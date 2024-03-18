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За Путина проголосовало рекордное число избирателей – Памфилова - РИА Новости Крым, 18.03.2024
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За Путина проголосовало рекордное число избирателей – Памфилова
За Путина проголосовало рекордное число избирателей – Памфилова - РИА Новости Крым, 18.03.2024
За Путина проголосовало рекордное число избирателей – Памфилова
Рекордное число избирателей на выборах президента России проголосовали за кандидатуру Владимира Путина. Об этом сообщила глава Центральной избирательной... РИА Новости Крым, 18.03.2024
2024-03-18T15:46
2024-03-18T15:47
выборы президента россии
россия
центральная избирательная комиссия россии (цик)
элла памфилова
владимир путин (политик)
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Рекордное число избирателей на выборах президента России проголосовали за кандидатуру Владимира Путина. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова, пишет РИА Новости.По данным ЦИК, после обработки 100% протоколов Владимир Путин набрал 87,28% голосов на выборах президента России.Как ранее сообщил председатель Избиркома Крыма Михаил Малышев, по результатам президентских выборов на территории Республики Крым за действующего главу государства Владимира Путина проголосовали 1 миллион 264 тысячи 32 избирателя, что составляет 93,6%.В Севастополе после обработки всех бюллетеней явка на выборах составила 81,79%. В голосовании приняли участие 288 841 избирателей. С результатом 92,60% лидирует Владимир Путин. За него свой голос отдали 266 676 избирателей. На втором месте с результатом 2,88% (8 305 голосов )находится Владислав Даванков, на третьем - Николай Харитонов с 2,07% (5 950). Леонид Слуцкий набрал 1,54% (4 441 голос).Явка избирателей на президентских выборах в целом по стране достигла 77,44%, что стало рекордной в истории новой России, отметила Памфилова. Официальное заседание Центризбиркома об итогах выборов президента России состоится 21 марта.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.Читайте также на РИА Новости Крым:В 150 раз больше кибератак: как россиянам пытались помешать на выборахСтали известны результаты выборов президента России в КрымуЦИК подведет итоги выборов президента России 21 марта
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россия, центральная избирательная комиссия россии (цик), элла памфилова, владимир путин (политик), политика, выборы, новости, общество
За Путина проголосовало рекордное число избирателей – Памфилова

Рекордное число избирателей отдали свои голоса за Владимира Путина – Памфилова

15:46 18.03.2024 (обновлено: 15:47 18.03.2024)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭкраны в Информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ с предварительными итогами голосования на выборах президента РФ.
Экраны в Информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ с предварительными итогами голосования на выборах президента РФ. - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Рекордное число избирателей на выборах президента России проголосовали за кандидатуру Владимира Путина. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова, пишет РИА Новости.

"Семьдесят пять миллионов девятьсот тридцать две тысячи сто одиннадцать избирателей проголосовали за действующего главу государства. Это <…> рекордный показатель", — уточнила она.

По данным ЦИК, после обработки 100% протоколов Владимир Путин набрал 87,28% голосов на выборах президента России.
Как ранее сообщил председатель Избиркома Крыма Михаил Малышев, по результатам президентских выборов на территории Республики Крым за действующего главу государства Владимира Путина проголосовали 1 миллион 264 тысячи 32 избирателя, что составляет 93,6%.
В Севастополе после обработки всех бюллетеней явка на выборах составила 81,79%. В голосовании приняли участие 288 841 избирателей. С результатом 92,60% лидирует Владимир Путин. За него свой голос отдали 266 676 избирателей. На втором месте с результатом 2,88% (8 305 голосов )находится Владислав Даванков, на третьем - Николай Харитонов с 2,07% (5 950). Леонид Слуцкий набрал 1,54% (4 441 голос).
Явка избирателей на президентских выборах в целом по стране достигла 77,44%, что стало рекордной в истории новой России, отметила Памфилова. Официальное заседание Центризбиркома об итогах выборов президента России состоится 21 марта.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.
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Выборы президента РоссииРоссияЦентральная избирательная комиссия России (ЦИК)Элла ПамфиловаВладимир Путин (политик)ПолитикаВыборыНовостиОбщество
 
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