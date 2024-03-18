Рейтинг@Mail.ru
Мы все соратники: Путин сделал заявление по итогам выборов - РИА Новости Крым, 18.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Досрочное голосование на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Выборы президента России
https://crimea.ria.ru/20240318/putin-poblagodaril-rossiyan-my-vse---odna-komanda-1135788444.html
Мы все соратники: Путин сделал заявление по итогам выборов
Мы все соратники: Путин сделал заявление по итогам выборов - РИА Новости Крым, 18.03.2024
Мы все соратники: Путин сделал заявление по итогам выборов
Россия должна быть еще крепче, сильнее, эффективнее, для этого есть все условия, и главная составляющая успеха - консолидация россиян. Об этом заявил президент... РИА Новости Крым, 18.03.2024
2024-03-18T00:01
2024-03-18T00:01
выборы президента россии
выборы
выборы президента россии
владимир путин (политик)
россия
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/11/1135788321_0:0:3114:1752_1920x0_80_0_0_1327e32a073a6d6ab41f7a79eb517ffe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Россия должна быть еще крепче, сильнее, эффективнее, для этого есть все условия, и главная составляющая успеха - консолидация россиян. Об этом заявил президент России Владимир Путин, находясь в своем выборном штабе в Гостином дворе.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/11/1135788321_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b4225f539b5f7ef9fbac7b5e094234aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
выборы, выборы президента россии, владимир путин (политик), россия, общество, новости
Мы все соратники: Путин сделал заявление по итогам выборов

Путин: Россия должна быть еще крепче, сильнее, эффективнее

00:01 18.03.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВ. Путин встретился с доверенными лицами в избирательном штабе
В. Путин встретился с доверенными лицами в избирательном штабе - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Россия должна быть еще крепче, сильнее, эффективнее, для этого есть все условия, и главная составляющая успеха - консолидация россиян. Об этом заявил президент России Владимир Путин, находясь в своем выборном штабе в Гостином дворе.
 
Выборы президента РоссииВыборыВыборы президента РоссииВладимир Путин (политик)РоссияОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Мы все соратники: Путин сделал заявление по итогам выборов
00:01Погода в Крыму на понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 18 марта
23:14Стрельба слышна в Балаклаве
22:47Выборы президента России: как прошел заключительный день голосования
22:40В Симферополе продолжают подсчитывать голоса на выборах президента
21:58Путин лидирует на выборах в Крыму и Севастополе
21:40Путин лидирует на выборах президента в новых регионах
21:2310 человек пострадали в Белгородской области при обстреле со стороны ВСУ
21:13Путин набирает 87,9% голосов после подсчета четверти протоколов – ЦИК
21:04Подсчет голосов на участках в Симферополе - первые результаты
21:00Выборы президента России
20:52Явка на выборах в Крыму уже превысила 85%
20:50В России проголосовали более 73 процентов избирателей
20:35Явка в Запорожской области и в ЛНР - цифры Избиркомов
20:26Голосовали за будущее и за Победу: Аксенов подвел итоги выборов в Крыму
20:12Когда возобновят катерное сообщение Севастополь - Инкерман
20:00В Крыму завершилось голосование на выборах президента РФ
19:38ВСУ атаковали Брянскую область беспилотниками Ту-141 "Стриж"
19:26Удар ВС РФ по оборонному заводу в Николаеве - горят немецкие Leopard
Лента новостейМолния