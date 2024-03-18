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Мы все соратники: Путин сделал заявление по итогам выборов
Мы все соратники: Путин сделал заявление по итогам выборов - РИА Новости Крым, 18.03.2024
Мы все соратники: Путин сделал заявление по итогам выборов
Россия должна быть еще крепче, сильнее, эффективнее, для этого есть все условия, и главная составляющая успеха - консолидация россиян. Об этом заявил президент... РИА Новости Крым, 18.03.2024
2024-03-18T00:01
2024-03-18T00:01
2024-03-18T00:01
выборы президента россии
выборы
выборы президента россии
владимир путин (политик)
россия
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Россия должна быть еще крепче, сильнее, эффективнее, для этого есть все условия, и главная составляющая успеха - консолидация россиян. Об этом заявил президент России Владимир Путин, находясь в своем выборном штабе в Гостином дворе.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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выборы, выборы президента россии, владимир путин (политик), россия, общество, новости
Мы все соратники: Путин сделал заявление по итогам выборов
Путин: Россия должна быть еще крепче, сильнее, эффективнее