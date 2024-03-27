https://crimea.ria.ru/20240327/v-krymu-nachalos-formirovanie-novogo-sostava-izbirkoma-1136075083.html

В Крыму началось формирование нового состава Избиркома

В Крыму началось формирование нового состава Избиркома - РИА Новости Крым, 27.03.2024

В Крыму началось формирование нового состава Избиркома

В Республике Крым объявили о формировании нового состава Избирательной комиссии региона на 2024-2029 годы в связи с истечением срока полномочий действующего... РИА Новости Крым, 27.03.2024

2024-03-27T14:48

2024-03-27T14:48

2024-03-27T14:48

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым. В Республике Крым объявили о формировании нового состава Избирательной комиссии региона на 2024-2029 годы в связи с истечением срока полномочий действующего состава. Об этом сообщает пресс-служба Избиркома РК.Срок полномочий нынешнего состава Избиркома Крыма завершается 20 мая. В состав комиссии входят 14 членов с правом решающего голоса. Семерых из них назначает глава республики, еще семерых – парламент региона.Предложения по кандидатурам могут вносить партии, имеющие своих представителей в Госдуме РФ и Госсовете Крыма, другие политические партии и общественные объединения, представительные органы муниципалитетов, Избирком Крыма действующего состава и Центризбирком РФ.В частности, ЦИК России предложила назначить Михаила Малышева и Инну Гузееву членами крымского Избиркома с правом решающего голоса, сообщает Telegram-канал комиссии.Михаил Малышев неоднократно избирался на пост председателя Избирательной комиссии Крыма, является действующим главой Избиркома РК. В 2014 году был председателем комиссии по проведению общекрымского референдума. Отмечен государственными, ведомственными и региональными наградами.Инна Гузеева работает в составе Избирательной комиссии Крыма с 2015 года. Дважды избиралась на должность заместителя председателя комиссии. Ранее работала в аппарате Избиркома Крыма, возглавляла теризбирком Сакского района. Отмечена наградами ЦИК России и других ведомств.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: выборы показали, что Россия – одна большая и дружная семьяВ Крыму выборы президента России имели особый смысл – политологЧто говорят иностранные эксперты о выборах президента РФ в Крыму

https://crimea.ria.ru/20240327/v-sentyabre-v-krymu-proydut-vybory-1136071307.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выборы, избирательная комиссия республики крым, новости крыма, крым, общество, государственный совет рк (госсовет), сергей аксенов, государственная дума рф, михаил малышев, инна гузеева