Для их проведения сформированы 1129 участковых избирательных комиссий. По состоянию на 1 января этого года в Крыму зарегистрированы 1 миллион 481 тысяч 251 избиратель. Следить за процессом голосования будут тысячи наблюдателей - как от политических партий и кандидатов, так и от Общественной палаты республики.
Дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на местных выборах в Крыму не будет, добавила Гузеева. В то же время жителям республики будет доступен механизм "Мобильный избиратель", позволяющий проголосовать по месту своего нахождения. Подать заявление можно с 22 июля по 2 сентября через МФЦ, портал "Госуслуги" или в любую из 28 территориальных избирательных комиссий (ТИК). С 28 августа такое заявление можно подать в любую участковую комиссию.
Но если избиратель будет выезжать за пределы своего одномандатного округа, он сможет проголосовать только за партийный список, но не за мажоритарного кандидата.
Также будут доступны голосование на дому и голосование в труднодоступных местах, где нет помещений для голосования и затруднена транспортная доступность.
Малышев добавил, что предпринимаются все надлежащие меры для обеспечения безопасности всех участников избирательного процесса.
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ВыборыЕдиный день голосованияГосударственный совет РК (Госсовет)ОбществоМихаил МалышевИзбирком КрымаНовости КрымаКрым
 
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