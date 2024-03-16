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Явка на выборах президента РФ будет очень высокой – наблюдатель из Сербии
Явка на выборах президента РФ будет очень высокой – наблюдатель из Сербии - РИА Новости Крым, 16.03.2024
Явка на выборах президента РФ будет очень высокой – наблюдатель из Сербии
Учитывая прогрессивные механизмы и способы, которые внедрены в процесс голосования на выборах президента России, а также высокую ответственность россиян, их... РИА Новости Крым, 16.03.2024
2024-03-16T18:44
2024-03-16T18:44
2024-03-16T18:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Учитывая прогрессивные механизмы и способы, которые внедрены в процесс голосования на выборах президента России, а также высокую ответственность россиян, их культуру и патриотизм, можно уверенно сказать, что явка на этих выборах будет очень и очень высокой. Об этом заявил международный наблюдатель, депутат городского парламента города Ниша, экс-депутат Народной скупщины Республики Сербия Милош Банджур, пребывающий в Севастополе в составе зарубежной делегации.По слова Банджура, его и коллег, членов международной делегации, очень впечатлило, что они увидели, как голосуют люди по спискам временного проживания."Это очень хорошо, что люди, которые далеко постоянно живут, а здесь находятся по работе здесь временно, они могут (проголосовать). У нас они не могут", – отметил наблюдатель.Также он и зарубежные гости оценили внедрение дистанционной электронной системы голосования, чего также нет в Европе.Также эксперты и наблюдатели из зарубежья впечатлены "мобильными участками" –автобусами, которая ездят по этим поселкам, которые далеко, в которых проживают старые люди, пожилые, чтобы они не мучились – это прекрасно, отметил Банджур.Он подчеркнул, что все, что говорят на Западе про Россию, про эти выборы, это ложь.В составе международной делегации двое международных наблюдателей: депутат городского парламента города Ниша, экс-депутат Народной скупщины Республики Сербия Милош Банджур и генеральный секретарь Панафриканского союза молодежи Ахмед Бенинг из Республики Гана. А также два эксперта из Словакии: президент БРИКС по европейскому сотрудничеству в области культуры Матуш Алекса и представитель гражданского объединения по сохранению культуры в Словацкой и Чешской Республиках "Брат за брата" Ян Брняк.
https://crimea.ria.ru/20240316/v-sevastopol-na-vybory-pribyli-mezhdunarodnye-nablyudateli-i-eksperty-1135731229.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Явка на выборах президента РФ будет очень высокой – наблюдатель из Сербии
Международный наблюдатель из Сербии предсказал очень высокую явку на выборах президента РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Учитывая прогрессивные механизмы и способы, которые внедрены в процесс голосования на выборах президента России, а также высокую ответственность россиян, их культуру и патриотизм, можно уверенно сказать, что явка на этих выборах будет очень и очень высокой. Об этом заявил международный наблюдатель, депутат городского парламента города Ниша, экс-депутат Народной скупщины Республики Сербия Милош Банджур, пребывающий в Севастополе в составе зарубежной делегации.
"Россия обдумала и построила систему, в которой каждому гражданину предоставлена возможность проголосовать. С учетом высокой ответственности россиян, с учетом высокой культуры россиян и патриотизма, я считаю, что эти выборы будут иметь очень-очень высокую явку, процент людей, которые голосовали", – сказал Банджур.
По слова Банджура, его и коллег, членов международной делегации, очень впечатлило, что они увидели, как голосуют люди по спискам временного проживания.
"Это очень хорошо, что люди, которые далеко постоянно живут, а здесь находятся по работе здесь временно, они могут (проголосовать). У нас они не могут", – отметил наблюдатель.
Также он и зарубежные гости оценили внедрение дистанционной электронной системы голосования, чего также нет в Европе.
"Это очень качественная система, потому что у нас молодежь очень много пользуется мобильниками и электронными устройствами. И это может привлекать молодежь проголосовать", – сказал Банджур.
Также эксперты и наблюдатели из зарубежья впечатлены "мобильными участками" –автобусами, которая ездят по этим поселкам, которые далеко, в которых проживают старые люди, пожилые, чтобы они не мучились – это прекрасно, отметил Банджур.
Он подчеркнул, что все, что говорят на Западе про Россию, про эти выборы, это ложь.
"Это их надо привезти сюда и показать, как надо демократично поступать и как демократическая страна проводит выборный процесс, как демократически проходят выборы в России", – заключил он.
В составе международной делегации двое международных наблюдателей: депутат городского парламента города Ниша, экс-депутат Народной скупщины Республики Сербия Милош Банджур и генеральный секретарь Панафриканского союза молодежи Ахмед Бенинг из Республики Гана. А также два эксперта из Словакии: президент БРИКС по европейскому сотрудничеству в области культуры Матуш Алекса и представитель гражданского объединения по сохранению культуры в Словацкой и Чешской Республиках "Брат за брата" Ян Брняк.