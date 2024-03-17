https://crimea.ria.ru/20240317/vybory-prezidenta-rossii-kak-proshel-zaklyuchitelnyy-den-golosovaniya-1135786154.html

Выборы президента России: как прошел заключительный день голосования

Выборы президента России: как прошел заключительный день голосования - РИА Новости Крым, 17.03.2024

Выборы президента России: как прошел заключительный день голосования

Голосование на выборах президента России завершилось, участковые избирательные комиссии приступили к подсчету голосов. Общая явка по стране достигла 73,33%. В... РИА Новости Крым, 17.03.2024

2024-03-17T22:47

2024-03-17T22:47

2024-03-17T23:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Голосование на выборах президента России завершилось, участковые избирательные комиссии приступили к подсчету голосов. Общая явка по стране достигла 73,33%. В Республике Крым и Севастополе все избирательные участки работали штатно, голосование завершилось в 20:00. В новых регионах не отмечено нарушений, участки закрылись в 16.00.Заключительный день голосования в Крыму1165 участков работали в Крыму в завершающий день голосования, из них - 35 временных участков в больницах и один участок в СИЗО.Процесс голосования продолжался до 20.00 избирательные участки закрылись ровно в установленое время, после чего начался подсчет голосов для составления итоговых протоколов. По состоянию на 18:00 проголосовали 1 млн 176 тысяч 231 избиратель, что составляет 85,50%. По данным портала ДЭГ онлайн проголосовал 120 261 избиратель, что составляет 91% от общего числа участников ДЭГ. Выборы президента России в Крыму прошли честно, прозрачно и без нарушений, все попытки врагов сорвать избирательный процесс в республике провалились, заявил глава республики Сергей Аксенов. Также он поблагодарил международных экспертов, которые в эти дни наблюдают за проведением выборов на избирательных участках. В течение трех дней голосования в Крыму работали международные наблюдатели из Ганы, Индии, Сербии, а также эксперты из Индонезии, Словакии.Высокая явка в СевастополеВ Севастополе по состоянию на 18:00 проголосовали 72,53% избирателей, участки также работали до 20 часов. За проведением голосования в Севастополе следили более 820 наблюдателей от политических партий, кандидатов, общественной палаты. Высокая явка на выборах президента РФ в разных регионах, в том числе приграничных, где ужесточился террор со стороны ВСУ. Она показала, что Запад в очередной раз обманулся, решив, что так они напугают россиян: "они получили ровно обратный процесс, и это наш ответ новым Чемберленам", заявил российский блогер-миллионник Юрий Подоляка в Севастополе. Он специально прибыл туда, чтобы отдать голос за своего кандидата. Выборы в новых регионахВо всех новых регионах работавшие на участках наблюдатели также отметили высокую организацию процесса, каких-либо нарушений не фиксировали, на участках были предприняты усиленные меры безопасности.В Запорожской области явка избирателей за три дня голосования составила более 85%, в Луганской Народной Республике - более 83%, в Донецкой Народной Республике - 95,23%, сообщают региональные Избиркомы. Все избирательные участки закрыты, участковые избирательные комиссии приступили к установлению итогов голосования.Несмотря на всевозможные попытки киевского режима сорвать голосование в Херсонской области, местные жители активно шли на участки, сообщил первый вице-губернатор Херсонской области Игорь Чагаев. Общая явка избирателей в Херсонской области составила 83,87%. В населенных пунктах области по случаю выборов прошли праздничные мероприятия. Например, в Геническе - гастрономический фестиваль "Херсонская самобранка". Жителей и гостей города угощали пловом, шашлыками, блинами, сладостями.Общая явка по стране на участках и на ДЭГЯвка на выборах президента на 18.00 17 марта в целом по стране составила 74,22%, сообщает ЦИК. Очная явка - 73,33%. Явка на ДЭГ- 94% - это абсолютный мировой рекорд, рассказал глава территориальной избирательной комиссии ДЭГ Олег Артамонов, пишет РИА Новости. Инфраструктура ДЭГ в целом справилась. "Ростелеком" заявил, что Россия справилась со всеми кибератаками в период выборов, при том, что атаки на все ресурсы не прекращались в течение всех дней голосования.По данным ЦИК, после подсчета 40% протоколов действующий глава государства Владимир Путин набирает 87,34% голосов. У кандидата Николая Харитонова - 3,9%, у Владислава Даванкова 3,73% голосов, у Леонида Слуцкого - 2,96%.Голосование по выборам президента России проходило с 15 по 17 марта. Это восьмые по счету выборы главы государства в РФ. За ходом голосования следили почти 200 тысяч общественных и сотни международных наблюдателей.Читайте также на РИА Новости Крым:Подсчет голосов на участках в Симферополе - первые результатыЧетко и без нареканий: в Крыму оценили работу общественных наблюдателейОчереди на участках: как проходит финальный день выборов на Херсонщине

https://crimea.ria.ru/20240317/eto-nash-otvet-chemberlenam-yuriy-podolyaka-progolosoval-v-sevastopole-1135779982.html

https://crimea.ria.ru/20240317/moy-golos-vazhen-kak-rabotayut-spetsialnye-uchastki-v-bolnitse-simferopolya-1135767223.html

https://crimea.ria.ru/20240316/zelenka-na-izbiratelnykh-uchastkakh--chto-s-byulletenyami-1135741896.html

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