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Явка на выборах президента России стала рекордной - ЦИК
Явка на выборах президента России стала рекордной - ЦИК - РИА Новости Крым, 18.03.2024
Явка на выборах президента России стала рекордной - ЦИК
Явка избирателей на президентских выборах в целом по стране достигла 77,44%, что стало рекордной в истории новой России. Об этом сообщила председатель... РИА Новости Крым, 18.03.2024
2024-03-18T11:15
2024-03-18T11:15
2024-03-18T11:30
выборы президента россии
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элла памфилова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Явка избирателей на президентских выборах в целом по стране достигла 77,44%, что стало рекордной в истории новой России. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.Она также отметила, что на данный момент почти 100% протоколов уже введены в государственную автоматизированную систему "Выборы"."Участковые избирательные комиссии по всей стране практически завершили свою работу, и 99,74% протоколов уже введены в государственную автоматизированную систему "Выборы". Так что с полным основанием можем подвести итоги выборов президента Российской Федерации", - сказала Памфилова на брифинге в ЦИК в понедельник.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов пояснил высокую явку крымчан на выборы президента РоссииВ Крыму на выборах президента России лидирует Владимир ПутинВ Севастополе подвели предварительные итоги голосования на выборах
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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россия, выборы, центральная избирательная комиссия россии (цик), элла памфилова, общество, новости
Явка на выборах президента России стала рекордной - ЦИК
Явка на выборах президента стала рекордной в истории новой России - Памфилова
11:15 18.03.2024 (обновлено: 11:30 18.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Явка избирателей на президентских выборах в целом по стране достигла 77,44%, что стало рекордной в истории новой России. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
"По состоянию на 10 утра в этих выбора приняли участие 87 миллионов 113 тысяч 127 уважаемых наших избирателей. То есть явка у нас впервые рекордная, беспрецедентная, ее не было никогда, это 77,44%. Мы проанализировали, в общем-то в истории новой России этого (подобной явки - ред.) не было. Первый раз", - сказала Памфилова на заседании ЦИК РФ.
Она также отметила, что на данный момент почти 100% протоколов уже введены в государственную автоматизированную систему "Выборы".
"Участковые избирательные комиссии по всей стране практически завершили свою работу, и 99,74% протоколов уже введены в государственную автоматизированную систему "Выборы". Так что с полным основанием можем подвести итоги выборов президента Российской Федерации", - сказала Памфилова на брифинге в ЦИК в понедельник.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.
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