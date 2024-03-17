Подсчет голосов на участках в Симферополе - первые результаты
На участках в Крыму ведут подсчет голосов на выборах президента России
21:04 17.03.2024 (обновлено: 21:05 17.03.2024)
© РИА Новости КрымВыборы президента России
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. В Симферополе на избирательном участке № 374 завершили подсчет голосов на выборах президента России, сообщает корреспондент РИА Новости Крым.
Проголосовали 1410 граждан, а всего в списках участковой избирательной комиссии зарегистрировано 1515 избирателей. То есть, явка на участке составила 93%. 14 бюллетеней КОИБ (комплекс обработки избирательных бюллетеней) посчитал недействительными.
"Избирательный процесс был очень интенсивным. Люди шли, шли очень веселые и радостные, не было абсолютно никакого негатива, настрой был очень положительным. Практически такая же явка была на референдуме 16 марта 2014 года", - отметила председатель участковой комиссии Елена Седун в комментарии РИА Новости Крым.
Члены комиссии опечатали бюллетени, чтобы доставить в Избирательную комиссию Республики Крым.
С 15 по 17 марта в России прошли основные дни голосования на выборах президента. В последний день голосования в Крыму работали 1165 избирательных участков, что на 35 участков больше, чем в первые два дня. В воскресенье в Симферополе добавились специальные избирательные участки для голосования, открывшиеся в больницах и один из них – в СИЗО.
В Крыму на выборах президента России по состоянию на 18:00 проголосовали более 1 млн 176 тысяч избирателей, что составляет 85,50%.
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