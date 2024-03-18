https://crimea.ria.ru/20240318/putin-poblagodaril-rossiyan-my-vse---odna-komanda-1135788444.html

Мы все соратники: Путин сделал заявление по итогам выборов

Мы все соратники: Путин сделал заявление по итогам выборов - РИА Новости Крым, 18.03.2024

Мы все соратники: Путин сделал заявление по итогам выборов

Россия должна быть еще крепче, сильнее, эффективнее, для этого есть все условия, и главная составляющая успеха - консолидация россиян. Об этом заявил президент... РИА Новости Крым, 18.03.2024

2024-03-18T00:01

2024-03-18T00:01

2024-03-18T00:01

выборы президента россии

выборы

выборы президента россии

владимир путин (политик)

россия

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Россия должна быть еще крепче, сильнее, эффективнее, для этого есть все условия, и главная составляющая успеха - консолидация россиян. Об этом заявил президент России Владимир Путин, находясь в своем выборном штабе в Гостином дворе.

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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