https://crimea.ria.ru/20240327/v-krymu-nachalos-formirovanie-novogo-sostava-izbirkoma-1136075083.html
В Крыму началось формирование нового состава Избиркома
В Крыму началось формирование нового состава Избиркома - РИА Новости Крым, 27.03.2024
В Крыму началось формирование нового состава Избиркома
В Республике Крым объявили о формировании нового состава Избирательной комиссии региона на 2024-2029 годы в связи с истечением срока полномочий действующего... РИА Новости Крым, 27.03.2024
2024-03-27T14:48
2024-03-27T14:48
2024-03-27T14:48
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым. В Республике Крым объявили о формировании нового состава Избирательной комиссии региона на 2024-2029 годы в связи с истечением срока полномочий действующего состава. Об этом сообщает пресс-служба Избиркома РК.Срок полномочий нынешнего состава Избиркома Крыма завершается 20 мая. В состав комиссии входят 14 членов с правом решающего голоса. Семерых из них назначает глава республики, еще семерых – парламент региона.Предложения по кандидатурам могут вносить партии, имеющие своих представителей в Госдуме РФ и Госсовете Крыма, другие политические партии и общественные объединения, представительные органы муниципалитетов, Избирком Крыма действующего состава и Центризбирком РФ.В частности, ЦИК России предложила назначить Михаила Малышева и Инну Гузееву членами крымского Избиркома с правом решающего голоса, сообщает Telegram-канал комиссии.Михаил Малышев неоднократно избирался на пост председателя Избирательной комиссии Крыма, является действующим главой Избиркома РК. В 2014 году был председателем комиссии по проведению общекрымского референдума. Отмечен государственными, ведомственными и региональными наградами.Инна Гузеева работает в составе Избирательной комиссии Крыма с 2015 года. Дважды избиралась на должность заместителя председателя комиссии. Ранее работала в аппарате Избиркома Крыма, возглавляла теризбирком Сакского района. Отмечена наградами ЦИК России и других ведомств.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: выборы показали, что Россия – одна большая и дружная семьяВ Крыму выборы президента России имели особый смысл – политологЧто говорят иностранные эксперты о выборах президента РФ в Крыму
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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выборы, избирательная комиссия республики крым, новости крыма, крым, общество, государственный совет рк (госсовет), сергей аксенов, государственная дума рф, михаил малышев, инна гузеева
В Крыму началось формирование нового состава Избиркома
В Крыму приступили к формированию состава Избирательной комиссии на ближайшие пять лет
СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым. В Республике Крым объявили о формировании нового состава Избирательной комиссии региона на 2024-2029 годы в связи с истечением срока полномочий действующего состава. Об этом сообщает пресс-служба Избиркома РК.
Срок полномочий нынешнего состава Избиркома Крыма завершается 20 мая. В состав комиссии входят 14 членов с правом решающего голоса. Семерых из них назначает глава республики, еще семерых – парламент региона.
"Прием предложений по кандидатурам в новый состав крымского избиркома 2024-2029 годов осуществляется Государственным советом Крыма и главой Республики Крым с 23 марта по 21 апреля включительно", – говорится в сообщении.
Предложения по кандидатурам могут вносить партии, имеющие своих представителей в Госдуме РФ и Госсовете Крыма, другие политические партии и общественные объединения, представительные органы муниципалитетов, Избирком Крыма действующего состава и Центризбирком РФ.
В частности, ЦИК России предложила назначить Михаила Малышева и Инну Гузееву членами крымского Избиркома с правом решающего голоса, сообщает Telegram-канал комиссии.
Михаил Малышев неоднократно избирался на пост председателя Избирательной комиссии Крыма, является действующим главой Избиркома РК. В 2014 году был председателем комиссии по проведению общекрымского референдума. Отмечен государственными, ведомственными и региональными наградами.
Инна Гузеева работает в составе Избирательной комиссии Крыма с 2015 года. Дважды избиралась на должность заместителя председателя комиссии. Ранее работала в аппарате Избиркома Крыма, возглавляла теризбирком Сакского района. Отмечена наградами ЦИК России и других ведомств.
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