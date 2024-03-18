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В Крыму на выборах президента России лидирует Владимир Путин - РИА Новости Крым, 18.03.2024
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В Крыму на выборах президента России лидирует Владимир Путин
В Крыму на выборах президента России лидирует Владимир Путин - РИА Новости Крым, 18.03.2024
В Крыму на выборах президента России лидирует Владимир Путин
В Крыму обработали 100% протоколов на выборах президента России. По предварительным данным республиканской Избирательной комиссии, Владимир Путин набирает... РИА Новости Крым, 18.03.2024
2024-03-18T09:06
2024-03-18T09:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. В Крыму обработали 100% протоколов на выборах президента России. По предварительным данным республиканской Избирательной комиссии, Владимир Путин набирает 93,60% голосов, сказано в сообщении Избиркома.Отмечается, что явка крымчан на выборах составила 89,76%. В голосовании приняли участие 1 353 624 избирателя.По предварительным итогам с учетом дистанционного электронного голосования в Крыму Владимир Путин набрал 93,60% голосов, Николай Харитонов – 2,08%, у Владислава Даванкова 1,94% голосов, у Леонида Слуцкого – 1,30%.В Севастополе после обработки всех бюллетеней явка на выборах составила 81,79%. В голосовании приняли участие 288 841 избирателей. С результатом 92,60% лидирует Владимир Путин. За него свой голос отдали 266 676 избирателей. На втором месте с результатом 2,88% (8 305 голосов )находится Владислав Даванков, на третьем - Николай Харитонов с 2,07% (5 950). Леонид Слуцкий набрал 1,54% (4 441 голос).В России после обработки 99,7% протоколов Владимир Путин лидирует на выборах президента с 87,31% голосов, Николай Харитонов набирает 4,30% голосов, Владислав Даванков - 3,83% голосов, Леонид Слуцкий - 3,21% голосов, следует из данных ЦИК.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование проходило три дня - с 15 по 17 марта.Читайте также на РИА Новости Крым:О чем говорил Путин на пресс-конференции по итогам выборовВ Севастополе подвели предварительные итоги голосования на выборахПутин оценил высокую явку в Крыму и новых регионах России
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РИА Новости Крым
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В Крыму на выборах президента России лидирует Владимир Путин

В Крыму после обработки всех протоколов на выборах президента Путин набрал 93,60% голосов

09:06 18.03.2024 (обновлено: 09:14 18.03.2024)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПодсчет голосов на выборах президента РФ
Подсчет голосов на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. В Крыму обработали 100% протоколов на выборах президента России. По предварительным данным республиканской Избирательной комиссии, Владимир Путин набирает 93,60% голосов, сказано в сообщении Избиркома.
Отмечается, что явка крымчан на выборах составила 89,76%. В голосовании приняли участие 1 353 624 избирателя.
По предварительным итогам с учетом дистанционного электронного голосования в Крыму Владимир Путин набрал 93,60% голосов, Николай Харитонов – 2,08%, у Владислава Даванкова 1,94% голосов, у Леонида Слуцкого – 1,30%.
В Севастополе после обработки всех бюллетеней явка на выборах составила 81,79%. В голосовании приняли участие 288 841 избирателей. С результатом 92,60% лидирует Владимир Путин. За него свой голос отдали 266 676 избирателей. На втором месте с результатом 2,88% (8 305 голосов )находится Владислав Даванков, на третьем - Николай Харитонов с 2,07% (5 950). Леонид Слуцкий набрал 1,54% (4 441 голос).
В России после обработки 99,7% протоколов Владимир Путин лидирует на выборах президента с 87,31% голосов, Николай Харитонов набирает 4,30% голосов, Владислав Даванков - 3,83% голосов, Леонид Слуцкий - 3,21% голосов, следует из данных ЦИК.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование проходило три дня - с 15 по 17 марта.
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