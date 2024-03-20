https://crimea.ria.ru/20240320/v-krymu-vybory-prezidenta-rossii-imeli-osobyy-podtekst--politolog-1135835837.html

В Крыму выборы президента России имели особый смысл – политолог

В Крыму выборы президента России имели особый смысл – политолог - РИА Новости Крым, 20.03.2024

В Крыму выборы президента России имели особый смысл – политолог

Голосование жителей Крыма и Севастополя на выборах президента РФ имело особый подтекст: таким образом люди выражали российскому лидеру Владимиру Путину... РИА Новости Крым, 20.03.2024

2024-03-20T08:05

2024-03-20T08:05

2024-03-20T08:48

вадим колесниченко

выборы президента россии

владимир путин (политик)

выборы

общество

крым

севастополь

мнения

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Голосование жителей Крыма и Севастополя на выборах президента РФ имело особый подтекст: таким образом люди выражали российскому лидеру Владимиру Путину благодарность за мужество и то решение, которое он принял в 2014 году. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Он подчеркнул, что лидеры Европы и других стран мира такой поддержки, которую заслужил президент России, никогда не имели и вряд ли будут иметь. И это, по словам Колесниченко, не только "повод для Макрона, Шольца и прочих стоять в уголке и тихо плакать", но и сигнал о том, что "программу, обещания и заявления, которые делал кандидат в президенты, будет выполнять не только он и Кабинет министров – это наша коллективная программа". И это самое страшное для недружественного Запада, отметил политолог.Ранее, голосуя в Севастополе, блогер Юрий Подоляка заявил, что Запад в очередной раз обманулся, решив напугать россиян террором ВСУ и сорвать выборы: "Они получили ровно обратный процесс, и это наш ответ новым Чемберленам", – сказал Подоляка.Читайте также на РИА Новости Крым:За Путина проголосовало рекордное число избирателей – ПамфиловаМы все соратники: Путин сделал заявление по итогам выборовПутин призвал соперников по выборам продолжить совместную работу

https://crimea.ria.ru/20240318/o-chem-govoril-putin-na-press-konferentsii-po-itogam-vyborov-1135791026.html

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вадим колесниченко, владимир путин (политик), выборы, общество, крым, севастополь, мнения, политика