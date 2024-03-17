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Четко и без нареканий: в Крыму оценили работу общественных наблюдателей

Четко и без нареканий: в Крыму оценили работу общественных наблюдателей - РИА Новости Крым, 17.03.2024

Четко и без нареканий: в Крыму оценили работу общественных наблюдателей

Председатель Общественной палаты РК Александр Форманчук высоко оценил работу крымских наблюдателей на выборах президента, назвав их одними из лучших в стране. РИА Новости Крым, 17.03.2024

2024-03-17T14:10

2024-03-17T14:10

2024-03-17T14:46

выборы президента россии

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александр форманчук

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Председатель Общественной палаты РК Александр Форманчук высоко оценил работу крымских наблюдателей на выборах президента, назвав их одними из лучших в стране.По словам главы Общественной палаты, в целом выборы в республике проходят штатно, спокойно и без серьезных нарушений. По последним данным, уже приняли участие в голосовании 75% избирателей. Участки продолжат работу до 20:00, после чего начнется подсчет голосов.За ходом голосования в регионе продолжают следить более двух тысяч наблюдателей, в том числе и международные эксперты из четырех стран.Читайте также на РИА Новости Крым:Люди свободны в выборе: наблюдатель из Индонезии о выборах в Крыму Мой голос важен: как работают специальные участки в больнице Симферополя Аксенов поблагодарил международных наблюдателей за работу в Крыму

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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