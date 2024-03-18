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Путин призвал соперников по выборам продолжить совместную работу
Путин призвал соперников по выборам продолжить совместную работу - РИА Новости Крым, 18.03.2024
Путин призвал соперников по выборам продолжить совместную работу
Действующий президент РФ Владимир Путин, лидирующий на выборах президента РФ, призвал других кандидатов продолжать активную совместную работу. Об этом он заявил РИА Новости Крым, 18.03.2024
2024-03-18T18:44
2024-03-18T18:44
2024-03-18T18:45
выборы президента россии
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Действующий президент РФ Владимир Путин, лидирующий на выборах президента РФ, призвал других кандидатов продолжать активную совместную работу. Об этом он заявил на встрече с кандидатами на пост президента Николаем Харитоновым, Леонидом Слуцким и Владиславом Даванковым в Кремле.Он также поблагодарил своих соперников за то, что избирательная кампания шла цивилизованно, в полном соответствии с российским законом."Надеюсь такой конструктивный подход уже на площадке парламента, на площадке взаимодействия в Совете Федерации, где работают представители регионов России, нам удастся сохранить и в будущем для достижения целей развития", – добавил Путин.Основное голосование по выборам президента РФ прошло с 15 по 17 марта. По итогам обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов, Харитонов – 4,31% голосов, Даванков – 3,85%, Слуцкий – 3,2%. Официальное заседание Центризбиркома об итогах выборов президента России состоится 21 марта.Читайте также на РИА Новости Крым:За Путина проголосовало рекордное число избирателей – ПамфиловаСтали известны результаты выборов президента России в КрымуО чем говорил Путин на пресс-конференции по итогам выборов
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владимир путин (политик), выборы, россия, общество
Путин призвал соперников по выборам продолжить совместную работу
Путин призвал своих соперников на выборах президента продолжать совместную работу
18:44 18.03.2024 (обновлено: 18:45 18.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Действующий президент РФ Владимир Путин, лидирующий на выборах президента РФ, призвал других кандидатов продолжать активную совместную работу. Об этом он заявил на встрече с кандидатами на пост президента Николаем Харитоновым, Леонидом Слуцким и Владиславом Даванковым в Кремле.
"Мы вместе с вами прошли каждый свой путь в ходе этой избирательной кампании. Я знаю и всегда исхожу из того, что у каждого человека, тем более председателей парламентских фракций, свой взгляд на то, что и как мы должны делать для того, чтобы добиваться общих целей национального развития. Нам нужно продолжать активную совместную работу в парламенте страны, совместную работу по продвижению тех идей, реализация которых позволит нам приблизиться к решению стоящих перед страной задач ", – обратился Путин к политикам.
Он также поблагодарил своих соперников за то, что избирательная кампания шла цивилизованно, в полном соответствии с российским законом.
"Надеюсь такой конструктивный подход уже на площадке парламента, на площадке взаимодействия в Совете Федерации, где работают представители регионов России, нам удастся сохранить и в будущем для достижения целей развития", – добавил Путин.
Основное голосование по выборам президента РФ прошло с 15 по 17 марта. По итогам обработки 100% протоколов
Путин набрал 87,28% голосов, Харитонов – 4,31% голосов, Даванков – 3,85%, Слуцкий – 3,2%. Официальное заседание Центризбиркома об итогах выборов президента России состоится 21 марта.
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