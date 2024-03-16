https://crimea.ria.ru/20240316/yavka-na-vyborakh-prezidenta-rf-budet-ochen-vysokoy--nablyudatel-iz-serbii-1135743476.html

Явка на выборах президента РФ будет очень высокой – наблюдатель из Сербии

Явка на выборах президента РФ будет очень высокой – наблюдатель из Сербии - РИА Новости Крым, 16.03.2024

Явка на выборах президента РФ будет очень высокой – наблюдатель из Сербии

Учитывая прогрессивные механизмы и способы, которые внедрены в процесс голосования на выборах президента России, а также высокую ответственность россиян, их... РИА Новости Крым, 16.03.2024

2024-03-16T18:44

2024-03-16T18:44

2024-03-16T18:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Учитывая прогрессивные механизмы и способы, которые внедрены в процесс голосования на выборах президента России, а также высокую ответственность россиян, их культуру и патриотизм, можно уверенно сказать, что явка на этих выборах будет очень и очень высокой. Об этом заявил международный наблюдатель, депутат городского парламента города Ниша, экс-депутат Народной скупщины Республики Сербия Милош Банджур, пребывающий в Севастополе в составе зарубежной делегации.По слова Банджура, его и коллег, членов международной делегации, очень впечатлило, что они увидели, как голосуют люди по спискам временного проживания."Это очень хорошо, что люди, которые далеко постоянно живут, а здесь находятся по работе здесь временно, они могут (проголосовать). У нас они не могут", – отметил наблюдатель.Также он и зарубежные гости оценили внедрение дистанционной электронной системы голосования, чего также нет в Европе.Также эксперты и наблюдатели из зарубежья впечатлены "мобильными участками" –автобусами, которая ездят по этим поселкам, которые далеко, в которых проживают старые люди, пожилые, чтобы они не мучились – это прекрасно, отметил Банджур.Он подчеркнул, что все, что говорят на Западе про Россию, про эти выборы, это ложь.В составе международной делегации двое международных наблюдателей: депутат городского парламента города Ниша, экс-депутат Народной скупщины Республики Сербия Милош Банджур и генеральный секретарь Панафриканского союза молодежи Ахмед Бенинг из Республики Гана. А также два эксперта из Словакии: президент БРИКС по европейскому сотрудничеству в области культуры Матуш Алекса и представитель гражданского объединения по сохранению культуры в Словацкой и Чешской Республиках "Брат за брата" Ян Брняк.

https://crimea.ria.ru/20240316/v-sevastopol-na-vybory-pribyli-mezhdunarodnye-nablyudateli-i-eksperty-1135731229.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости, новости крыма, выборы, международные наблюдатели, общество, крым