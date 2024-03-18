https://crimea.ria.ru/20240318/putin-prizval-sopernikov-po-vyboram-prodolzhit-sovmestnuyu-rabotu-1135812076.html

Путин призвал соперников по выборам продолжить совместную работу

Путин призвал соперников по выборам продолжить совместную работу - РИА Новости Крым, 18.03.2024

Путин призвал соперников по выборам продолжить совместную работу

Действующий президент РФ Владимир Путин, лидирующий на выборах президента РФ, призвал других кандидатов продолжать активную совместную работу. Об этом он заявил РИА Новости Крым, 18.03.2024

2024-03-18T18:44

2024-03-18T18:44

2024-03-18T18:45

выборы президента россии

владимир путин (политик)

выборы

россия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Действующий президент РФ Владимир Путин, лидирующий на выборах президента РФ, призвал других кандидатов продолжать активную совместную работу. Об этом он заявил на встрече с кандидатами на пост президента Николаем Харитоновым, Леонидом Слуцким и Владиславом Даванковым в Кремле.Он также поблагодарил своих соперников за то, что избирательная кампания шла цивилизованно, в полном соответствии с российским законом."Надеюсь такой конструктивный подход уже на площадке парламента, на площадке взаимодействия в Совете Федерации, где работают представители регионов России, нам удастся сохранить и в будущем для достижения целей развития", – добавил Путин.Основное голосование по выборам президента РФ прошло с 15 по 17 марта. По итогам обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов, Харитонов – 4,31% голосов, Даванков – 3,85%, Слуцкий – 3,2%. Официальное заседание Центризбиркома об итогах выборов президента России состоится 21 марта.Читайте также на РИА Новости Крым:За Путина проголосовало рекордное число избирателей – ПамфиловаСтали известны результаты выборов президента России в КрымуО чем говорил Путин на пресс-конференции по итогам выборов

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владимир путин (политик), выборы, россия, общество