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Путин оценил высокую явку в Крыму и новых регионах России

Путин оценил высокую явку в Крыму и новых регионах России - РИА Новости Крым, 18.03.2024

Путин оценил высокую явку в Крыму и новых регионах России

Президент России Владимир Путин признался, что явка на президентских выборах в Крыму и в новых регионах превзошла все его ожидания, и такое доверие еще раз... РИА Новости Крым, 18.03.2024

2024-03-18T01:08

2024-03-18T01:08

2024-03-18T01:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин признался, что явка на президентских выборах в Крыму и в новых регионах превзошла все его ожидания, и такое доверие еще раз свидетельствует о правильности решений по защите Крыма, Донбасса и Новороссии. Такое заявление российского лидера прозвучало по итогам президентских выборов.Он также подчеркнул, что Россия и дальше будет оправдывать ожидания крымчан и жителей новых регионов в части защиты их интересов во всех смыслах этого слова."Прежде всего в сфере безопасности. И, конечно, люди ожидают развития социальной сферы, экономики этих территорий. Мы все сделаем для того, чтобы эти чаяния людей были реализованы", - пообещал Путин.При этом реакцию со стороны некоторых зарубежных государств, которые назвали выборы в Крыму и на новых территориях "нелегитимными", он назвал ожидаемой.Читайте также на РИА Новости Крым:Это преступление - Путин рассказал об ответственности за порчу бюллетенейМы все соратники: Путин сделал заявление по итогам выборовПутин не исключил создание зоны безопасности на Украине

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