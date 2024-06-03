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Малышев вновь возглавил Избирательную комиссию Крыма
Малышев вновь возглавил Избирательную комиссию Крыма - РИА Новости Крым, 03.06.2024
Малышев вновь возглавил Избирательную комиссию Крыма
В Крыму состоялось первое организационное заседание нового состава Избирательной комиссии РК 2024-2029 годов. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 03.06.2024
2024-06-03T13:05
2024-06-03T13:05
2024-06-03T13:05
избирательная комиссия республики крым
михаил малышев
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инна гузеева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. В Крыму состоялось первое организационное заседание нового состава Избирательной комиссии РК 2024-2029 годов. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе организации.В рамках заседания путем тайного голосования были избраны председатель, заместитель председателя и секретарь Избиркома Крыма. Председателем избирательной комиссии РК избран Михаил Малышев, заместителем председателя - Инна Гузеева, секретарем - Наталья Безрученко.Он отметил, что на комиссию возлагаются все организационные моменты, которые связаны с подготовкой и проведением выборов в единый день голосования в сентябре, и на протяжении всего периода каденции."Подготовка к единому дню голосования начинается с сегодняшнего дня. И избранный сегодня состав избиркома полностью готов выполнить возложенные на избирательную систему функции", - резюмировал он.Михаил Малышев неоднократно избирался на пост председателя Избирательной комиссии Крыма, является действующим главой Избиркома РК. В 2014 году был председателем комиссии по проведению общекрымского референдума. Отмечен государственными, ведомственными и региональными наградами.Инна Гузеева работает в составе Избирательной комиссии Крыма с 2015 года. Дважды избиралась на должность заместителя председателя комиссии. Ранее работала в аппарате Избиркома Крыма, возглавляла теризбирком Сакского района. Отмечена наградами ЦИК России и других ведомств.Формирование нового состава Избирательной комиссии региона на 2024-2029 годы в связи с истечением срока полномочий действующего состава началось в марте этого года. Срок полномочий предыдущего состава завершился 20 мая. В состав комиссии входят 14 членов с правом решающего голоса. Семерых из них назначает глава республики, еще семерых – парламент региона.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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избирательная комиссия республики крым, михаил малышев, крым, новости крыма, выборы, инна гузеева, наталья безрученко
Малышев вновь возглавил Избирательную комиссию Крыма
Михаил Малышев переизбран на должность председателя Избиркома Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым.
В Крыму состоялось первое организационное заседание нового состава Избирательной комиссии РК 2024-2029 годов. Об этом РИА Новости Крым
сообщили в пресс-службе организации.
В рамках заседания путем тайного голосования были избраны председатель, заместитель председателя и секретарь Избиркома Крыма. Председателем избирательной комиссии РК избран Михаил Малышев, заместителем председателя - Инна Гузеева, секретарем - Наталья Безрученко.
"Избирательная комиссия Республики Крым собралась в новом составе. Путем тайного голосования были избраны председатель, заместитель председателя, секретарь и полный состав, то есть 14 членов Избирательной комиссии с правом решающего голоса", – сообщил Михаил Малышев.
Он отметил, что на комиссию возлагаются все организационные моменты, которые связаны с подготовкой и проведением выборов в единый день голосования в сентябре, и на протяжении всего периода каденции.
"Подготовка к единому дню голосования начинается с сегодняшнего дня. И избранный сегодня состав избиркома полностью готов выполнить возложенные на избирательную систему функции", - резюмировал он.
Михаил Малышев неоднократно избирался на пост председателя Избирательной комиссии Крыма, является действующим главой Избиркома РК. В 2014 году был председателем комиссии по проведению общекрымского референдума. Отмечен государственными, ведомственными и региональными наградами.
Инна Гузеева работает в составе Избирательной комиссии Крыма с 2015 года. Дважды избиралась на должность заместителя председателя комиссии. Ранее работала в аппарате Избиркома Крыма, возглавляла теризбирком Сакского района. Отмечена наградами ЦИК России и других ведомств.
Формирование нового состава Избирательной комиссии региона на 2024-2029 годы в связи с истечением срока полномочий действующего состава началось
в марте этого года. Срок полномочий предыдущего состава завершился 20 мая. В состав комиссии входят 14 членов с правом решающего голоса. Семерых из них назначает глава республики, еще семерых – парламент региона.