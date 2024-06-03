https://crimea.ria.ru/20240603/malyshev-vnov-vozglavil-izbiratelnuyu-komissiyu-kryma-1137808847.html

Малышев вновь возглавил Избирательную комиссию Крыма

Малышев вновь возглавил Избирательную комиссию Крыма - РИА Новости Крым, 03.06.2024

Малышев вновь возглавил Избирательную комиссию Крыма

В Крыму состоялось первое организационное заседание нового состава Избирательной комиссии РК 2024-2029 годов. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 03.06.2024

2024-06-03T13:05

2024-06-03T13:05

2024-06-03T13:05

избирательная комиссия республики крым

михаил малышев

крым

новости крыма

выборы

инна гузеева

наталья безрученко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. В Крыму состоялось первое организационное заседание нового состава Избирательной комиссии РК 2024-2029 годов. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе организации.В рамках заседания путем тайного голосования были избраны председатель, заместитель председателя и секретарь Избиркома Крыма. Председателем избирательной комиссии РК избран Михаил Малышев, заместителем председателя - Инна Гузеева, секретарем - Наталья Безрученко.Он отметил, что на комиссию возлагаются все организационные моменты, которые связаны с подготовкой и проведением выборов в единый день голосования в сентябре, и на протяжении всего периода каденции."Подготовка к единому дню голосования начинается с сегодняшнего дня. И избранный сегодня состав избиркома полностью готов выполнить возложенные на избирательную систему функции", - резюмировал он.Михаил Малышев неоднократно избирался на пост председателя Избирательной комиссии Крыма, является действующим главой Избиркома РК. В 2014 году был председателем комиссии по проведению общекрымского референдума. Отмечен государственными, ведомственными и региональными наградами.Инна Гузеева работает в составе Избирательной комиссии Крыма с 2015 года. Дважды избиралась на должность заместителя председателя комиссии. Ранее работала в аппарате Избиркома Крыма, возглавляла теризбирком Сакского района. Отмечена наградами ЦИК России и других ведомств.Формирование нового состава Избирательной комиссии региона на 2024-2029 годы в связи с истечением срока полномочий действующего состава началось в марте этого года. Срок полномочий предыдущего состава завершился 20 мая. В состав комиссии входят 14 членов с правом решающего голоса. Семерых из них назначает глава республики, еще семерых – парламент региона.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

избирательная комиссия республики крым, михаил малышев, крым, новости крыма, выборы, инна гузеева, наталья безрученко