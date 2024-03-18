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Путин оценил высокую явку в Крыму и новых регионах России
Путин оценил высокую явку в Крыму и новых регионах России - РИА Новости Крым, 18.03.2024
Путин оценил высокую явку в Крыму и новых регионах России
Президент России Владимир Путин признался, что явка на президентских выборах в Крыму и в новых регионах превзошла все его ожидания, и такое доверие еще раз... РИА Новости Крым, 18.03.2024
2024-03-18T01:08
2024-03-18T01:08
2024-03-18T01:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин признался, что явка на президентских выборах в Крыму и в новых регионах превзошла все его ожидания, и такое доверие еще раз свидетельствует о правильности решений по защите Крыма, Донбасса и Новороссии. Такое заявление российского лидера прозвучало по итогам президентских выборов.Он также подчеркнул, что Россия и дальше будет оправдывать ожидания крымчан и жителей новых регионов в части защиты их интересов во всех смыслах этого слова."Прежде всего в сфере безопасности. И, конечно, люди ожидают развития социальной сферы, экономики этих территорий. Мы все сделаем для того, чтобы эти чаяния людей были реализованы", - пообещал Путин.При этом реакцию со стороны некоторых зарубежных государств, которые назвали выборы в Крыму и на новых территориях "нелегитимными", он назвал ожидаемой.Читайте также на РИА Новости Крым:Это преступление - Путин рассказал об ответственности за порчу бюллетенейМы все соратники: Путин сделал заявление по итогам выборовПутин не исключил создание зоны безопасности на Украине
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выборы, выборы президента россии, крым, общество, россия, новости, севастополь
Путин оценил высокую явку в Крыму и новых регионах России
Путин: явка в Крыму, на Донбассе и в Новороссии превзошла все ожидания
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин признался, что явка на президентских выборах в Крыму и в новых регионах превзошла все его ожидания, и такое доверие еще раз свидетельствует о правильности решений по защите Крыма, Донбасса и Новороссии. Такое заявление российского лидера прозвучало по итогам президентских выборов.
"Что касается результатов на Донбассе, в Новороссии и в Крыму, я думал, что они будут хорошими, значимыми, положительными, но что они будут такими, какими мы их видим сегодня, я, честно говоря, даже не ожидал. Это говорит о том, что мы все правильно делаем. Люди благодарны нам за те решения, которые мы приняли по их защите. А это главный побудительный мотив наших действий", - заявил президент.
Он также подчеркнул, что Россия и дальше будет оправдывать ожидания крымчан и жителей новых регионов в части защиты их интересов во всех смыслах этого слова.
"Прежде всего в сфере безопасности. И, конечно, люди ожидают развития социальной сферы, экономики этих территорий. Мы все сделаем для того, чтобы эти чаяния людей были реализованы", - пообещал Путин.
При этом реакцию со стороны некоторых зарубежных государств, которые назвали выборы в Крыму и на новых территориях "нелегитимными", он назвал ожидаемой.
"А вы что хотели? Чтобы они встали и аплодировали? Они же борются с нами, причем, вооруженным путем… Они же ставят перед собой задачу сдерживать наше развитие. Конечно, они будут говорить все, что угодно. Для меня важен выбор российского народа, я опираюсь на российский народ и работаю в интересах российского народа", - подытожил президент.
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