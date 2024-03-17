https://crimea.ria.ru/20240317/podschet-golosov-na-uchastkakh-v-simferopole---pervye-rezultaty-1135778432.html

Подсчет голосов на участках в Симферополе - первые результаты

Подсчет голосов на участках в Симферополе - первые результаты - РИА Новости Крым, 17.03.2024

Подсчет голосов на участках в Симферополе - первые результаты

В Симферополе на избирательном участке № 374 завершили подсчет голосов на выборах президента России, сообщает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 17.03.2024

2024-03-17T21:04

2024-03-17T21:04

2024-03-17T21:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. В Симферополе на избирательном участке № 374 завершили подсчет голосов на выборах президента России, сообщает корреспондент РИА Новости Крым.Проголосовали 1410 граждан, а всего в списках участковой избирательной комиссии зарегистрировано 1515 избирателей. То есть, явка на участке составила 93%. 14 бюллетеней КОИБ (комплекс обработки избирательных бюллетеней) посчитал недействительными.Члены комиссии опечатали бюллетени, чтобы доставить в Избирательную комиссию Республики Крым.С 15 по 17 марта в России прошли основные дни голосования на выборах президента. В последний день голосования в Крыму работали 1165 избирательных участков, что на 35 участков больше, чем в первые два дня. В воскресенье в Симферополе добавились специальные избирательные участки для голосования, открывшиеся в больницах и один из них – в СИЗО.В Крыму на выборах президента России по состоянию на 18:00 проголосовали более 1 млн 176 тысяч избирателей, что составляет 85,50%. Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области посчитали общую явку на президентских выборах"Это наш ответ Чемберленам": Юрий Подоляка проголосовал в СевастополеЧетко и без нареканий: в Крыму оценили работу общественных наблюдателей

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, выборы, крым, новости крыма, общество