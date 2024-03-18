https://crimea.ria.ru/20240318/yavka-na-vyborakh-prezidenta-rossii-stala-rekordnoy---tsik-1135794882.html

Явка на выборах президента России стала рекордной - ЦИК

Явка на выборах президента России стала рекордной - ЦИК - РИА Новости Крым, 18.03.2024

Явка на выборах президента России стала рекордной - ЦИК

Явка избирателей на президентских выборах в целом по стране достигла 77,44%, что стало рекордной в истории новой России. Об этом сообщила председатель... РИА Новости Крым, 18.03.2024

2024-03-18T11:15

2024-03-18T11:15

2024-03-18T11:30

выборы президента россии

россия

выборы

центральная избирательная комиссия россии (цик)

элла памфилова

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Явка избирателей на президентских выборах в целом по стране достигла 77,44%, что стало рекордной в истории новой России. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.Она также отметила, что на данный момент почти 100% протоколов уже введены в государственную автоматизированную систему "Выборы"."Участковые избирательные комиссии по всей стране практически завершили свою работу, и 99,74% протоколов уже введены в государственную автоматизированную систему "Выборы". Так что с полным основанием можем подвести итоги выборов президента Российской Федерации", - сказала Памфилова на брифинге в ЦИК в понедельник.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов пояснил высокую явку крымчан на выборы президента РоссииВ Крыму на выборах президента России лидирует Владимир ПутинВ Севастополе подвели предварительные итоги голосования на выборах

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, выборы, центральная избирательная комиссия россии (цик), элла памфилова, общество, новости