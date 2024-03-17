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Четко и без нареканий: в Крыму оценили работу общественных наблюдателей - РИА Новости Крым, 17.03.2024
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Четко и без нареканий: в Крыму оценили работу общественных наблюдателей
Четко и без нареканий: в Крыму оценили работу общественных наблюдателей - РИА Новости Крым, 17.03.2024
Четко и без нареканий: в Крыму оценили работу общественных наблюдателей
Председатель Общественной палаты РК Александр Форманчук высоко оценил работу крымских наблюдателей на выборах президента, назвав их одними из лучших в стране. РИА Новости Крым, 17.03.2024
2024-03-17T14:10
2024-03-17T14:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Председатель Общественной палаты РК Александр Форманчук высоко оценил работу крымских наблюдателей на выборах президента, назвав их одними из лучших в стране.По словам главы Общественной палаты, в целом выборы в республике проходят штатно, спокойно и без серьезных нарушений. По последним данным, уже приняли участие в голосовании 75% избирателей. Участки продолжат работу до 20:00, после чего начнется подсчет голосов.За ходом голосования в регионе продолжают следить более двух тысяч наблюдателей, в том числе и международные эксперты из четырех стран.Читайте также на РИА Новости Крым:Люди свободны в выборе: наблюдатель из Индонезии о выборах в Крыму Мой голос важен: как работают специальные участки в больнице Симферополя Аксенов поблагодарил международных наблюдателей за работу в Крыму
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крым, новости крыма, выборы, общественная палата крыма, александр форманчук, политика
Четко и без нареканий: в Крыму оценили работу общественных наблюдателей

В Общественной палате Крыма высоко оценили работу общественных наблюдателей на выборах

14:10 17.03.2024 (обновлено: 14:46 17.03.2024)
 
© РИА Новости КрымВыборы президента России, участки для голосования в Феодосии
Выборы президента России, участки для голосования в Феодосии - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Председатель Общественной палаты РК Александр Форманчук высоко оценил работу крымских наблюдателей на выборах президента, назвав их одними из лучших в стране.
"У нас уже наработан опыт, в этом смысле мы считаемся одними из лучших в Российской Федерации. Общественные наблюдатели Крыма не подвели и в этот раз, работают четко и без нареканий. Могу отметить их высокую личную ответственность и понимание своего гражданского долга перед крымским сообществом", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости Крым.
По словам главы Общественной палаты, в целом выборы в республике проходят штатно, спокойно и без серьезных нарушений. По последним данным, уже приняли участие в голосовании 75% избирателей. Участки продолжат работу до 20:00, после чего начнется подсчет голосов.
За ходом голосования в регионе продолжают следить более двух тысяч наблюдателей, в том числе и международные эксперты из четырех стран.
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