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В Крыму выборы президента России имели особый смысл – политолог - РИА Новости Крым, 20.03.2024
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Выборы президента России
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В Крыму выборы президента России имели особый смысл – политолог
В Крыму выборы президента России имели особый смысл – политолог - РИА Новости Крым, 20.03.2024
В Крыму выборы президента России имели особый смысл – политолог
Голосование жителей Крыма и Севастополя на выборах президента РФ имело особый подтекст: таким образом люди выражали российскому лидеру Владимиру Путину... РИА Новости Крым, 20.03.2024
2024-03-20T08:05
2024-03-20T08:48
вадим колесниченко
выборы президента россии
владимир путин (политик)
выборы
общество
крым
севастополь
мнения
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Голосование жителей Крыма и Севастополя на выборах президента РФ имело особый подтекст: таким образом люди выражали российскому лидеру Владимиру Путину благодарность за мужество и то решение, которое он принял в 2014 году. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Он подчеркнул, что лидеры Европы и других стран мира такой поддержки, которую заслужил президент России, никогда не имели и вряд ли будут иметь. И это, по словам Колесниченко, не только "повод для Макрона, Шольца и прочих стоять в уголке и тихо плакать", но и сигнал о том, что "программу, обещания и заявления, которые делал кандидат в президенты, будет выполнять не только он и Кабинет министров – это наша коллективная программа". И это самое страшное для недружественного Запада, отметил политолог.Ранее, голосуя в Севастополе, блогер Юрий Подоляка заявил, что Запад в очередной раз обманулся, решив напугать россиян террором ВСУ и сорвать выборы: "Они получили ровно обратный процесс, и это наш ответ новым Чемберленам", – сказал Подоляка.Читайте также на РИА Новости Крым:За Путина проголосовало рекордное число избирателей – ПамфиловаМы все соратники: Путин сделал заявление по итогам выборовПутин призвал соперников по выборам продолжить совместную работу
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вадим колесниченко, владимир путин (политик), выборы, общество, крым, севастополь, мнения, политика
В Крыму выборы президента России имели особый смысл – политолог

Голосование за Путина в Крыму и Севастополе имело особый смысл – политолог

08:05 20.03.2024 (обновлено: 08:48 20.03.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкВ. Путин
В. Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Голосование жителей Крыма и Севастополя на выборах президента РФ имело особый подтекст: таким образом люди выражали российскому лидеру Владимиру Путину благодарность за мужество и то решение, которое он принял в 2014 году. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.

"Голосование севастопольцев и крымчан имело особый подтекст. Таким образом люди выразили благодарность нашему президенту за его личное мужество, которое он проявил в 2014 году, и за принятое им решение. Во-первых, Россия отряхнулась от морока либерализма и начала восхождение к отказу от постколониального состояния. И, во-вторых, мы вернулись благодаря этому решению в родную гавань. Поэтому для нас это вдвойне приятно", – сказал Колесниченко.

Он подчеркнул, что лидеры Европы и других стран мира такой поддержки, которую заслужил президент России, никогда не имели и вряд ли будут иметь. И это, по словам Колесниченко, не только "повод для Макрона, Шольца и прочих стоять в уголке и тихо плакать", но и сигнал о том, что "программу, обещания и заявления, которые делал кандидат в президенты, будет выполнять не только он и Кабинет министров – это наша коллективная программа". И это самое страшное для недружественного Запада, отметил политолог.

"Все четыре года деятельность Запада была направлена против России, и в первую очередь – на раскол социальной стабильности в обществе. Им это не удалось. Явка на выборах составила более конституционного большинства, голосов за победителя тоже гораздо больше. Это говорит о легитимности наших выборов. Даже не для Запада – он для нас сегодня вторичен. Главное – легитимность для нашего народа, потому что источником власти является народ. И он в подавляющем большинстве высказался за тот курс, который предлагает Владимир Владимирович Путин. Теперь все вместе мы будем демонстрировать всему миру наше единство", – заключил эксперт.

Ранее, голосуя в Севастополе, блогер Юрий Подоляка заявил, что Запад в очередной раз обманулся, решив напугать россиян террором ВСУ и сорвать выборы: "Они получили ровно обратный процесс, и это наш ответ новым Чемберленам", – сказал Подоляка.
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