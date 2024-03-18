Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал соперников по выборам продолжить совместную работу - РИА Новости Крым, 18.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Досрочное голосование на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Выборы президента России
https://crimea.ria.ru/20240318/putin-prizval-sopernikov-po-vyboram-prodolzhit-sovmestnuyu-rabotu-1135812076.html
Путин призвал соперников по выборам продолжить совместную работу
Путин призвал соперников по выборам продолжить совместную работу - РИА Новости Крым, 18.03.2024
Путин призвал соперников по выборам продолжить совместную работу
Действующий президент РФ Владимир Путин, лидирующий на выборах президента РФ, призвал других кандидатов продолжать активную совместную работу. Об этом он заявил РИА Новости Крым, 18.03.2024
2024-03-18T18:44
2024-03-18T18:45
выборы президента россии
владимир путин (политик)
выборы
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/12/1135812218_0:238:3072:1966_1920x0_80_0_0_7ab984a5f98fb0ef9a5f25a072176d27.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Действующий президент РФ Владимир Путин, лидирующий на выборах президента РФ, призвал других кандидатов продолжать активную совместную работу. Об этом он заявил на встрече с кандидатами на пост президента Николаем Харитоновым, Леонидом Слуцким и Владиславом Даванковым в Кремле.Он также поблагодарил своих соперников за то, что избирательная кампания шла цивилизованно, в полном соответствии с российским законом."Надеюсь такой конструктивный подход уже на площадке парламента, на площадке взаимодействия в Совете Федерации, где работают представители регионов России, нам удастся сохранить и в будущем для достижения целей развития", – добавил Путин.Основное голосование по выборам президента РФ прошло с 15 по 17 марта. По итогам обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов, Харитонов – 4,31% голосов, Даванков – 3,85%, Слуцкий – 3,2%. Официальное заседание Центризбиркома об итогах выборов президента России состоится 21 марта.Читайте также на РИА Новости Крым:За Путина проголосовало рекордное число избирателей – ПамфиловаСтали известны результаты выборов президента России в КрымуО чем говорил Путин на пресс-конференции по итогам выборов
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/12/1135812218_635:221:3072:2048_1920x0_80_0_0_e7b59b060d9e4d45eaf20c2817855dfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), выборы, россия, общество
Путин призвал соперников по выборам продолжить совместную работу

Путин призвал своих соперников на выборах президента продолжать совместную работу

18:44 18.03.2024 (обновлено: 18:45 18.03.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкВ. Путин
В. Путин
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Действующий президент РФ Владимир Путин, лидирующий на выборах президента РФ, призвал других кандидатов продолжать активную совместную работу. Об этом он заявил на встрече с кандидатами на пост президента Николаем Харитоновым, Леонидом Слуцким и Владиславом Даванковым в Кремле.

"Мы вместе с вами прошли каждый свой путь в ходе этой избирательной кампании. Я знаю и всегда исхожу из того, что у каждого человека, тем более председателей парламентских фракций, свой взгляд на то, что и как мы должны делать для того, чтобы добиваться общих целей национального развития. Нам нужно продолжать активную совместную работу в парламенте страны, совместную работу по продвижению тех идей, реализация которых позволит нам приблизиться к решению стоящих перед страной задач ", – обратился Путин к политикам.

Он также поблагодарил своих соперников за то, что избирательная кампания шла цивилизованно, в полном соответствии с российским законом.
"Надеюсь такой конструктивный подход уже на площадке парламента, на площадке взаимодействия в Совете Федерации, где работают представители регионов России, нам удастся сохранить и в будущем для достижения целей развития", – добавил Путин.
Основное голосование по выборам президента РФ прошло с 15 по 17 марта. По итогам обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов, Харитонов – 4,31% голосов, Даванков – 3,85%, Слуцкий – 3,2%. Официальное заседание Центризбиркома об итогах выборов президента России состоится 21 марта.
Читайте также на РИА Новости Крым:
За Путина проголосовало рекордное число избирателей – Памфилова
Стали известны результаты выборов президента России в Крыму
О чем говорил Путин на пресс-конференции по итогам выборов
 
Выборы президента РоссииВладимир Путин (политик)ВыборыРоссияОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:48Подлинная независимость: что для России означает возвращение Крыма
19:31Дорога между Бердянском и Мариуполем восстановлена
19:23Путин: Крым – это прежде всего люди
19:10ВСУ выгоняют из домов жителей сел на правом берегу Днепра – Сальдо
18:55Прямое попадание в дом в Белгородской области: число погибших увеличилось
18:44Путин призвал соперников по выборам продолжить совместную работу
18:35Духовная победа и пост: военный священник объяснил символизм 18 марта
18:14Украинская ДРГ уничтожена при попытке продвинуться к границе России
18:00Митинг-концерт в честь 10-й годовщины воссоединения Крыма с Россией
17:43Они наши братья: как Крым помогает интеграции Херсонской области
17:31Очередная воздушная атака на Белгород: пострадали люди и повреждены дома
17:11Очередь продолжает расти: сколько ждать проезда по Крымскому мосту
17:00Крымская весна поставила крест на "голубой мечте" США – мнение
16:48На лекарства для больных гепатитом С выделят 18 миллиардов рублей
16:27В Москве простились с Александром Ширвиндтом
16:09Столтенберг: поддержка НАТО нанесла ущерб российскому флоту в Черном море
15:51В Букингемском дворце опровергли слухи о смерти короля
15:46За Путина проголосовало рекордное число избирателей – Памфилова
15:28Путин набрал 87,28% голосов после обработки 100% протоколов
15:20Шествие в честь 10-летия Крымской весны прошло на выставке "Россия"
Лента новостейМолния